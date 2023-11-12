遠離繁華放鬆心靈！ 神奈川「東京近郊之旅」 向日葵花田、海水浴場、箱根溫泉

跟著 施宛兒 waner 於 2023-08-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 座間ひまわり畑四ツ谷会場、とんかつ かねひで、OISO CONNECT CAFE。

遠離繁華的東京，給自己一點寧靜，東京近郊，神奈川、箱根心靈之旅✨

第 1 天

座間ひまわり畑四ツ谷会場 | 2 小時

位於神奈川縣郊區有一座無料的向日葵花田，在這裡逛一圈需要30分鐘以上，有各個大小不同的向日葵可以拍照，現場還有服務人員可以協助拍照，來這裡不妨帶著會攝影的朋友，拍美照吧！

とんかつ かねひで | 2 小時

位於向日葵花田附近，這家豬排店不在繁華的街道上，沒有華麗的裝修，網路上沒什麼資料，卻是在地人口耳相傳的好味道！價格便宜cp高！

所有的套餐落在1000日圓左右，炸豬排份量大多汁且麵衣脆薄，油脂鮮甜，飯的份量給的特別足（我覺得太多XD男生可以吃得很飽)

OISO CONNECT CAFE | 1 小時

標記雖然是咖啡廳，但咖啡廳在二樓，一樓則是遊客中心，有別一般的遊客中心，這裡結合小農，販賣一些農產品以及海鮮，還有冰淇淋與冰棒，非常推炎熱的天氣來一根冰棒！這裡的冰棒是用果凍下去冰的！味道口味選擇多樣，透心涼又不怕吃太慢會化掉。

Terugasaki Coast | 3 小時

距離剛剛的遊客中心，走路5分鐘可以到，

這海邊遊客比較少，可以任意的在此拍美照！

肉と野菜の店 相模園 | 2 小時

每道料理都驚豔的居酒屋！可以說每道料理都是很精緻，從擺盤開始就很講究，朋友們每吃一道都是稱讚。老闆也是很可愛，服務非常好！

第 2 天

箱根神社 | 2 小時

「箱根神社」是箱根非常經典必去的景點之一！

箱根神社隱藏在森林當中，呼吸著森林的芬多精，路上有許多的巨大樹木，而這顆安產杉，更可以保佑孕婦順利產下寶寶，因此許多準媽媽們都會前來祈福。

接著往下走到蘆之湖畔，可以看到在湖上的紅色鳥居便是網紅打卡聖地「平和的鳥居」，平靜的湖面，左右兩旁的松樹搭配上鮮紅鳥居，讓畫面中，帶有寧靜又滿滿日式感。

箱根玻璃之森美術館 | 3 小時

箱根玻璃之森美術館建於1996年，是日本首座展示威尼斯玻璃的美術館。整個美式館以義大利威尼斯玻璃為主題，呈現經典和現代的玻璃藝術。

美術館園區打造成歐洲貴族庭園景觀，不僅有運河流經古堡般的建物，還有大量的玻璃製品點綴，讓進入園區好像走進像是歐式貴族莊園一樣！園區內也有佈道可以走，也有許多拍照景點，很適合帶著長輩來逛逛。內部的裝潢擺設非常的歐式，勝制於可以看到名畫（雖然不是真跡ＸＤ），但也夠滿足。值回票價了！

箱根王子飯店 | 18 小時

箱根以溫泉為名，從出車站後就有許多的溫泉旅館與飯店。（私心非常喜歡王子大飯店，到每個地區有王子大飯店我都會直接選擇它！）

而王子大飯店是有名的連鎖飯店，高貴而不貴，是我給它的形容詞，設備齊全、服務周到、整潔、景色漂亮，非常適合在這裡耗半天，讓忙碌的身心靈達到放鬆的效果。

在森林懷抱中的王子大飯店，圓形的歐式建築設計非常的有特色，內部裝潢也非常的高貴，早餐豐富，信運的話還可以從房間看到富士山！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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