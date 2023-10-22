商店街應有盡有！ 東京赤羽區「打折季購物秘笈」 告訴你哪家非常推

跟著 施宛兒 waner 於 2023-08-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 伊藤洋華堂 赤羽店、ecute 赤羽、赤羽パルロード１。這次著重在東京的赤羽區以及銀座

第 1 天

伊藤洋華堂 赤羽店 | 1 小時

這家百貨的服飾年齡層是比較大的，店家也較少，但是有Uniqlo,與電器街，配合夏日打折季的品牌比較少。

B1有一家印度餐廳，是印度人開的店，餐點不算貴，而且可以吃很飽！口味也不錯！推薦！

ecute 赤羽 | 1 小時

在赤羽車站中有一條商店街，（刷卡進去才能逛）裡面蠻好逛的，很多少女飾品好物可以看，還有一些實用的生活小物可以看。

赤羽算是一個交通轉運站，這裡有幾條不同的線在此換線，所以蠻有機會可以來這看看。

赤羽パルロード１ | 1 小時

這家！非常推！

配合夏日打折季，很多的商品、服飾全部打到骨折價，基本上服飾我都在這家百貨購買！地下一樓的超市，也超級大，很好逛，可以買到很多在地的特色食材。

Akabane Suzuran shotengai street commercial association | 1 小時

｜赤羽商店街｜

整條街不算很大，但是應有盡有！

大創，這裡的大創有6層樓，生活上的所有用品，基本上來這都可以買齊！

酵素spa，位於2樓，招牌還算明顯，把人埋在他們特製的土當中，逼出身體的汗水，具有排毒的功效，很特別的體驗。

王樣的糖果店，這家商店販賣著，日本人兒時的回憶，店中充滿散裝販賣的糖果餅乾，價格便宜，隨便抓也都不超過百元。

Akabane 1bangai shotengai street | 1 小時

｜赤羽一番街｜

基本上整條街都是賣美食的，中午開始就已經有許多的拉客，在街道中拉客人。（基本上拉客的店我都不太會去，因為真的好吃的店家，不需要拉客，而且那可也比較容易遇到，耍小手段提高餐費的店家，大家自己小心一點）

推薦：Italian Kitchen VANSAN，琳瑯滿目的居酒屋當中，我選擇了一家義大利餐廳，日本的義大利餐廳，都會根據當地人的口味，稍作調整，別有一番風味。

第 2 天

銀座 | 2 小時

｜銀座｜

貴婦們的逛街天堂，個大品牌，都聚集在這裡。

HARBS LUMINE有樂町店 | 1 小時

｜Harbs|

用餐環境高雅，服務周到，以水果千層蛋糕為名，微甜香濃的日式鮮奶油，水果香甜新鮮。是下午茶最好的選擇。

其實他們的午間套餐也非常的划算，義大利麵主食加飲料以及甜點，才1000日元出頭。

銀座三越 | 1 小時

蠻推薦大家有時間來看看！三越百貨的9樓有一個常態展，Art aquarium 主要是展示金魚與燈光的美，整個展覽利用燈光，與金魚悠哉的游泳，作為主軸，打造出一個夢幻的視覺饗宴。

B1美食區，也推薦大家去看看，每一個伴手禮與料理，都讓你忍不住，想掏出錢包。

無印良品銀座旗艦店 | 1 小時

｜無印良品旗艦店｜

還蠻推薦大家來銀座的時候，過來走一趟，在這裡的無印，相當於我們的IKEA，所有的生活用品，從冷凍食品到廚房用品、衣服、腳踏車等等的，一趟可以在這裡買齊，B1也設置無印食堂。

炭火焼肉・韓国料理 KollaBo 銀座店 | 1 小時

｜碳火燒肉.韓國料理KOLLABO｜

吃膩了日本料理，想換換口味，可以試試看在日本的韓國料理，這裡的韓國料理很道地，有別於日式改良的不辣版，辣味較重口，讓出國旅遊時，可以體驗兩個國家不同的料理！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【日本-東京】赤羽區打折季購物秘笈

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