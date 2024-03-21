享受環海美景！千葉東京灣跨海大橋馬拉松 3/22開始報名

【旅奇傳媒/日本部報導】兩年舉辦一次的千葉東京灣跨海大橋馬拉松為馬拉松界一大盛事，2024年的報名日期從3/22起至5/9，比賽日期則為11/10。馬拉松場地位於木更津市，也是千葉房總半島的中部臨東京灣處，往南可銜接鋸山、館山等觀光景點，在參加賽事之餘前往千葉其他地方旅遊，更能感受到當地的魅力。

東京灣跨海大橋馬拉松始於2012年，每2年舉行一回，有來自海內外約1萬7千人次的跑者之外，沿線聚集加油打氣的民眾，更多達36萬人。本賽事旨在推廣千葉縣魅力，因此從潮濱公園出發，來到本賽事最大亮點的「東京灣跨海大橋」，就能夠欣賞到遠方的富士山，以及在眼前360度展開的東京灣海天一色美景；轉往內陸後，就是房總半島的田園、山巒風景，以及夾道兩旁的民眾所帶來的鼓勵，還有當地的土產支援。以千葉君為首，當地的許多吉祥物也會一同來加油，展現滿滿的千葉熱情！東京灣跨海大橋馬拉松開放海外參加者，全馬與半馬各200個名額，歡迎熱愛運動的朋友們踴躍參與。

▲東京灣跨海大橋馬拉松能沿途欣賞東京灣海天一色的美景。©千葉東京灣跨海大橋馬拉松實行委員會 圖：向日遊顧問有限公司／提供

東京灣跨海公路為連接神奈川縣川崎市與千葉縣木更津市的高速公路，全長約15.1公里，由跨海大橋及海底隧道組成，兩者間設置了海螢道路休息站，放眼世界也是罕見的設施，每年吸引約700萬人造訪。在夜晚，海螢道路休息站在燈光點綴下，就像是漂浮於東京灣上的螢火蟲，因此得名。休息站內設置了展望台、土產店、美食街、足湯等設施，儼然就像是個小型觀光景點。從展望台能欣賞360度的東京灣海景，天氣晴朗時，還能遠眺富士山、東京鐵塔及東京晴空塔！

▲夜間的海螢道路休息站有如在東京灣中閃爍的螢火蟲。 圖：（公社）千葉縣觀光物產協會／提供

位於房總半島的鋸山，與鹿野山、清澄山並列為千葉三大名山，海拔僅329公尺，是知名的登山健行景點，也有纜車可以利用。鋸山在江戶時代時曾為採石場，因此留下許多因採石造成的痕跡，其中某處陡峭的山壁看似一把鋸子，也讓此地被稱為鋸山。鋸山纜車為千葉縣內唯一的纜車設施，且全程僅需4分鐘就能抵達山頂，沿途除了東京灣的遼闊景色外，還能眺望到富士山，因此入選為關東富士見百景之一。山上的日本寺中有活用當地地形所雕刻出的許多神像，包括花崗岩壁上的百尺觀音像、高達31公尺的日本最大巨型石佛像、多達1,500多尊羅漢石像群等。

▲鋸山因看似鋸子的採石遺跡而得名，從山頂展望台能眺望風景。 圖：向日遊顧問有限公司

安房神社為古時安房國境內等級最高的一之宮，供奉日本産業創始神的「天太玉命」等神祇，可保佑生意興榮、技術精進、學業進步及締結良緣等，又因產業發展會帶動經濟發展，因此這裡也是日本三大金運神社之一。每年春天櫻花盛開及秋天紅葉之際，優美的景色與罕見的白色鳥居風景總是吸引絡繹不絕的遊客前來參拜或是觀光，是當地著名的能量景點。

▲安房神社不僅是能量景點，也是賞櫻跟賞楓的名所。 圖：向日遊顧問有限公司

西元717年時，為了祈求漁民的海上安全跟豐收，人們在岩壁上刻了十一面觀音像，爾後才蓋了觀音堂，朱紅色的觀音堂看起來就像是橫空出現在峭壁上，因此被稱為「崖觀音」，在日本國內也是十分少見，目前已被指定為館山市指定有形文化財。此外，觀音堂天花板上繪有以南房總地區植物為主的畫作，並依季節排序，精美的畫工也非常值得欣賞。

▲沿著峭壁搭建的觀音堂為特殊奇觀。 圖：向日遊顧問有限公司

館山地區因氣候溫暖，非常適合栽培花卉，因此有花之城的美稱，來到城山公園，也能一不同季節欣賞到梅花、櫻花、杜鵑、水仙等，是當地著名的賞花名所。公園山頂的館山城天守閣遺跡現在作為八犬傳博物館對外開放，是以江戶時代小說「南總里見八犬傳」為主題的博物館。從山頂能夠眺望太平洋、東京灣和房總半島，視野非常良好。

▲館山城遺跡已規劃為城山公園，天守閣也變為博物館。 圖：向日遊顧問有限公司

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