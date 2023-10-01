好吃可愛無極限！日本東京美食 超可愛「卡比主題咖啡廳」外帶漢堡就可以獲得卡比置物盒

東京美食推薦

自從上次去福岡博多運河城發現了超可愛的卡比咖啡廳，就想著這趟帶球哥來東京一定要帶他來插旗。結果萬萬沒想到♥Kirby Café♥不僅是完全預約制，而且整個暑假的預約都是滿到爆炸，最後我們只好選擇外帶，不過還好外帶的餐點可愛又好吃，吃完再順便去周邊商品區逛一圈，也是讓喜歡卡比的球哥獲得大大滿足啦！

Kirby Café カービィカフェ TOKYO的地點還蠻好找的，從地鐵押上站出來往晴空塔的方向搭電梯上到四樓平台。

就會看到可愛的卡比和瓦豆魯迪在這裡等待大家的到來。

咱家球哥在不能出國的這段期間因為玩Switch就愛上可愛的卡比，然後媽媽我因為跟著他一起玩所以也很喜歡，沒辦法這圓滾滾的粉紅小生物真的很可愛啊。

出發前沒有特別作功課，所以不知道Kirby Café是完全預約制，結果到現場問了才知道，沒有預約根本進不去啊！！！！服務生很好心的叫我上官網登記，但是很可怕的是早就預約滿滿滿。

簡單拍了一下室內用餐環境給你們參考，球哥一直嚷嚷著想進去裡面用餐，可惜他們家的規定非常嚴格啊！！沒有用餐連參觀都不行。

所以我連MENU都沒拍到～大家有興趣就上官網看囉！！

第一天因為逛完水族館已經蠻晚的我們就在樓上吃親子丼，第二天又跑來外帶，走進咖啡廳跟工作人員說要外帶他就會帶你到後面去點餐，取餐處有販售周邊商品，除非你有外帶或內用不然那區也是不開放參觀的！！

但是四樓的商店街裡就有一間卡比的周邊商品專賣店，這間就是一般人都可以逛好逛滿不會被趕走的啦～～

外帶餐點都要等三十分鐘以上，所以在等待的時候就可以先來週邊商品店逛一逛。

不得不說卡比的周邊真的好可愛！！！不過對於媽媽我來說就是很多小廢物（大笑），如果是哆啦A夢我大概就會失心瘋了～

原本以為星之卡比只有小朋友會喜歡～沒想到來逛的大人也不少耶！！

等了半小時左右回到店裡取餐，我們這次點的是卡比造型的漢堡，套餐價格是1980円，然後會獲得一個用卡比置物盒裝盛的餐點。

這個置物盒超可愛啊～～吃完就可以擦一擦帶回家了～～

放在卡比和瓦豆魯迪前面看一下比例尺，哈哈哈哈。

打開上蓋會看到用卡比造型的紙包裹的漢堡

然後底下則是星星造型的小薯塊

而且還會附上星星造型的小叉子～怎麼這麼可愛啦！！！

然後漢堡就是卡比的造型～～我們母子兩光是看著這漢堡都忍不住一直尖叫好可愛，哈哈哈哈！

從側面看一下，裡面的漢堡肉其實還蠻厚的，還有滿滿起司、番茄醬和生菜。

覺得日本的主題咖啡廳都很厲害，餐點不是只有好看而已～也非常好吃！！咱家球哥平常沒有很愛吃漢堡而且明明一小時前才吃中餐，結果又默默地把漢堡給吃完媽媽只分到兩小口，尤其那漢堡肉超級Juicy～卡比麵包也很柔軟喔！！

我知道想要搶到Kirby Café カービィカフェ TOKYO店內用餐預約的名額真的很難～現場等基本上也是無望，所以如果你家小孩真的很想去卡比咖啡廳～不如就像我們一樣外帶個造型餐點也是很不錯的囉！！

Kirby Café カービィカフェ TOKYO

地址：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン ソラマチ イーストヤード 4F 9

晴空塔4F 東庭院 Block 9 日本紀念品區（伴手禮/雜貨區）

電話：03-3622-5577

營業時間：平日 10:00 ～ 22:00 周末 10:00 ～ 22:00

官方網站：https://kirbycafe.jp/tokyo/

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13228688/

google map：https://goo.gl/maps/1HQt2PfPDcLWww6C6

交通方式：押上駅からB3出口步行約1分鐘

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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