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期間限定！ 東京初夏「2024 淺草三社祭」 遇見無形文化財舞蹈

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

頗具歷史底蘊的淺草三社祭，可說是當地一年一度的重要盛事，再加上淺草本來就是和風與現代交融的觀光地帶，若正巧在初夏趕上祭典時期，大家在淺草觀光可又多了一個，不同於其他時節的特別回憶呢！關於三社祭，你了解多少呢？

月的東京，逐漸能感受到夏天到來。隨著日本黃金週結束，兒童節的鯉魚祭差不多落幕，淺草的街頭也開始出現了三社祭的宣傳。頗具歷史底蘊的淺草三社祭，可說是當地一年一度的重要盛事，再加上淺草本來就是和風與現代交融的觀光地帶，若正巧在初夏趕上祭典時期，大家在淺草觀光可又多了一個，不同於其他時節的特別回憶呢！關於三社祭，你了解多少呢？這次就跟著日本酷樂小跟班一起來瞧瞧吧！

2024 淺草神社 三社祭

活動期間：2024年5月17日（五）～2024年5月19日（日）

活動地點：淺草神社（東京都台東区浅草2-3-1）及地區

大眾交通：東京Metro、都營地下鐵「淺草」站

每年5月第三週五六日三天舉行的淺草三社祭，可說是日本頗有的代表祭典之一，據說最早在鎌倉時代的船祭開始流傳至今。祭典期間不僅能看到江戶風華麗而壯大的神輿巡禮，並有由藝妓舞者組成的廣大舞蹈團，演出自平安時代流傳至今的古老奉納舞蹈「神事びんざさら舞」，這可是被指定為東京無形文化財的舞蹈。

除此之外，如同JAPANKURU之前在「來淺草必做事情清單」一文中提到的，會有屋台出店，也是大家不容錯過滴！在淺草這古今交融的下町氛圍中，跟著當地人一起齊聚街上，迎接初夏的到來也是十分難得的體驗呢。

三社祭注目點①　江戶風華麗神轎遶境

三社祭注目點②　日本無形文化財「神事びんざさら舞」

圖片來源：淺草神社 三社祭

三社祭注目點③　下町味十足屋台出店

2024三社祭將開跑 你準備好了嗎？

今年的祭典期間，已確定安排在5月17日（五）到19日（日），為期3日皆有遶境，並配合儀式，可在淺草神社或淺草花屋敷見到奉納舞蹈。想要看被選為日本無形文化財的「びんざさら舞」，則要再5月17日（五）下午2點20分前往淺草神社。若想參加或觀賞祭典遊行，可參考官方網站公布的各日遶境路線圖來「蹲點」。

隨著氣溫上升，透過祭典是否感覺到東京的氣氛也熱起來了呢？租件輕巧涼快的浴衣，加入三社祭的熱鬧氣氛也別有一番風味吶。如果沒趕上淺草的三社祭，也千萬別失望，因為日本的夏天才要開始，還有像「江戶三大祭」、「東北三大祭」和大家最愛的花火大會等大大小小的祭典在等著你呢！

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