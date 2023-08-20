腐女們的快樂天堂！ 池袋「乙女大街」腐女和宅女統統都能被滿足

說到動漫聖地，一般人會想到的應該都是秋葉原吧！另一個動漫盛行的地方，那就是「池袋」了。說到池袋，肯定就不得不提那風靡一時的人氣作品《Durarara無頭騎士異聞錄》，這部作品可是把整個池袋寫進了故事裡呢！來到池袋就好像掉進了Durarara的世界一樣。

另外只要仔細觀察就能發現一個小特點，那就是秋葉原主要偏向於男性向作品，而池袋這邊大多以女性向的為主，所以在池袋常常能看到穿著各種「推し」元素的可愛妹子，池袋更是因擁有「乙女大街」而聞名。

▲就算是快十年的老作品了還是能在池袋發現Durarara的蹤跡

乙女大街位於池袋Sunshine 60的西側，集中了幾間以女性向為主題的動漫商店，近年來的乙女大街也出現了些許的變化，店舖中販售的商品開始不局限於BL了，畢竟沒有接觸BL的女孩子也不算少數。近年來多出了許多以女性向為主的戀愛遊戲商品、2.5次元舞台劇、男子偶像團體和Cosplay的周邊道具專門店。店舖中的全新商品和中古商品都有，商品種類充足，乙女大街販賣的東西可說是越來越廣泛了，有許多熱門的戀愛遊戲商品常常出現開賣即完售的情況，這種時候就能到這邊來尋找看看了，價格上還能夠貨比三家，用合理價得買到自己心愛的周邊，不論是沈淪於哪一個領域都能在這邊挖寶可以挖上一整天呢！

① ACOS Ikebukuro

此棟位於乙女大街上的安利美特是cosplay為主的，共有八層樓，販售的cosplay用品可說是包山包海，cosplay的角色服裝就不用說了，cosplay專用化妝品、特殊色隱形眼鏡、假髮、道具、修剪假髮用的定型液和剪刀等等的，想得到的幾乎都能在這邊看到，一樓則是咖啡廳，會隨著期間更改主題，在這販售的品項是以全新的為主。

圖片來源：官方網站

ACOS Ikebukuro

地址：東京都豊島区東池袋３丁目２−1 2•3F アニメイトアネックス

營業時間：12:00～20:00

交通：「有樂町線」東池袋徒步8分鐘

官方網站

②K-BOOK池袋コスプレ館

K-BOOK系列的cosplay分店，專門收購中古的cosplay服裝、假髮，其中值得一提的是假髮甚至是已經修剪好做好造型的，是修假髮苦手的一大救星，還有販售道具甚至是肌肉裝都有賣，而且價格都非常實惠，雖然商品是中古的，但都整理得很好，大多看起來都像全新的。

在台灣cosplay大多還是都會買全新大全套又或者是大神自己手做，想買二手的只能多蹲臉書社團看有沒有人願意售出，台灣沒有一個cosplay相關的二手專門店，這種時候有一間專門販售cosplay相關物品的二手專門店簡直就是省錢福音！

K-BOOK池袋コスプレ館

地址：東京都豊島区東池袋３-２-4 共永ビル2F

營業時間：平日12:00～20:00／假日11:30～20:00

交通：JR池袋駅東口 徒歩6分 / 東京メトロ有楽町線東池袋駅 徒歩8分

官方網站

①Mandarake まんだらけ池袋店

圖片來源：官方網站

此間店舖是以販售BL還有女性向偶像周邊的店舖，商品大多是二手，也有販賣其他二手的動漫周邊和cos服，算是偏綜合型店鋪，這邊集合了所有大大小小作品的同人本，各種cp都能看到，大概能在這裡翻上一整天本本，尋找自己喜愛作品的本本，其特色之一是能夠看到店員cos成各種角色，非常有趣，各分店也有各分店的特色，每一間分店販售的東西也有些許的差異，非常推薦去逛一逛哦。

Mandarake まんだらけ池袋店

地址：東京都豊島区東池袋３丁目１５−２ ライオンズマンション池袋 Ｂ１Ｆ

營業時間：12:00～20:00

交通：JR池袋東口徒步6分鐘

官方網站

②「K-BOOK」系列

圖片來源：官方網站

K-BOOK依照類別的把店舖分門別類的開了許多家分店，大部分的分店都是開在乙女大街上，光是池袋站的K-BOOK就多達了12間，且每一間跟每一間的距離都是走幾步路就能到達的距離，上面也有提到同為K-BOOK系列的Cosplay分店。這邊介紹幾間主要販賣BL和女性向相關作品周邊店舖。

K-BOOK同人館

K-BOOK同人館顧名思義就是專門都是賣同人本的，還有販售一些BL作品的相關周邊商品，在日本同人展comiket上販售的本也有機會在這裡找到，如果在comiket上沒有搶到想要的本也不用灰心，可以到這裡來碰碰運氣，K-BOOK的本子也是依照作品整齊的做分類，主要都是女性向作品，作品類別也十分廣泛，JUMP系、動畫漫畫作品、小說、遊戲類本這裡都有，幫大家整理的一目了然馬上就能找到自己喜歡的作品了哦。

K-BOOK同人館

地址：東京都豊島区東池袋３丁目１２−１２ 正和ビル

營業時間：平日12:00～20:00／假日11:30～20:00

交通：JR池袋駅東口 徒歩7分 / 東京メトロ有楽町線東池袋駅 徒歩5分

池袋キャラ館

池袋キャラ館販售的商品以動漫二手周邊商品為主，此店鋪不限於女性向作品，大多是人氣動漫作品的周邊商品，光是在這裡就可以挖寶挖上一整天了呢！不論是想買壓克力立牌、鑰匙圈、徽章、還有黏土人模型也能在這邊找到，這邊和其他店鋪一樣有提供收購服務，扭蛋或是一番賞都可以拿到這裡收購。

池袋キャラ館

地址：東京都豊島区東池袋3-2-4 サンシャインコーケンプラザ2F

營業時間：平日12:00～20:00／假日11:30～20:00

交通：JR池袋駅東口 徒歩6分 / 東京メトロ有楽町線東池袋駅 徒歩8分

池袋乙女館

如果是喜歡乙女遊戲那就非常推薦池袋乙女館了，有許多人氣乙女遊戲的商品，除了乙女遊戲外還有 BL作品和一些女性向作品的周邊商品，其中有各式各樣的小周邊，一般常見的周邊種類之外還有賣拍立得、杯墊、明信片等等值得收藏的小物。

小編我個人非常！熱愛！的一部女性向作品「Banana fish」，「Banana fish」的周邊商品算是很稀有，但在這裡也能夠挖到不少，一進到B1就能看到我們的帥氣主角「亞修‧林克斯」的海報大大的展示出來，直接原地瘋掉，小編我也在這裡買了不少張「Banana fish」的拍立得和明信片，不知不覺手上就拿了好幾張，真是太危險了一不小心就荷包失血。

池袋乙女館

地址：東京都豊島区東池袋3－15－5 東池袋マンションB1Ｆ

營業時間：平日12:00～20:00／假日11:30～20:00

交通：JR池袋駅東口 徒歩7分 / 東京メトロ有楽町線東池袋駅 徒歩5分

其他K-BOOK系列分店還有分類成VOICE館主打男性聲優販售CD DVD 和相關周邊商品/動畫館主要是實況主、Vtuber、Youtuber等等的分店，可以依照自己的喜好去逛逛哦！

分店類別皆可在官方網站上查詢•K-BOOK店面圖片來源皆來自官方網站。

以上就是可以讓腐女和宅女都能被滿足一整天的乙女大街推薦，獻上亞修的盛世美顏來結束這一回合。

部分圖片提供、文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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