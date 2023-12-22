東京鐵塔近在眼前！ 東京新地標「麻布台之丘」 又多一處賞櫻.喝咖啡.展藝文的好空間

位於東京神谷町的新設施「麻布台之丘（麻布台HILLS）」﹐一出站即可看到東京鐵塔﹐麻布台之丘不僅僅只是一棟高樓大廈這麼簡單﹐其一整個區域包含了所有生活的便利性﹐周邊隨處可見花草樹木被大自然所包圍﹐其中還可以看到日式庭院與蔬果園﹐區域的大樓外觀是由倫敦奧運聖火台設計者托馬斯·亞歷山大·赫斯維克世界知名建築師參與建設的﹐在完成及開幕前就已被受大大關注。

整個區域總共有8.1公頃﹐分為主棟森JP塔（Mori JP Tower）、Tower Plaza、Garden Plaza A、Garden Plaza B、Garden Plaza C、中央廣場、Residences A、Residences B，以及櫻麻通。

到了櫻花季又多了一個可以賞櫻花的景點了﹐是不是很讓人期待呢。雖然沒有辦法住在這裡﹐不過這裡還是有許多值得一來的餐廳與店鋪﹐這邊簡單介紹幾個特有看點的設施吧！

麻布台Hills（麻布台ヒルズ）

地址：東京都港區麻布台1丁目6-19

營業時間：餐廳11:00-23:00 | 店鋪 11:00～21:00（因店鋪而異）

地點：從東京Metro地鐵南北線「六本木一丁目站」2號出口、

東京Metro地鐵日比谷線「神谷町站」5號出口步行4分鐘

官方網站

%Arabica東京店

從京都紅到世界各地的「%Arabica」咖啡廳﹐整個店的裝潢主打簡約風格及使用白色給人一種俐落感﹐%Arabica在世界各國總共擁有150間分店﹐而麻布台則是%Arabica在東京的第一間分店﹐麻布台的4樓及B1各開一間﹐4樓的設有戶外座位﹐B1則是可以直接看到店員們使用專業的機器處理咖啡豆﹐整間店都充滿了咖啡香氣﹐逛街逛累的時候別忘了進來坐坐哦！

%Arabica東京店

地址：東京都港区麻布台１丁目３−１ ヒルズタワープラザ 4F/B1

營業時間：08:00-20:00 | 11:00-20:00

官網

Alchemy

Alchemy來自巴厘島開業於2011年﹐最初是以有機果汁為主﹐此間分店為日本第一間Alchemy的分店﹐隨著近幾年大家的健康意識抬頭﹐Alchemy已成為了健康飲食界的招牌﹐Alchemy主打使用了大量有機蔬菜以及特製的健康膳食配方﹐以及在這裡可以吃到純素的巧克力﹐聽起來就非常的健康！推薦給喜歡吃蔬菜的你/妳。

Alchemy

地址：東京都港区麻布台１丁目３−１ ヒルズタワープラザ 4F

營業時間：11:00-22:00

官方網站

麻布台特別規劃了一個區域有美術館以及專門用來舉辦各種文化藝術展覽的空間「森美術館」﹐走在中央廣場時就可以看到門口擺著充滿藝術感的裝置藝術﹐剛好時逢聖誕節第一眼看到時會讓人想到聖誕樹﹐不僅可以拍照還可以近距離欣賞它哦！

而在開幕時就開辦了開館記念展以及集英社的活版印刷作品及寫真作品﹐而目前展出的是ONE PIECE（畫作是可以購買的）﹐而預計在2月上旬開幕的是在台場展開的以燈光效果為主題的teamLab Borderless數位藝術﹐這個展覽擁有的人氣就不用小編多說了吧﹐全世界的人們都為它著迷並不斷地慕名而來﹐明年在麻布台也可以看到囉！到時候將可以看到新作品以及日本未發表作品在此展出哦！！

森大廈數位藝術博物館：Epson TeamLab Borderless

地點：麻布台Hills花園廣場A B1

預計於2024年2月開放

官方網站

集英社漫畫藝術

地點：麻布台Hills花園廣場A B1

營業時間：11:00 - 20:00

採事前預約制

麻布台之丘的整個區域於1989年開始籌劃﹐從計劃到整頓街區到完成總共耗時30年之久﹐這是一個兼具大自然、現代化及便利性的社區﹐可以說能夠住在這裡根本就是擁有了全世界的天龍國既視感﹐森大樓可免費搭乘電梯至33樓近距離欣賞東京鐵塔的美﹐這項新地標讓熱愛東京鐵塔的粉絲大興奮﹐來東京鐵塔周邊逛逛時別忘了來看看這個全新地標！

採訪撰文：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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