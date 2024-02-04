東京晴空塔旁遇見企鵝家族、療癒水母 「2024墨田水族館」幸福感再升級！

位於東京晴空塔旁的墨田水族館，是東京都內經典水族館之一，總是以各種有創意的企劃帶給大家驚喜。而住在裡面的企鵝大家族頗受好評，包括有血緣關係和沒有血緣關係的家族成員目前多達50幾位，每天在寬敞的水槽區內悠哉生活。更有趣的是，水族館的飼育員們還會每年幫牠們更新家譜，而這些企鵝們也彷彿是「網紅」一般，不僅成為墨田水族館的「當家花旦」，甚至還曾出任過所居住的墨田區的觀光大使呢。

當然，墨田水族館不僅住著一大家的企鵝，還有包括水母、海狗、花園鰻等多種海洋生物一起生活著，可說是晴空塔旁的「下町大家族」。而館內的水槽全數採用特製的人造海水系統，能提供更加有氧的生活環境，讓動物們可以生活得更舒適。此外，墨田水族館館內的參觀動線自由，設置了許多可以讓遊客坐下來休憩的座位，且館內即便有提供一些輕食甜點和飲品酒水的販售，也開放遊客自己帶食物入館享用，彷彿是一座室內海洋公園，逛起來格外自由愜意，亦有拜訪朋友的感覺。

下面，就帶你一起到這個「大宅院」裡面去走走吧。

墨田水族館（すみだ水族館）

地址：東京都墨田区押上一丁目1番2号東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F

營業時間：

平日 10:00～20:00

週六日、國定假日 9:00～21:00

※ 最後入場：閉館前1小時

公休日：全年無休，不排除因設施維護臨時休館，建議出行前先在官方網站上確認。

大眾交通：

東武晴空塔線「東京晴空塔」站，步行很快就到。

東武晴空塔線、東京Metro 半藏門線、京成押上線、都營地下鐵淺草線「押上（晴空塔前）」站，步行5分鐘。

官方網站（繁體中文）

墨田水族館的企鵝水槽容量350公噸，深且寬敞。生活在裡面的企鵝們，有的成群結隊，有的享受一個人的時光，上岸下水，浮水潛水，競速慢遊，看起來充滿活力且悠哉，格外可愛。這企鵝水槽就位於水族館5樓的中央，卻可以從6樓及5樓的多處多角度觀望，無論是遠眺還是近距離觀察都可以。

每年飼育員們幫企鵝們譜寫的家譜，會在5樓定期公開，同時官網上也能看到。上面不僅有企鵝們的名字、性格、企鵝們之間的交際關係、與飼育員之間的關係等生活小故事，彷彿是日劇連載一樣精彩又可愛，非常受歡迎。近期這份家譜還有推出英文版，讓一部分看不懂日文的外國遊客也可以透過英文了解館內企鵝們的故事。

不同於企鵝的可愛，欣賞水母在水中漫遊的優美姿態，是參觀水族館的另一種享受。墨田水族館的水母區在2020年時翻新過，不僅能見到大型如畫的赤水母及太平洋黃金水母水槽等，更有直徑達7公尺的橢圓形圓盤水池，裡面住有約500隻半透明的海月水母，伴隨著水中燈光顏色的變化，呈現出格外幽美的空間氛圍。水池上有宛若小橋的步道，上面的展望空間採用透明強化玻璃地面，讓遊客可以從一些非日常的角度觀賞水母。

除了水母區，2020年館內亦新增了「萬花筒隧道」，採用多鏡面空間設計，搭配燈光營造出夢幻感。裡面不僅有水母投影牆可放大觀察水母游動，還可以玩影子遊戲拍照，隧道一側的牆上更設有多個水母水槽，彷彿水母藝廊似的。水槽前還設置一排排座位，讓遊客可以坐下來靜靜地看著水槽中的水母漫遊。

墨田水族館內的水母，也都館內自己繁殖養育，而在館內的Lab區，能觀摩飼育員照料水母們，以及處於不同生長階段的水母們，十分有趣。若想要知道更多關於水母或是館中動物們的小秘密或故事，也可以直接詢問飼育員——他們總是蠻樂於分享關於館內動物們的小故事，畢竟這也是墨田水族館的一大特色。

拜訪水族館，最不能錯過的當然是館內的大水槽。墨田水族館的大水槽是以位於東京東南方的一群離島「小笠原諸島」的海洋生態為主題，裡面能見到多達45種約450隻來自那一帶海中的動物們。小笠原諸島中包含了日本最東邊的有人居住島，從東京搭船前往需要24小時才能到達，但它也是屬於東京。由於與日本本島頗有距離，小笠原諸島一帶擁有許多獨特且優美的海島風景和生態，並在2011年被正式登錄為世界自然遺產。

墨田水族館不僅在大水槽內再現小笠原諸島的海洋生態，2023年館內新增了「小笠原空間」，以入海口似的河流水槽展示空間，邀請更多來自小笠原諸島陸地及河川的小動物們入居，包括了瀕臨絕種的綠蠵龜等，讓人們在透過認識這些自然生態、見識海洋之美的同時，更加意識到對於海洋生態保護的重要性。

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自2012年水族館開業時便開始持續交流，墨田水族館與小笠原村合作了不少特別企劃，像大水槽的展示、海龜的保育協助，利用海洋廢物製作的耳環販售等。有興趣的話，也可以到他們的官方網站上看看。

此外，在墨田水族館內還能見到由日本知名水族設計團隊Aqua design AMANO所設計的「自然水族箱（Nature Aquarium），以水草養殖為基礎，打造出更加有氧，更接近自然生態的水族環境讓魚類等水中生物得以自在生活。與此同時，亦兼顧了水族的視覺設計感。Aqua design AMANO的水族設計在國際上也頗受關注，不時還會有來自海外的水族團隊特地前來觀摩呢。

珊瑚礁，是不少海洋生物居住繁衍的重要地方，像是《海底總動員》中的公子小丑魚尼莫和擬刺尾鯛多莉，就是非常依賴珊瑚礁生活的魚類。在墨田水族館的珊瑚礁區，可以見到和牠們一樣棲息於珊瑚礁的魚兒們，包括了和尼莫有點像的紅小丑魚和生活在珊瑚礁外圍處海流較強區域沙地中的花園鰻。

墨田水族館的花園鰻也是人氣寶貝之一，疫情期間墨田水族館舉辦的「與花園鰻打視訊電話」活動，當時可讓許多民眾瘋狂熱線，望能讓生性原本就害羞的花園鰻，不要因為疫情又把自己「關」起來。

如今解封，墨田水族館的花園鰻又一次恢復「社交」，日日迎接來自各地的遊客。不過，花園鰻晚上都會躲進沙地中的巢穴中睡覺，如果一早開館去看牠們，牠們大多才剛起床，很可能都只短短探出一節身體而已。像上面這張圖片，就是牠們一早起來的樣子。（笑）

畢竟是在東京的水族館，墨田水族館中設有江戶和風味十足的金魚區，展示了各式各樣可愛美麗的金魚，還掛有一大排可愛的金魚燈籠。各個不一樣的水槽，彷彿是一幅幅和風感的畫作一般，隨著金魚們的舞動，每一秒都有變化，觀賞起來頗有樂趣。

墨田水族館館內開放攜帶外食入內，館內的「企鵝咖啡」也有提供許多可愛又美味的輕食點心及飲料，例如有企鵝和海狗造型的甜甜圈、企鵝飯糰、企鵝海藍汽水、海狗冰可可等，還有提供特色調酒呢。點個小點心或咖啡酒水，坐在水族箱前看著小動物們悠遊，也蠻愜意且有情調。

逛完水族館後，帶個伴手禮或紀念品回家是不錯的選擇。墨田水族館的伴手禮區寬廣，裡面提供各式各樣可愛的海洋主題商品，從點心、生活雜貨到繪本書籍等都有。其中，墨田水族館自家的原創商品可是必關注品項，像是原創的托特包、磁鐵及壓克力耳環等，都很受歡迎。而前文有提到的，與小笠原諸島合作的海龜造型耳環，每一個花紋都獨一無二，格外受到矚目。

如果喜歡日本工藝，在這裡也能找到墨田水族館與東京工藝職人合作的商品，像是江戶硝子的玻璃杯、傳統的木人偶工藝做成的可愛企鵝擺飾等。另外，伴手禮店中也能找到企鵝咖啡中特色的企鵝造型製冰器、海洋動物造型大福等有趣商品，不管是買回去自己做紀念還是送人都很合適。

很喜歡墨田水族館的宣傳語：「一靠近，更動心。（近づくと、もっと好きになる。）」因為它真的就是這樣的一間水族館。即便讀了我們用千言萬語和你介紹了館內的種種，即便聽了身邊去過的朋友的各種評價，也別忘了找機會親自走一趟——也許你也能最終感受到，這一句宣傳語中所蘊藏的那一份「情意」。

墨田水族館（すみだ水族館）

地址：東京都墨田区押上一丁目1番2号東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F

營業時間：

平日 10:00～20:00

週六日、國定假日 9:00～21:00

※ 最後入場：閉館前1小時

公休日：全年無休，不排除因設施維護臨時休館，建議出行前先在官方網站上確認。

大眾交通：

東武晴空塔線「東京晴空塔」站，步行很快就到。

東武晴空塔線、東京Metro 半藏門線、京成押上線、都營地下鐵淺草線「押上（晴空塔前）」站，步行5分鐘。

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