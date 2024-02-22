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力促台日經濟合作！ 台東縣府3月帶領在地業者前進東京國際食品展

聯合新聞網／ 台北訊
圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

台東縣政府攜手8家在地業者再度參展亞洲最大的「2024年東京國際食品展」，縣長饒慶鈴表示，此次將與日本知名餐飲集團「一石三鳥」及被登錄爲日本有形文化遺產「明治館糕餅店」合作推出3個月期間限定台東特色餐點，以紅藜、紅烏龍、洛神入菜，並與日本ABC Cooking Studio聯名推出台東食材風味套餐料理教室，呈現出日式臺東味，盼以開啓台東與日本經濟合作新篇章。

2024東京食品展暨台東產業拓展日本市場啟動記者會。圖／台東縣政府提供
2024東京食品展暨台東產業拓展日本市場啟動記者會。圖／台東縣政府提供

去年度饒縣長曾帶領業者前往日本參展東京食品展，物產在日本上架販售往往需花費較長的前置作業，然而臺東業者實力堅強、不負眾望，德朱利斯(DJULIS)已於去年底成功上架大阪「阿倍野Harukas近鐵百貨總店」以及東京的「誠品生活日本橋」；勁揚生技(秋釀慢慢)與日本企業合作研發新產品；目前東太陽製酒、博雅齋茶園也已取得日本進口許可，期待此次前進日本能夠報回更多好消息。

今年3月5日至8日縣府將帶隊參展亞洲最具規模專業食品展覽之「2024年東京國際食品展」，將由秋釀慢慢(勁揚生技)、東太陽製酒、德朱利斯、紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園、薑黃伯樂山野菜香草園(芳揚行)以及青澤，共8家臺東在地特色產業商家一同參與，透過與日本及各國企業、通路買主交流合作，期望提升台東優質產業國際競爭力。

與日本一石三鳥集團及明治館糕餅店共同推出的期間限定餐點示意。圖／台東縣政府提供
與日本一石三鳥集團及明治館糕餅店共同推出的期間限定餐點示意。圖／台東縣政府提供

縣府也將與日本知名餐飲集團「一石三鳥」及被登錄為日本有形文化遺產的「明治館糕餅店」攜手合作，把台東特有的紅藜、紅烏龍茶、洛神花等特色食材帶到日本餐桌，藉由專業主廚研發並入菜，預計於今年3月1日起在一石三鳥集團旗下位於大阪的「大阪和牛料理」、東京「一石三鳥別邸」以及栃木縣的「明治館」糕餅店，限量推出3個月期間限定餐點，讓更多日本民眾認識台東。

此外，縣府與日本ABC Cooking Studio攜手聯名，開發精緻套餐食譜，即將在3月初於東京辦理「臺東食材推廣料理體驗活動」，開放日本民眾報名參加。日本ABC Cooking Studio教室在日本國內有近100間的據點，加上亞洲8國海外教室，會員總人數超過168萬人。希望透過這次活動推廣，讓參與體驗手作料理的消費者，能夠更加認識台東的風土食材與美好風味。

ABC Cooking料理教室教學餐點。圖／台東縣政府提供
ABC Cooking料理教室教學餐點。圖／台東縣政府提供

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