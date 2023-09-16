富士山腳「豪華露營」再+1！玩翻河口湖水上活動、大啖BBQ、擁抱滿天星斗
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】富士山之旅就該這樣安排！日本最具代表性景點「富士山」四季美景如畫，近年來伴隨豪華露營風潮興起，富士山與河口湖周圍也吸引各式各樣的魅力營區進駐，成為愛露營、愛享受的旅人首選度假天堂。
今年8月才剛開幕的「Glamping Village 富士河口湖」坐落於海拔約1,000公尺的高原地帶，夏秋時節涼爽舒適，周圍更有針葉林美景環繞。境內設置獨棟 Villa 與星空帳共30棟設施，入住期間能盡享大自然、蟲鳴鳥叫與滿天星斗。
每棟設施都設有天然溫泉與富士山清澈水源打造的冷水浴，晚上少不了篝火以及甲州牛牛排為首的BBQ大餐，並設有提供酒吧設施「Nature Bar」提供山梨特產葡萄酒讓住客小酌。
※禁止酒駕；飲酒過量，有礙健康。
寢室配置方面，根據房型不同提供2～4張單人床或是經濟雙人床（Semi-Double），獨棟 Villa 最多可容納6人同住，星空帳最多則可容納5人，部分房型更專門打造為寵物友善客房，歡迎住客攜帶愛犬同住同遊。
此外，營區也與附近設施合作，Check in 後就能協助住客安排一系列戶外活動！4人同住1泊2食每人21,650日圓起；不含餐則為每人11,200日圓起。
．交通：東京出發自駕約90分鐘；或新宿高速巴士總站搭乘高速巴士至河口湖下車，轉乘公車或計程車，總車程約150分鐘。
．地址：山梨縣南都留郡鳴澤村鳴澤7435
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言