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秋遊日本必追！「2023彩虹花卉祭」打造一望無際彩虹花海

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圖：富士急行／來源
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打卡專區「在彩虹海洋中旅行的小船」示意圖。　圖：富士急行／來源
打卡專區「在彩虹海洋中旅行的小船」示意圖。　圖：富士急行／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】能夠眺望富士山美景，坐落於富士山腳下的「富士本栖湖渡假村」是春遊日本關東地區必追花卉活動「富士芝櫻祭」的主要會場，但當地不光只有春季花卉迷人，到了秋季也有壯觀花海可以欣賞！

主打秋季花卉魅力的「2023彩虹花卉祭」將在9/1起跑，富士山腳下瞬間變身為彩虹色調的繽紛花海，由約15種品種、9萬株花卉組成，種植面積廣達約4,000平方公尺。

▲打卡專區「幸福的黃色門扉」示意圖。　圖：富士急行／來源
▲打卡專區「幸福的黃色門扉」示意圖。　圖：富士急行／來源

境內能賞花、大啖在地小吃，還設置亮點十足的打卡專區，為遊客抓好最佳拍攝角度，輕輕鬆鬆就能捕捉一望無際彩虹花海與富士山共舞美景

此外，去年4月正式開幕、被譽為關東地區最大規模英式庭園的「彼得兔英式花園」也是腹地內不可錯過的話題性景點，結合彼得兔世界觀打造的庭園內栽有約300種草木花卉，也設有宛如走進繪本世界中的畫廊空間、咖啡廳與伴手禮商店等，能夠品嘗英式午茶套餐或購買限定彼得兔周邊商品。

▲夢幻又可愛的「彼得兔英式花園」，今年度的開放期間預計至11/26為止。　圖：富士急行／來源
▲夢幻又可愛的「彼得兔英式花園」，今年度的開放期間預計至11/26為止。　圖：富士急行／來源

◎ 富士本栖湖渡假村 2023彩虹花卉祭

．期間：9／1～10／15　8：00～16：00（※期間與時間視花況調整。）

．入園費用：國中生以上800日圓；3歲以上孩童300日圓

．地點：富士本栖湖渡假村

．交通：富士急行線河口湖站搭乘公車，車程約50分鐘。

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