日本東京「寶藏店家推薦」！ 挽肉與米、厚片豬排、牛舌船+檸檬沙瓦吃到飽

跟著 施宛兒 waner 於 2023-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 Hotel Livemax Akabane Ekimae、Tonkatsu Marushichi - Akabane、HARBUS MARU BILU。

澀谷.銀座 二日遊

第 1 天

Hotel Livemax Akabane Ekimae | 1 小時

這間旅館價錢便宜，空間雖小，但五臟俱全，

甚至於連微波爐都有！這樣我們在超市所買的

便當也都可以加熱！

Tonkatsu Marushichi - Akabane | 1 小時

超級厚的豬排！

快6公分得橫切面，看得我口水直流！

這家店只賣豬排，豬排分為上級與牠上，

差別在於肉的部位，上級較為普通，

特上總額是比較軟嫩，油脂比較多，

這次我選擇的是特上。

油脂香甜，入口即化，豬排的外皮非常的薄脆，

肉量非常的多！所以可以搭配桌子上的各種調味料，

去變換口味，不然很容易膩。

店內只有六個座位，因此只採預約制，可以透過Ig預約。

HARBUS MARU BILU | 2 小時

來日本必吃的下午茶！

這家店內裝潢優雅，一進來有種自己是公主的感覺！

蛋糕算大，招牌的是水果千層蛋糕！

千層的餅皮非常的薄，每一層有不一樣的水果，

而水果非常的新鮮香甜，搭配日式鮮奶油，

甜兒不膩口，非常推薦大家來吃吃看！

UNIQLO 銀座店 | 1 小時

整棟樓都是Uniqlo跟GU，

館內非常的大！擁有其他店面沒有的品相，

推薦大家來銀座的時候可以逛逛

【新宿】パーソナルカラー診断・顔タイプ診断・骨格診断 R Dresser(アールドレッサー) | 3 小時

最近日本開始流行起來，個人色彩診斷！

整套介紹下來，會幫你做骨骼、色彩的分析，

讓你可以藉由自己的骨骼，更知道自己適合怎

麼樣的傳穿搭，從衣服帽子到鞋子。

色彩分析，可以讓你知道你適合什麼顏色的彩妝，

以及服裝顏色的搭配。

這家店有會英文的人，如果不會英文的人，

大阪分店也有會中文的人！

推薦女生們可以來做一次看看

Tokiwa Tei | 2 小時

牛舌船+檸檬沙瓦放題 ！

這次吃的是4999日幣折合台幣1058的套餐，

當中包含一艘牛舌船，船中有各式各樣的牛舌部位，

以及點餐機上面，所有品項的吃到飽。

每一個桌子前面都有一個水龍頭，

這水龍頭會流出檸檬沙瓦，

如果想要更豐富的口味的話，

也可以另外選擇不一樣的糖漿！

第 2 天

挽肉與米 澀谷店 | 2 小時

雖然台灣也有分店，但是還是要吃看看

日本原汁原味的，排隊不像台灣的這麼瘋狂，

價錢也是台灣的一半左右，每一顆漢堡排

肉汁飽滿，一個套餐中有三顆，前面的醬料區，

有許多不一樣的醬料，可以讓你搭配更換口味

代代木公園 | 2 小時

這個公園非常的大也漂亮，

非常推薦大家櫻花季的時候來看看，

雖然這次是夏天來的，但這裡還是很值得來看看

忠犬八公像 | 20 分鐘

來澀谷必打卡的點

澀谷車站 | 4 小時

澀谷的是十字路口是一個代表標誌，

在這個廣場，會自己很多的年輕人，

大家也需要注意自身安全，這裡的治安比較混亂 ，

（App上面標注不到澀谷商店街，我就把文寫在這裡）

澀谷區前半段是逛街、餐廳、遊樂場林立，

後半部分是夜店區，大家可以盡情地享受，

在這裡逛街，這裡有許多有特色的店家。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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