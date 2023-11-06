澀谷散步City Walk！ 東京配JINS眼鏡 加城市漫遊「30分鐘夜散策」

日本平價眼鏡品牌JINS相信你我都已不陌生，造型多樣化的鏡架搭配優質的光學鏡片，得以最實惠6600日圓起的價格入手不說，並最快30分鐘後就能取件，讓JINS成為不少眼鏡族的生活好夥伴。儘管JINS在海外已有多家店鋪，但畢竟是日本品牌，因此到日本時順道到日本的JINS轉轉，看看有什麼新潮款式可買，自然也成了到日本觀光購物的樂趣之一，特別是到東京時尚重鎮的澀谷時。

若你有看過我們之前介紹的JINS澀谷店，或許已經知道這家JINS店鋪「從裡到外」都非同一般——特別的建築和空間設計、最新潮時尚的鏡架和鏡片商品、先進新奇的配鏡技術和設備、提供包括英文、中文等多種語言服務等（有部分語言是自動翻譯機協助）。為了好好利用時間，搭配JINS最近的打算配眼鏡的的我們的澀谷散步從JINS澀谷店開始，先找一副喜歡的眼鏡囉。

JINS澀谷店（JINS渋谷店）

地址：東京都渋谷区宇田川町31番1号

營業時間：11:00～21:00

※ 營業時間不排除有臨時變動，請以官方網站公告為主。

大眾交通：澀谷站，步行4～5分鐘

澀谷店官方網站｜JINS官方網站

>>鏡框好多難選擇 AI系統給評分

JINS旗下的鏡框選擇非常多樣，從機能性到時尚感十足的鏡框都能找到，對應職場辦公室、家裡、外出逛街、戶外運動等不同的生活場景，可搭配不一樣的鏡框變換心情。膠框也好金屬框也罷，圓框也好方框也罷，就看你喜歡哪一種。若要認真以最近的流行來看，復古大框眼鏡依然不退潮流，而金屬與塑膠搭配的組合鏡框詮釋的另類個性，亦使之成為近年的人氣風格。JINS的CLASSIC & METAL系列就是這樣的定位，以JINS CLASSIC的經典鏡架款式，透過金屬框與膠框素材的組合設計，詮釋出新的復古感，受到不少喜歡時尚的人們的青睞。

很多人喜歡JINS的鏡框，也在於他們常常會有和其他品牌跨界聯名，更有設計師特別企劃系列JINS Design Project。而若想找更本格派一些的眼鏡，像開發的眼鏡產品線十分多樣豐富，像抗藍光眼鏡「JINS SCREEN」系列、方便且有復古夾式太陽眼鏡概念的「JINS Switch」系列、適合孩童和青少年的「JINS VIOLET+」系列、可以有效緩解花粉影響的「JINS PROTECT」系列、講求輕量型的「JINS Airframe」系列等。光是挑選鏡架嘗試不同造型，就是一種樂趣。

當然，這麼多樣的鏡框，讓人選擇困難症發作的話，可尋求JINS店內專業店員的建議，更有趣的是，還可以直接透過店內的AI人工智能系統JINS BRAIN的評分，來衡量看看自己是否適合手中的這一副鏡框。透過配戴者的臉型分析，系統會給出評分，如果非常適合，那可以拿到比較高的分數，反之。

>>鏡片繽紛選擇多 有色鏡片好時尚

在選完鏡框後，就到了選擇鏡片的時間。JINS對於自家的鏡片開發一直都十分講究，而其鏡片的品質與價格公道亦為人津津樂道。與鏡框一樣，JINS旗下的鏡片亦是囊括了時尚與機能性，既有非常多種染色鏡片，也有抗藍光镜片、適合老花的遠近兩用累進鏡片以及可調光變色鏡片。近期特別受歡迎的是「腮紅感鏡片」，透過漸層式的染色加工，透過鏡片的顏色做出腮紅的效果，以增加血色，可說是素顏時超好用的單品。JINS澀谷店現場有精密的驗光設備，可以現場驗光配鏡，當然也可以拿著眼科醫生開的處方籤，或是用原本的眼鏡的度數來配鏡。

JINS澀谷店的特色之一，在於鏡片庫存充足而多樣，儘管一些特殊度數鏡片製作會需要長一點的時間，可能會要等一星期，不過基本上一般情況，即便是特殊加工的鏡片，也能當天取件。

位於時尚的澀谷一帶，JINS澀谷店的一大特色亦在於彩色鏡片種類齊全且庫存量足——其旗下的彩色鏡片多達四十幾種顏色，透明度和深淺不一，詮釋出不一樣的氛圍。一般淺色的鏡片可用於日常造型，能讓眼鏡造型看起來多幾分時尚感。而深色鏡片無疑作為太陽眼鏡的最佳選擇，不論視力好不好，擁有一副太陽眼鏡都是蠻必須的，而想要客製化一副屬於自己的太陽眼鏡，等半小時就可以到手囉。

>>自動化系統好方便 不會日文也不怕

前面已經有提到，在JINS澀谷店裡有AI人工智能系統可以提供鏡片挑選的建議，現場也有精密的驗光儀器可協助測量視力。不過或許你比較難想像到的是，連驗光都可以現場自助操作。店鋪2樓有一台自助式的驗光機，且系統有提供多種語言，以方便外國遊客進行操作。而且目前店內亦導入了自動化受付系統，在選定鏡框和確定想要的鏡片後，可以到二樓的自動化受付系統上登記簡單的個人資訊等待店員的接待和確認，若有需要驗光，也會在這之後進行。

在確認好製作眼鏡的一切需求，包括挑選眼鏡盒的款式之後，就到了結帳的時間。針對外國遊客，JINS有推出一些優惠活動，除了提供免稅服務，可免除10%的消費稅外，JINS也和JAPANKURU聯名推出95折的優惠券，結帳時別忘了出示使用。

配合近期JINS推出的「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」活動，只要在店內消費滿3900日圓，便可獲得限量版的「優惠券插畫眼鏡布」——這張眼鏡布不僅插畫可愛，而且還可作為優惠券使用！若到與JINS合作的店家餐廳消費時出示眼鏡布，便可以獲得優惠。適用店家及活動詳情，可參考活動官方網站。

訂好眼鏡後，接下來就是等待製作囉，而在這等待的時間中，正是在澀谷City Walk的好機會啦。這就跟著我們出發囉。

你我知道，JINS的特色之一，在於最快30分鐘就能取件。而針對在等待眼鏡製作的這一段時間，要怎麼充分利用這件事，JINS發想出「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」特別企劃，在提供客人一些餐廳和設施的優惠方案的同時，提出具體的散步行程供大家參考。這個特別企劃不僅限於東京澀谷，還包括了東京銀座、北海道札幌、京都、大阪梅田、大阪難波、福岡天神共7個地方。

配合這次企劃，JAPANKURU針對東京澀谷這部分也來給大家一些散步建議，就看看你喜歡哪一條路線。

提案① SHIBUYA SKY 城市天際漫步

說起澀谷的地標，以往大家第一時間總會想到澀谷十字路口、忠犬八公像等，不過這幾年新開設的SHIBUYA SKY和商業設施MIYASHITA PARK宮下公園人氣飛漲，亦可說是澀谷的新人氣地標。位於SHIBUYA Scramble Square頂層的SHIBUYA SKY，是個都會高樓展望台，包含了和東京鐵塔及晴空塔那樣的室內展望空間，更有頂樓的戶外展望露台，可360度眺望澀谷一帶的都市街景，當然也能看到遠方的東京鐵塔和晴空塔囉。SHIBUYA SKY自開幕以來人氣居高不下，特別是黃昏左右的時段特別熱門，當然白天時能見到的城市天際感絕佳，而夜晚時的都市絢爛又是另一種風情，可說是無論何時前往都能見到不錯風景的景點。

說起有如SHIBUYA SKY這樣的頂樓露台空間，當然就不能不提同樣時澀谷新名所的MIYASHITA PARK宮下公園。雖然不像SHIBUYA SKY那樣是高樓層，但MIYASHITA PARK的空中花園愜意而有特色，上面還有一家頗有特色的星巴克，以及一些戶外運動場地和可以悠閒放鬆的草地及座位。冬日白天好曬太陽取暖，夏日夜裡好乘涼，春秋兩季時散步玩耍更舒適。再加上MIYASHITA PARK宮下公園樓下還有各式各樣的特色店舖及美食，絕對值得走走。

有興趣可以參考JAPANKURU之前到MIYASHITA PARK宮下公園時寫的文章。

上面這張照片就是從SHIBUYA SKY上眺望到的東京鐵塔與晴空塔夜景。：）

SHIBUYA SKY

地址：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 14F・45F・46F・頂樓露台

營業時間：10:00～22:00（最後入館21:30）

大眾交通：澀谷站直通

官方網站

MIYASHITA PARK宮下公園

地址：東京都渋谷区神宮前6-20-10

大眾交通：

澀谷站 步行約3分鐘

明治神宮站前＜原宿＞站 步行約8分鐘

官方網站

提案② POP WALK 到澀谷找流行

都說澀谷原宿一帶是東京的潮流重鎮，那麼到澀谷找些東京當下的流行體驗也是不錯的選擇，包括動漫遊戲以及美食。我們曾在介紹澀谷未來及科技感的文章中，有介紹過澀谷PARCO的美食街，而在PARCO 6樓還有任天堂的專賣店、有超夢坐鎮的寶可夢中心、週刊少年JUMP的JUMP SHOP等。任天堂專賣店外還有一尊很可愛的馬賽克超級瑪莉，可說是打卡拍照不容錯過的標的物。

如果PARCO的JUMP SHOP無法滿足你，或許澀谷的MANDARAKE更符合你的需求——這是一家ACG周邊和玩具等的動漫，進入MANDARAKE之後可能又會需要想辦法看緊自己的荷包。值得一提的是，在澀谷一帶有一家叫「吉法師」的拉麵店，在裡面能嚐到彷彿是用北海道清池的水作為湯底的藍色雞湯拉麵，在網路社群上還蠻常見到有人在打卡。若你以為它就是個噱頭，那可就誤會了，這碗拉麵吃起來清爽，很適合本來就沒有喜歡太濃重拉麵的朋友。除了青色之外，店內還有紅色和綠色湯底的拉麵。

當然，若只是單純想找一些日式的好吃的，那麼「道玄坂MANMOSU（マンモス）」的日式沾麵或許會是你的理想選擇。嚐起來讓人很有滿足感的麵條，搭配濃厚夠味的沾麵湯底，光想就令人垂涎欲滴。

澀谷Parco（渋谷パルコ）

地址：東京都澀谷區宇田川町15-1

營業時間：11:00～21:00

※ 一部分餐廳營業時間不同，請參考官方網站。

大眾交通：澀谷站，步行約4～5分鐘

官方網站 | 官方IG

MANDARAKE SHIBUYA

地址：東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM B2F

營業時間：12:00～20:00

大眾交通：JR澀谷站，從八公口步行5分鐘

官方網站

吉法師 KIPPOSHI

地址：東京都渋谷区神南 1-11-5 ダイネス壱番館渋谷102

營業時間：11:30～15:00 / 18:00～22:00

公休日：週三

大眾交通：澀谷站，步行5～6分鐘

官方網站

道玄坂MANMOS（道玄坂マンモス）

地址：東京都渋谷区道玄坂2-10-1

營業時間：11:30～22:00

公休日：年末年始

大眾交通：澀谷站，步行3～9分鐘。

官方網站（TABELOG）

提案③ DOGS WALK？澀谷各處遇見八公

說到澀谷，很難不想起日本有名的忠犬八公，因此在澀谷站前的八公像更是澀谷的經典地標之一。八公是隻生活在日本大正到昭和年代的秋田犬，總是在東京的澀谷站前迎接著主人的歸來——即便在主人過世後的10年依然日日等待著，成為了一段佳話。如今八公已經成為澀谷的代表印象之一，不僅站前的八公像成了熱門觀光景點，也是東京人很喜歡用來集合的地標。

只不過，其實澀谷這一帶的八公像不只有站前這一座，在澀谷的Tower Records、唐吉訶德門口，都能見到有著獨特個性的忠犬八公，彷彿隨著音樂搖擺的八公，穿得有些新潮的八公等，在MIYASHITA PARK宮下公園頂樓花園內也能找到八公喔。所以說，追隨著八公的「足跡」在澀谷小散步也是蠻有趣的選擇。

忠犬八公像（忠犬ハチ公像）

地址：東京都渋谷区道玄坂2丁目1

Tower Record澀谷店（タワーレコード 渋谷店）

地址：東京都渋谷区神南1目22−14

營業時間：11:00～22:00

大眾交通：JR澀谷站，步行約3分鐘。

官方網站

MEGA唐吉訶德 澀谷本店（MEGAドン・キホーテ 渋谷本店）

地址：東京都渋谷区宇田川町28−6

營業時間：24小時

大眾交通： 澀谷站，步行約2分鐘。

官方網站

當我們在澀谷各處走跳的時候，JINS已儘可能有效率地將剛才下訂的眼鏡製作完成，並放入店內導入的PICK UP LOCKER自動取貨箱中，方便大家憑著結帳後拿到的QR code以自由前來取貨。雖然說是可以在自由的時間內前來取貨，不過還是必須在JINS澀谷店的營業時間內，才有辦法進入店內操作取貨程序。因此，在澀谷走跳時也別忘了時間，記得要在JINS澀谷店關門前回到店內取貨，不然又要等到隔天了。

不過JINS澀谷店的營業時間目前是到21:00，若想要當天取貨的話，可以記住這個時間點來安排散步的行程，相信能玩得盡興又有效率吧。

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