富士山腳「豪華露營」再+1！玩翻河口湖水上活動、大啖BBQ、擁抱滿天星斗

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「Glamping Village 富士河口湖」距離河口湖站車程約15～20分鐘即可抵達。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
「Glamping Village 富士河口湖」距離河口湖站車程約15～20分鐘即可抵達。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】富士山之旅就該這樣安排！日本最具代表性景點「富士山」四季美景如畫，近年來伴隨豪華露營風潮興起，富士山與河口湖周圍也吸引各式各樣的魅力營區進駐，成為愛露營、愛享受的旅人首選度假天堂。

▲無論 Villa 或是星空帳都規劃出獨立空間，不用擔心私人時光被打擾。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
▲無論 Villa 或是星空帳都規劃出獨立空間，不用擔心私人時光被打擾。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

今年8月才剛開幕的「Glamping Village 富士河口湖」坐落於海拔約1,000公尺的高原地帶，夏秋時節涼爽舒適，周圍更有針葉林美景環繞。境內設置獨棟 Villa 與星空帳共30棟設施，入住期間能盡享大自然、蟲鳴鳥叫與滿天星斗。

▲一邊眺望富士山美景、一邊享受天然溫泉陶冶。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
▲一邊眺望富士山美景、一邊享受天然溫泉陶冶。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

▲獨棟 Villa 內部示意圖。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
▲獨棟 Villa 內部示意圖。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

每棟設施都設有天然溫泉與富士山清澈水源打造的冷水浴，晚上少不了篝火以及甲州牛牛排為首的BBQ大餐，並設有提供酒吧設施「Nature Bar」提供山梨特產葡萄酒讓住客小酌。

※禁止酒駕；飲酒過量，有礙健康。

▲星空帳內部示意圖。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
▲星空帳內部示意圖。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

寢室配置方面，根據房型不同提供2～4張單人床或是經濟雙人床（Semi-Double），獨棟 Villa 最多可容納6人同住，星空帳最多則可容納5人，部分房型更專門打造為寵物友善客房，歡迎住客攜帶愛犬同住同遊。

▲BBQ晚餐的菜色配合山梨時令物產提供，有機會大啖甲州牛、熟成牛排與現摘蔬菜。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
▲BBQ晚餐的菜色配合山梨時令物產提供，有機會大啖甲州牛、熟成牛排與現摘蔬菜。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

此外，營區也與附近設施合作，Check in 後就能協助住客安排一系列戶外活動！4人同住1泊2食每人21,650日圓起；不含餐則為每人11,200日圓起。

▲垂釣西太公魚、挑戰獨木舟、快艇游河口湖等都是不可錯過的戶外活動。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源
▲垂釣西太公魚、挑戰獨木舟、快艇游河口湖等都是不可錯過的戶外活動。　圖：MARINETOPIA RESORT／來源

◎  Glamping Village 富士河口湖

．交通：東京出發自駕約90分鐘；或新宿高速巴士總站搭乘高速巴士至河口湖下車，轉乘公車或計程車，總車程約150分鐘。

．地址：山梨縣南都留郡鳴澤村鳴澤7435

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