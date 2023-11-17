東京淺草2天1夜行程推薦！淺草寺仲見世商店街、銅板美食鰻魚飯、CP值高平價旅館

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2023-07-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 淺草寺 雷門、仲見世商店街、Unatoto鰻魚。

淺草是一個兼具古老與現代魅力的地方，你可以在這裡感受到東京這個城市兩個不同時空的交匯點。

無論你是獨自旅行還是和家人朋友同行，淺草都能帶給你難忘的回憶和寶貴的經驗。✨

嗨大家好！我是Celia♡

這裡是我的旅遊日記

專門紀錄我在日本走訪各地美景美食

第 1 天

淺草寺 雷門 | 1 小時

抵達東京，第一站是淺草寺

淺草寺是東京最古老的寺廟之一

巨大的雷門燈籠旅客必打卡的地標！🏮

穿越雷門進入這座古老的寺廟，感受它悠久的歷史和神聖氛圍

周邊小街有各種傳統小吃和紀念品店

淺草寺參拜後，一定要體驗抽運籤

如果是壞籤記得要綁在架子上

別把壞運帶回家囉

仲見世商店街 | 4 小時

午餐時間來到雷門商店街

沿路有各式各樣美食小攤

現烤仙貝店、淺草名物人形燒，炸豬肉餅

和巨大菠蘿麵包都是必吃小吃！

在仲見世通旁有個觀音通，想在淺草買藥妝的可以來這裡掃貨

我有比價過，這裡的價格幾乎是全東京最便宜👏

Unatoto鰻魚 | 2 小時

逛完雷門後，我們想找個地方坐下來吃飯

這間「名代宇奈とと」是超平價超有名的鰻魚飯連鎖店

店內只有3~4桌位子，也有很多日本人外帶回家

點餐是用販賣機，最便宜的鰻魚飯是590日幣

也可以點鰻魚份量更多的1580日幣套餐

一個女生的份量，590日幣是足夠飽的，男生的話建議點大碗～

鰻魚烤過後的醬汁淋在白飯上，真的超好吃

白飯還是新潟產，CP值超高👍🏻

淺草文化觀光中心 | 1 小時

這是最近很紅的新景點📍

位置在淺草寺雷門對面

由日本知名建築師隈研吾所設計～

八樓展望台可以免費眺望整個淺草街景

遠處也能看見晴空塔

Tosei Hotel Cocone Asakusa | 1 小時

「東正可可尼飯店」是近年新創立的日系飯店品牌，竄升速度快

短短幾年已經在各個有名的車站皆有駐點🏨

他們家飯店位置都非常好，離地鐵站極近

這次我們住的是淺草藏前店📍

就在淺草寺對面，搭地鐵銀座線「淺草駅」1番出口走路9分

不過搭大江戶線「藏前駅」下車走路只要1分

過馬路後就有便利商店，晚上不怕找不到東西吃

飯店很新很漂亮、內部很整潔

現代日式和風裝潢，喜歡無印良品的人會愛上

房間以日本旅館來說算大，攤開行李箱沒問題

隔天的早餐是在ㄧ樓的咖啡館吃

我們那時住一晚是8500日圓左右

總之性價比很高❤️

第 2 天

フロムアファー | 1 小時

這間復古咖啡廳在淺草這裡小有名氣

許多日本年輕人都會來周邊走走

最熱賣的是高級精緻甜點和季節水果塔🍓

店內氛圍非常棒、喜歡雜貨系女孩一定要來看看

當天水果塔已經賣完，只好點紅茶起士蛋糕

沒想到起士蛋糕可以這麼完美

🧀紅茶起士蛋糕550日幣

極度濃郁紮實，推薦必點！

東京晴空塔 | 2 小時

有人說：到東京旅遊沒到過晴空塔，等於沒來過東京

晴空塔目前日本最高的建築物🗼

晴空塔450樓是360度景觀台觀賞處，腳踩玻璃觀看夜景非常震撼！

350樓是景觀台售票處，一旁也有咖啡廳

如果不想花錢的話，在咖啡廳賞夜景也很棒

這裡還有超多美食餐廳、服飾品牌、文具、伴手禮、

寶可夢公仔店、紀念品店這裡都有

🔖推薦想要大血拼的話，可以集中火力在這裡買完

一次辦理退稅比較方便

叙叙苑 東京Skytreetown Solamachi店 | 1 小時

敘敘苑在東京有很多分店

不過網路上最推薦就是這間晴空塔的30樓分店💛

可以邊吃燒肉邊眺望東京街景 超棒！

尤其推薦在中午時段來吃午間特價套餐

3300日圓就可以享受同樣環境

有中文、英文菜單和圖片可以選，不用怕不會點餐

午間燒肉套餐目前有三種等級選項

主要差異是肉類等級不同，牛五花、和牛脊肉薄片、上等牛五花級牛舌

餐點都是套餐形式

附有泡菜、沙拉、韓式拌菜、湯、甜點、飲料（果汁/咖啡/烏龍茶）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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