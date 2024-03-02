粉絲注意！東京哈利波特咖啡廳「蜂蜜公爵」週邊＋甜點 櫻花季限時開賣

為了哈利波特舞台劇公演開店、位於東京赤坂的「哈利波特咖啡廳（Harry Potter Café）」又回來啦，隨著演出落幕、一度暫停營運的咖啡廳，從2/9起推出與「蜂蜜公爵」糖果店相關的週邊和甜點，強勢回歸，瞄準了各個麻瓜的荷包！接下來有安排賞櫻或要拜訪東京的哈波迷們記得列入採買的行程中。

圖／東京哈利波特咖啡廳官網

這次僅推出一款甜點，是用五顏六色的雷根糖發想的「雷根糖巧克力酥餅杯」，玻璃杯裡有糖煮蘋果、焦糖冰淇淋、酥脆餅乾，淋上巧克力醬後再用雷根糖點綴，像在杯子裡開出了繽紛的花朵，帶著春天的意象；另外3款週邊，分別是環保購物袋、餐盤和湯匙，尤其是購物袋和餐盤，都看得到巧克力娃和柏蒂全口味豆的身影，俏皮又吸睛，絕對是要入手的藏品！

圖／東京哈利波特咖啡廳官網

三款週邊和甜點將一路販售至4月中，還有1個多月的時間，接下來若有安排到東京玩或是賞櫻的鐵粉，記得先預約或是排進行程裡，別錯過了收藏的機會！

圖／東京哈利波特咖啡廳官網

東京哈利波特咖啡廳

地址：東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタワー1F

活動期間：2/9～4月中

營業時間：11：00～23：00