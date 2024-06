不只是購物！Volcom日本旗艦店東京澀谷登場　本格派日本滑板街頭潮流文化新據點

滑板雪板衝浪板 Volcom不只是潮牌

滑板雪板衝浪板「三板合一」的美國運動潮流服飾品牌Volcom,今年春天在東京澀谷設立了旗艦店,展售各季各式新單品,更有一系列與潮流藝術家合作的特色商品,以日本滑板街頭潮流文化新據點之姿登場,讓購物不單就只是購物。

圖片來源:Volcom日本官方網站

不管是滑板、雪板還是衝浪,有在玩「板」的朋友,對於Volcom應該不陌生。這個於1991年創立的美國品牌,由本來就喜歡玩板的兩位創辦人,在一趟雪板之旅中醞釀而生。30多年憑藉著對於滑板街頭文化、雪板和衝浪的熱情,Volcom在推出服飾配件等商品的同時,更積極透過藝術、音樂合作、支持熱愛這三類運動的好手們參賽等實際行動,貫徹其與生俱來的對於板類運動和街頭文化的純粹熱情,更鼓勵人們勇於探索創新。

乍看之下是個街頭運動潮流品牌,但或許Volcom更像是一種生活文化,是板類運動文化的發聲者之一。而就是這樣的Volcom,在東京最有街頭文化色彩也最新潮的澀谷開設了旗艦店,這次就跟著我們一起走訪看看囉。

Volcom東京澀谷旗艦店 街頭潮流購物必CHECK

位於澀谷新地標宮下公園MIYASHITA PARK靠近原宿那頭的對面,Volcom東京澀谷旗艦店距離潮流重鎮裏原宿貓街CAT STREET只有幾步腳程,可說是在一個非常有Volcom風格的地理位置——既有擁有澀谷宮下公園一帶的街頭色彩,又有裏原宿的潮流氣息。

我們春天拜訪時,店鋪偌大的璃櫥窗上,裝飾有好幾款由日本塗鴉藝術家坂巻善徳 a.k.a sense繪製的滑板,走進店舖中更能發現——店內的牆壁上,亦有sense繪製的塗鴉作品。其簡單且風格獨特的塗鴉,搭配Volcom自家設計和與藝術家合作的各式T恤等商品,讓整家店漂浮著小小藝廊的氛圍。

Volcom旗下商品主要有適合滑板族群的街頭潮流服飾、適合滑雪板的雪地服飾,以及適合衝浪等的水上運動服飾(當然,也都適合一般日常穿搭),而在東京澀谷的旗艦店內的服飾以適合都市的街頭潮流服飾為主,並會依照季節性增加雪板或是水上運動的相關商品。儘管乍看之下店內的商品似乎以男裝為多,不過實際上街頭風本來就不太有性別區分,且Volcom商品的尺寸範圍廣,無論男女、年齡身形,基本上都能找到適合的尺寸。

而在適合都市的街頭潮流服飾中,還有針對滑板手與衝浪者特別開發的產品線,設計豐富不說,會針對特定需求做貼心的細節處理。來到Volcom東京澀谷旗艦店,你可以針對下面幾個關鍵字來選物。

CHECK POINT① 日本特色潮服 就愛有些和風感

作為來自美國的品牌,Volcom在日本亦推出了不少具有日本特色的設計款,在東京澀谷旗艦店都能找到,是蠻受海外遊客歡迎的紀念款。

更有趣的是,Volcom日本還有個特別企劃TOKYO TRUE,主要是以日本各色文化作為靈感開發出來的獨特風格產品線。而本季是與刺青藝術家同時也是日式盆栽藝術家的YUSUKE HAMAMOTO(濱本祐介)合作,設計了一系列可愛帥氣的商品,十分有特色。濱本祐介小時候在加州旅行時愛上了刺青,21歲開始接手日式盆栽事業,自此將插畫、刺青與盆栽三者相融合,創造出了屬於自己的獨特風格。

CHECK POINT② 藝術家聯名款 更顯獨特性格

前文有提到Volcom的品牌特色之一,就是常透過實際的合作來支持街頭藝術家。像這次到訪Volcom東京澀谷旗艦店,就能見到他們與澳洲獨立音樂樂團Hockey Dad聯名的系列商品(左上圖),受到很多樂迷歡迎。而Volcom另外還有藝術家特別企劃,是與Volcom自家所贊助的板類運動員兼藝術家合作的系列,十分有趣。例如他們與法國雪板運動手Arthur Longo合作推出的「YOU AGAIN」系列(右上圖),就將Arthur Longo可愛且有幸福感的插畫應用到服飾設計上,男女都很合適。又或者是他們與噴漆繪畫藝術家 Travis Spinks合作推出亮眼的GO-TEX外套長褲套裝,大膽誇張卻又很酷。

CHECK POINT③ 經典長青款 潮流兼本格派滑板服飾

作為支持滑板、雪板、衝浪板愛好者們的品牌,Volcom針對這三種類似又不同的運動開發出來的產品線Volcom Teams Vitals,可謂之經典。在澀谷旗艦店中,喜歡滑板的朋友能找到適合自己服飾配件。它們不僅是採用了一些與滑板相關的視覺設計元素和風格,在一些細節部分也為滑板運動者們考量。

就拿Volcom最經典也長銷的牛仔褲和板褲系列來說好了。在其時尚經典的造型與剪裁、搭配舒適且友好環境的用料下,Volcom的長褲系列不僅在褲管寬度上十分講究,更在包括褲腰帶處及後臀縫線上特別為滑板者做了貼心的處理。

由於滑滑板時,大家若需要繫腰帶的話,通常會以系繩代替一般皮帶類的腰帶,已盡可能降低摔倒疼痛感。所以Volcom的經典牛仔褲,在一般腰帶處特別設計了方便滑板者們繫褲繩卡口。同時,一樣時為了降低摔倒時的疼痛感,褲子後臀處的大口袋設計,亦刻意將縫線處錯開,避免突起的縫線接點加劇摔倒時的痛楚。

Volcom的牛仔褲和板褲系列,顏色款式齊全,褲腿上配合不同顏色繡上的菱石Logo低調精緻,且尺寸範圍廣,無論男女老少基本都能找到適合的尺寸,因此長年以來為大家所喜愛,更是到Volcom東京澀谷旗艦店值得一試的款式。

值得一提的是,在Volcom東京澀谷旗艦店有提供免稅的服務,且店內的店員大多也都有在玩滑板、雪板或衝浪,如果有什麼疑問或需求,直接問他們,他們會用日語或英語為你親切解答。而且他們在店內基本上也都會穿上自家品牌的服飾來穿搭,如果有穿搭風格疑問,也可參考他們的穿搭或詢問。

Volcom日本擴大中 常設店鋪增加

隨著日本滑板、雪板及衝浪運動日漸茁壯,包括2020年東京奧運也將滑板納入比賽項目,Volcom在日本除了OUTLET店鋪及快閃店外,也開始增加常設店鋪。今年不僅在東京澀谷設立旗艦店,在埼玉越谷的Outlet Lake Town裡面開設了新的常設店鋪(Outlet Lake Town還有一家OUTLET店鋪),提供更多適合日常及特殊運動的服飾配件,方便喜歡Volcom的朋友得以自日本購買。

Volcom東京澀谷旗艦店 找尋探索的勇氣與靈感

「Volcom was a family of people not willing to accept establishment suppressing their passion of boardsports.(Volcom是由一群不願被社會規制壓抑自己對板類運動熱情的人們組成的家庭。)看著Volcom的官網上寫的這一段話,以及它最初誕生的故事,不禁又一次感受到其品牌背後所帶著的生活態度,有關自由,有關勇氣,有關探索創新。

若你正是喜歡這樣的生活態度,喜歡Volcom所愛的街頭潮流文化與板類運動,那麼到訪東京時記得到東京澀谷旗艦店走走。若你不曾接觸過這類型的文化和運動,也十分推薦你到Volcom東京澀谷店看看,必然會有一些新的收穫。

這裡依據季節不定時更換新的商品展示,讓你每一次的來訪都會有新的遇見。

Volcom東京澀谷旗艦店

地址:東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル1F

營業時間:11:00〜20:00

大眾交通:澀谷站,步行約3分鐘。

官方網站|官方IG

