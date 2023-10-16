日本東京「寶藏店家推薦」！ 挽肉與米、厚片豬排、牛舌船+檸檬沙瓦吃到飽
作者：Funliday-施宛兒 waner
跟著 施宛兒 waner 於 2023-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 Hotel Livemax Akabane Ekimae、Tonkatsu Marushichi - Akabane、HARBUS MARU BILU。
澀谷.銀座 二日遊
第 1 天
Hotel Livemax Akabane Ekimae | 1 小時
這間旅館價錢便宜，空間雖小，但五臟俱全，
甚至於連微波爐都有！這樣我們在超市所買的
便當也都可以加熱！
Tonkatsu Marushichi - Akabane | 1 小時
超級厚的豬排！
快6公分得橫切面，看得我口水直流！
這家店只賣豬排，豬排分為上級與牠上，
差別在於肉的部位，上級較為普通，
特上總額是比較軟嫩，油脂比較多，
這次我選擇的是特上。
油脂香甜，入口即化，豬排的外皮非常的薄脆，
肉量非常的多！所以可以搭配桌子上的各種調味料，
去變換口味，不然很容易膩。
店內只有六個座位，因此只採預約制，可以透過Ig預約。
HARBUS MARU BILU | 2 小時
來日本必吃的下午茶！
這家店內裝潢優雅，一進來有種自己是公主的感覺！
蛋糕算大，招牌的是水果千層蛋糕！
千層的餅皮非常的薄，每一層有不一樣的水果，
而水果非常的新鮮香甜，搭配日式鮮奶油，
甜兒不膩口，非常推薦大家來吃吃看！
UNIQLO 銀座店 | 1 小時
整棟樓都是Uniqlo跟GU，
館內非常的大！擁有其他店面沒有的品相，
推薦大家來銀座的時候可以逛逛
【新宿】パーソナルカラー診断・顔タイプ診断・骨格診断 R Dresser(アールドレッサー) | 3 小時
最近日本開始流行起來，個人色彩診斷！
整套介紹下來，會幫你做骨骼、色彩的分析，
讓你可以藉由自己的骨骼，更知道自己適合怎
麼樣的傳穿搭，從衣服帽子到鞋子。
色彩分析，可以讓你知道你適合什麼顏色的彩妝，
以及服裝顏色的搭配。
這家店有會英文的人，如果不會英文的人，
大阪分店也有會中文的人！
推薦女生們可以來做一次看看
Tokiwa Tei | 2 小時
牛舌船+檸檬沙瓦放題 ！
這次吃的是4999日幣折合台幣1058的套餐，
當中包含一艘牛舌船，船中有各式各樣的牛舌部位，
以及點餐機上面，所有品項的吃到飽。
每一個桌子前面都有一個水龍頭，
這水龍頭會流出檸檬沙瓦，
如果想要更豐富的口味的話，
也可以另外選擇不一樣的糖漿！
第 2 天
挽肉與米 澀谷店 | 2 小時
雖然台灣也有分店，但是還是要吃看看
日本原汁原味的，排隊不像台灣的這麼瘋狂，
價錢也是台灣的一半左右，每一顆漢堡排
肉汁飽滿，一個套餐中有三顆，前面的醬料區，
有許多不一樣的醬料，可以讓你搭配更換口味
代代木公園 | 2 小時
這個公園非常的大也漂亮，
非常推薦大家櫻花季的時候來看看，
雖然這次是夏天來的，但這裡還是很值得來看看
忠犬八公像 | 20 分鐘
來澀谷必打卡的點
澀谷車站 | 4 小時
澀谷的是十字路口是一個代表標誌，
在這個廣場，會自己很多的年輕人，
大家也需要注意自身安全，這裡的治安比較混亂 ，
（App上面標注不到澀谷商店街，我就把文寫在這裡）
澀谷區前半段是逛街、餐廳、遊樂場林立，
後半部分是夜店區，大家可以盡情地享受，
在這裡逛街，這裡有許多有特色的店家。
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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