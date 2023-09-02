賞富士山絕景景點！ 箱根私房美食推薦和交通路線整理 兩天一夜行程讓你直接copy

跟著 ninajapanlog 於 2023-02-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 新宿駅、箱根湯本駅、箱根神社 平和の鳥居。

【箱根兩天一夜行程推薦】箱根富士山景點、美食推薦和交通路線整理

要玩遍箱根地區，會需要多次轉乘不同交通工具，常常讓人研究到想放棄。

所以這次就把我精選的箱根賞富士山的絕景景點、私房美食和交通路線一次整理出來，讓大家可以直接複製我的行程！

第 1 天

新宿駅 | 1 分鐘

從東京到箱根可以搭乘JR線或小田急線，我這次是搭乘小田急線。

從小田急線新宿站搭乘「浪漫特快」直達箱根湯本站。

小田急線有推出箱根周遊券，加購特急券就可以搭乘浪漫特快了！

箱根周遊券也有新推薦電子版的周遊券，詳細購票方式可以參考我的IG貼文：https://www.instagram.com/p/CqNr_ZFvBo8/

箱根湯本駅 | 10 分鐘

從小田急線新宿站搭乘「浪漫特快」只要約85分鐘就能抵達箱根的入口站「箱根湯本」。

這次的行程打算先直衝箱根最深處的箱根神社，再慢慢往箱根湯本方向玩回來。這種從反方向玩回箱根湯本的方式就可以避掉不少人潮，尖峰時刻也能少排點隊喔！

箱根神社 平和の鳥居 | 1 小時

當天的行程安排是一早抵達箱根就直衝「箱根神社」，因為神社內最人氣的湖邊「平和的鳥居」通常要排隊才能拍照，所以建議早點抵達。當天我們約10:30抵達，還是排了約一小時才拍到照。

箱根神社位在箱根蘆之湖旁，從箱根湯本出發建議搭乘巴士，約40分鐘就可以直達。

箱根湯本站對面即是巴士站，搭乘「H箱根町線」或「K箱根旧街道線」到「箱根神社入口」即可。

箱根芦ノ湖 成川美術館 | 1 小時

箱根有個我找到的寶藏景點！也是本篇中最推薦的地方，可以同時看到箱根蘆之湖、富士山、箱根神社鳥居！就是在元箱根港附近的「成川美術館」，我有自信這裡還沒有很多人分享過！

成川美術館是專展日本現代畫的美術館。進去美術館後，走進走廊盡頭的就會看到一幅經典的箱根風景畫就在眼前。這是一大片寬50公尺長的玻璃窗，窗外映著的正是有箱根蘆之湖、富士山、箱根神社鳥居的經典畫面！還可以坐在窗前的座位，把自己也變成這幅畫面的一部分。

這個景點就在箱根港徒步約3分的位置，逛完之後就可以搭箱根海賊船到下個景點囉！

元箱根港 | 15 分鐘

接下來要從箱根港到「桃源台港」再轉乘纜車、登山電車等交通工具繼續接下來的行程。所以就搭乘「箱根海賊船」來移動，在元箱根港就可以買票，只是等待搭船的人通常會很多，購票動線和排隊動線會有點令人混亂。

我建議可以使用「箱根周遊券」，船票已經包含在周遊券內，只要出示就可以搭船了。

箱根海賊船 桃源台港 | 15 分鐘

「箱根海賊船」做得相當華麗精緻，還可以多付幾百元升級特別室，享有更寬廣的空間。

我當天並沒有另外多付錢升級，所以就沒有坐到座位，因為搭船的人很多，想卡到好位置的話記得早點去排隊乘船。

不過船程並不遠，加上也很推薦走到甲板上欣賞沿途風景，所以沒座位也不用擔心。

大涌谷駅 | 1 小時

到箱根搭纜車一定要搭到大涌谷！

搭乘箱根海賊船到桃源台站就可以轉乘箱根空中纜車，建議可以在大涌谷站下車，花點時間好好逛逛！

這裡最有名的就是黑色溫泉蛋！用溫泉水煮熟的雞蛋因為溫泉的化學反應，蛋殼變得漆黑，據說吃一顆可以延壽七年哦！但是溫泉蛋似乎不分售，一次就要買5顆（500日圓）。

在搭乘纜車的途中還可以看到富士山、噴煙的大涌谷，非常壯觀。

早雲山駅 | 10 分鐘

早雲山站是要轉乘箱根登山纜車的轉乘站，這裡近年新開了一個設施「cuーmo箱根」。

新設了一個可以泡足湯看風景的露台，站內也有許多伴手禮可以購買。

不過設施空間並不大，約停留15-30分就夠了。

強羅駅 | 10 分鐘

再來搭乘箱根登山纜車到「強羅」站吃排隊名店的晚餐！

田むら銀かつ亭 本店 | 1 小時

強羅車站附近的「田むら銀かつ亭」是炸豆腐排的名店，想吃一定要提早去拿號碼牌！

招牌菜色是中間包著絞肉的超厚豆腐，再把超厚豆腐做成炸排，加入醬汁變成像豬排一樣的菜色。

雖然份量很大，不過因為是加入絞肉的豆腐，所以不像豬排那樣容易吃到膩。

我點的是「豆腐かつ煮御膳」，這份套餐有炸豆腐排、白飯、湯和數種小菜及小甜點，每種小菜都很用心，一點也不是充數亂做的那種，每種都很好吃！

這間店雖然要排隊但很值得。

強羅駅 | 10 分鐘

吃完之後再從強羅車站搭乘登山電車到今晚住宿的地方。

箱根つたや旅館 | 1 小時

TSUTAYA旅館（つたや旅館）是一間經過改裝的旅館，距離宮之下站有點距離，步行約8分。

不過價格實惠，而且又有露天溫泉可以泡，非常值得推薦！

旅館內的房型分為私人房間的房型及宿舍房型，尤其是私人的和洋室房型空間感覺蠻舒服的，可惜房間數量不多，所以有較大的機率只有宿舍房型可以入住。宿舍房型有分混合及女性專用，空間還算舒適。共用的衛浴也蠻乾淨的，自己當時的入住體驗算很不錯！

旅館內的公共空間也很不錯，有寬廣的座椅區及榻榻米區，泡完溫泉可以在這裡看漫畫休息。這裡的小廚房設備也很齊全，有各種廚具和小茶包、咖啡可以免費取用。

溫泉分為室內和露天溫泉，比較可惜的是露天溫泉和室內溫泉在兩個不同的地方，雖然距離不遠，但會經過公共走廊，所以泡完室內想換露天溫泉的話，必須要先擦乾身體換上衣服再走到露天溫泉的區域。

不過露天溫泉的空間蠻寬廣的，可以用青年旅館的住宿價格就體驗到露天溫泉，我覺得非常划算。

第 2 天

NARAYA CAFE ならやあん | 1 小時

「NARAYA CAFE」就在箱根登山電車「宮之下站」出來的小坡道上，最人氣的是葫蘆造型的最中。我買的是葫蘆造型麵包跟湯的套餐，份量偏小。

店裡是舊時溫泉旅館改建的，店舖除了咖啡廳外，還兼營藝廊及小賣店，分成兩棟建築物，都還可以感受到古時溫泉旅館的氛圍喔！店裡都是用木材裝潢、而且還有類似閣樓包廂的座位設計，氣氛很可愛。不過這間店要排隊，建議早點去！

渡邊ベーカリー | 1 小時

同樣位在宮之下地區的「渡邊Bakery」（渡邊ベーカリー）是一間開業超過百年的麵包老店，這裡有一個必吃名物「溫泉燉肉麵包」。

將圓形的法國麵包挖空，裡面裝上熱騰騰燉牛肉的「溫泉燉肉麵包」（温泉シチューパン）超級好吃！

燉牛肉相當料多實在，大塊牛肉約有2-3塊、還有馬鈴薯等配料，而且濃淡剛好，吃起來完全不會太重口味。

吃完燉牛肉之後，再用剩下的醬料配著麵包慢慢吃，吃到最後一口都美味！這款麵包是限量提供的，有經過的話一定要去吃看看！

箱根湯本駅 | 10 分鐘

第二天搭乘箱根登山電車回到「箱根湯本」站，站前的商店街就很好逛。可以在這裡買到各種小吃、伴手禮，也有不少名店的午餐在這喔！建議回程可以多留1-2小時在這裡逛逛。

湯葉丼 直吉 | 1 小時

箱根的「湯葉」（豆皮）也很有名！在箱根車站附近的「湯葉丼 直吉」就是湯葉丼的排隊名店！

「湯葉丼」是用豆皮、高湯、蛋做成的料理，吃起來有點像蒸蛋，裡面還加了香菇，配上高湯，味道很香很下飯，口感也很軟嫩！除了基礎的湯葉丼以外，也有其他大豆類料理的各種套餐可以選擇，而且份量滿大的喔！

但是這間店也是非常熱門的排隊名店，我當天就排了3-4小時才能入店。建議大家想吃的話，一到箱根湯本站就先去店裡拿號碼牌！

箱根湯本駅 | 10 分鐘

最後一樣搭乘小田急線「浪漫特快」準備回東京。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【箱根兩天一夜行程】箱根富士山景點、美食推薦和交通路線整理

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