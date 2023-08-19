期間限定登場！ 哈利波特主題美食「Q-pot CAFE.」 讓東京華納兄弟影城之旅更精彩

有關注日本時尚設計或是喜歡買可愛風飾品的朋友，相信多少聽過Q-pot.的大名。一方面是它的創辦人設計師若松忠哲，最早是日本著名的模特兒，另一方面是Q-pot.旗下的甜點飾品精巧得出名，看起來和真的一樣。JAPANKURU中文小編群幾年前有和大家介紹過Q-pot.位在表參道的主題咖啡店Q-pot CAFE.，而就在東京哈利波特影城開幕的2023年，我們再次拜訪Q-pot CAFE.，一起來看看它們上個月登場的期間限定哈利波特美食菜單，還有可愛又特別的主題飾品囉。

先簡單看過Q-pot CAFE.位於1樓的咖啡店空間，有馬卡龍、草莓奶油蛋糕、美式乳酪、巧克力、和菓子等不同的主題空間。各空間中還藏有許多精緻的小巧思，例如能見到一些「小螞蟻」和在小房間裡的小老鼠Ｑ醬。

今年Qpot. CAFE内將過去和哈利波特合作的主題飾品變成期間限定的主題美食菜單，讓身在日本或是來到日本的哈利波特粉絲，可以透過味覺來體驗霍格華茲的「魔力」。菜單品項主要有「Sorting Hat Cake Plate 魔法帽蛋糕盤」、「In Love Parfait (LOVE & Cassis Rose) 愛情芭菲（愛與黑嘉麗玫瑰）」、「Hogwarts Lesson Plate 霍格華茲課堂盤」與「Hogwarts Afternoon Tea Set霍格華茲午茶組」。在飲品部分，另外還有代表霍格華茲四大學院的「Hogwarts Houses Cream Soda霍格華茲學院冰淇淋汽水」和「Professor Snape Dark Lemonade史內卜教授暗黑檸檬汽水」。每個都很有巧思～

Sorting Hat Cake Plate 魔法帽蛋糕盤

魔法帽、魔法杖及霍格華茲的通知信，再加上魔法世界中特別的球類賽事「魁地奇」，魔法帽蛋糕盤中可以嚐到美味的巧克力慕斯蛋糕、芒果雪酪，以及味道香濃口感紮實的造型烤餅乾。特別的是，其實乍看之下似乎都一樣的巧克力慕斯蛋糕，裡面的內餡可有分成四種，分別代表霍格華茲的四大學院——紅色的葛萊芬多，是蔓越莓慕斯；黃色的赫夫帕夫，則是芒果慕斯；藍色的雷文克勞，是藍莓慕斯；綠色的史萊哲林，則是抹茶慕斯。

我們這次嚐到的是史萊哲林版本，雖然⋯⋯其實採訪團隊成員各有其他的心頭好（笑），但濃郁的抹茶與巧克力的搭配，嚐起來依然令人感到滿足。而芒果雪酪清爽的口感，正適合夏天。

In Love Parfait (LOVE & Cassis Rose) 愛情芭菲（愛與黑嘉麗玫瑰）

以作品中有出現的「愛情靈藥」為主題的美味芭菲，光是看就能讓人心裡產生粉紅泡泡。若你以為如此「粉紅」的甜點，味道也會盡是「甜」的話，那可就大錯特錯了——芭菲上面裝飾有黑嘉麗冰淇淋、蛋白霜、碎草莓塊，而杯子裡面也以黑嘉麗冰淇淋、玫瑰果凍、蔓越莓醬等分層，酸酸甜甜，不僅更符合實際的戀愛滋味，也一樣適合夏天。

Hogwarts Lesson Plate 霍格華茲課堂盤

魔法藥學課本、魔法杖、飛天掃帚，這些都是在霍格華茲上學的麻瓜們會用到的裝備——這個霍格華茲課堂盤，可以嚐到用黑巧克力餅乾作為書封面，生乳酪蛋糕作內頁的課本。另外還有在課本裡面有出現的神奇草藥「魔蘋果」餅乾，種在巧克力慕斯上十分可愛！而且，在巧克力慕斯底下還有藏著綜合莓果。筆者個人很喜歡這款的魔法藥學課本，甜中帶苦，是所謂的「大人感的口味」。

Hogwarts Afternoon Tea Set霍格華茲午茶組

看到這雙層的霍克華茲午茶組，要不喊出「哇～」也很難。雙人份的甜點加輕食，霍格華茲午茶組的甜點風格相較起來顯得夢幻，能見到真的是飛在藍天上的掃帚、芒果慕斯版的魁地奇、有夾層的入學通知書，以及以海格為哈利做的生日蛋糕為意象的馬卡龍——連錯字都完整還原。（笑）

第二層的是燻鮭魚三明治搭配蔬菜凍，以及番茄冷湯鹹食，與第一層的甜點可取得完美味覺平衡。筆者個人很喜歡番茄冷湯，而蔬菜凍很特別。

Hogwarts Houses Cream Soda霍格華茲學院冰淇淋汽水

Professor Snape Dark Lemonade史內卜教授暗黑檸檬汽水

這次主題菜單中的飲品也是重頭戲之一，光是可以選擇霍格華茲內四大學院的代表飲料，就讓粉絲覺得很興奮了！紅色的葛萊芬多，是有櫻桃裝飾的蔓越莓與覆盆子的綜合莓果汽水；黃色的赫夫帕夫，則是有檸檬裝飾的夏日鳳梨汽水；藍色的雷文克勞，則是有藍莓裝飾的檸檬汽水；綠色的史萊哲林，則是有綠色哈密瓜裝飾的哈密瓜汽水。一樣擁有代表色系及學院徽章的吸管裝飾及杯墊，更是值得粉絲收藏。

除了四大學院冰淇淋汽水之外，為了史內卜教授特調的這杯「暗黑檸檬汽水」，是真的能攪出一些「暗黑能量」，看起來格外有趣！

如果還是比較喜歡熱茶配點心的話，可以選擇Hogwarts Chocolat Tea霍格華茲巧克力風味茶——加入可可碎粒（Cacao nibs）的茶葉泡製的巧克力風味茶，擁有比黑巧克力更濃郁的香氣。

享受完美味有設計精巧的下午茶菜單後，不妨到Q-pot CAFE.樓上看看。二樓和三樓都是Q-pot.的展售空間，可見到各式的Q-pot飾品。這次二樓配合哈利波特的主題，以「如果能到霍格華茲魔法學校上學⋯⋯」作為駐概念，展售了許多精巧又給人驚喜的飾品設計，包括了很有英式學院風的皮包包、一樣分成四大學院的系列飾品，也有和下午茶主題菜單中一樣的哈利波特生日快樂馬卡龍等。

三樓則是Q-pot.的季節性商品展售，能見到當季的一些新品，包括一樣走甜美可愛風格的服飾、帽子包包首飾等，還有可以客製化珠寶飾品的服務。

也許有的朋友會在入店前，就被在Q-pot CAFE.門口的優雅牛牛「Milk」給吸引，但如果入店時只一心想著要趕快吃到可愛下午茶，那麼在吃得心滿意足準備離去前，別忘了和牛牛「接觸」一下——作為甜點之母的Milk，背上有一顆心型印記，據說摸了可以增加戀愛運勢。（笑）

這次哈利波特主題下午茶菜單，就介紹到這兒。期間限定的主題餐點只到9/2（二），有興趣的朋友，可以到官方網站上預約！此外，如果你就喜歡這樣精緻的小東西，喜歡像Q-pot.這樣袖珍卻仿真的手藝，或許你也會對在靠近台場的有明的東京迷你世界有興趣——那裡能見到《美少女戰士》和《EVA新世紀福音戰士》的場景還原喲。

Q-pot CAFE.

地址：東京都涉谷區神宮前3-4-8

交通：東京Metro表參道 步行6分鐘

營業時間：11:00～19:00（L.O. 18:30）

※2023/7/4～9/5 12:00～20:00

電話：03-6447-1218

公休日：年末年初

官方網站｜ 預約哈利波特餐點

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