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「大城堡」每晚要價75000元！ 東京迪士尼「夢幻泉鄉大飯店」6月開幕 頂級房型大公開
迪士尼控尖叫了！ 東京迪士尼海洋第8座全新主題園區「夢幻泉鄉」6月6日要開幕了，最新開張的「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」也跟著公佈頂級房型「大城堡」搶先看！
東京迪士尼海洋最新飯店「夢幻泉鄉大飯店」，堪稱是東京迪士尼園區內「最頂級」飯店，共有「豪華館」和「夢幻館」兩區。首次向媒體公開的頂級客房「大城堡」房型，能入住4位成人，提供郵輪型床鋪、附設寬敞大陽台，房間內還附有長髮公主和小鹿斑比的插畫。
「大城堡」房型每晚要價34萬1000日圓（約新台幣75000元），全區共56房，免費提供迪士尼頻道、迪士尼造型備品，並能指定協助辦理生日或紀念日活動，住宿費更內涵可園區各景點通行券，專屬表演特殊席通行券等附加服務。
房型設計參考《美女與野獸》電影中的場景，可選擇一般雙人大床、嵌入式大床或鑲壁式大床，並附沙發、桌子等設施，客房大陽台還能直接眺望《冰雪奇緣》中的「艾倫戴爾城堡」，以及《魔髮奇緣》中的高塔等園區電影場景。
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