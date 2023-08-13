住宿微度假！ 「東京台場希爾頓飯店」海島度假氛圍 周邊好玩好買又方便

你曾想過在東京這座大城市中，也能感受有如海島度假的悠閒氛圍嗎？在東京灣邊上的東京台場希爾頓飯店，就能給人這樣感受——傍海的15層大型飯店建築，不僅能享受碧海青空與青草地，入夜後更能見到有上了燈的東京鐵塔與彩虹橋夜景。來到這裡既能感受到海島度假的那一份閒適，卻又能見到經典而璀璨的東京風景，可說是能享受一場「東京風的海島度假」。

且不說飯店內有舒適且充足的娛樂設施，以及多種美味精緻的料理餐廳，直通百合海鷗線台場站的飯店，不僅步行就能到台場自由女神像、AQUA CITY、鋼彈基地、富士電視台等台場景點，要到東京其他地方，或是橫濱、鐮倉等景點，甚至是到埼玉的川越都很方便。

開幕於2015年的東京台場希爾頓飯店，作為世界知名的品牌飯店，其設施及服務的多樣性及完備可有品質保證，再加上一些高級豪華的特別服務，如提供住宿旅客免費飲用的氣泡酒、免費提供KOSE雪肌精、Decorté、Crabtree & Evelyn等人氣品牌的保養化妝品，以更好地迎接來自世界八方的旅客。

東京台場希爾頓飯店（ヒルトン東京お台場）

地址：東京都港区台場1-9-1

Check In / Out：15:00〜 /〜12:00

電話：+81- 3-5500-5500

① 東京鐵塔彩虹橋 台場希爾頓限定窗景

要好好享受台場的濱海風景，東京台場希爾頓飯店會是絕佳選擇。光是一走進飯店大廳，就能見到整面落地窗外矗立著彩虹橋與東京鐵塔全景不說，在飯店的房間、日本料理Sakura、行政酒廊等飯店空間內，都能有這片景色作背景——日夜晨昏、或晴或雨、四季更迭，這片景色呈現出的不一樣的表情，在此都能一覽無遺。更令人興奮的是，飯店大廳外還設有室外的露台，可以一邊享受美酒佳餚配美景，且5樓的水療中心An Spa Tokyo內的大型室內游泳池，一樣是採大面積的落地窗設計，而戶外的溫水游泳池能更近距離地感受台場與這片景色的氛圍。

當然，An Spa Tokyo中也有按摩及作臉的服務，可享受更深層的放鬆及療癒。

② 寬敞房型多樣化 台場海景是標配

東京台場希爾頓飯店內有多樣房型，從一般的希爾頓客房到有專屬露天浴池的豪華房型應有盡有。且即便是一般的希爾頓客房，房內空間也都很寬敞，更設有陽台和舒適的座椅，提供不一樣欣賞風景的方式。若想要讓享受再升等，亦有行政客房、不同等級的豪華房，甚至是有隔間和露天浴池設計的套房。

升等行政客房以上的旅客，能享受飯店內行政酒廊的專屬使用權——在那室內外座位兼具的時尚空間中，有提供專屬早餐、午茶及雞尾酒時間。而若是選擇飯店6樓的奢華套房，還可以享受超豪華的浴室、寬敞的陽台，以及能直接遠眺東京海景的露天按摩浴池等設施。

重要的是，不管你選擇的是哪一種房型，都不要錯過入夜後的窗外景色。上了燈後的東京鐵塔、彩虹橋與一座座城市建築，構築成的那一幅璀璨的東京夜景，會在你的眼前一字展開，美不勝收。

③ 美食美景同享 多種料理任你選

擁有6家不同餐廳，東京台場希爾頓飯店在美食料理這塊不僅有所講究，亦求多元化。光是在大廳內的用餐空間Seascape Terrace & Dining，一整天都有提供美食，其中當然包括了不容錯過的自助式早餐——無論是日式還是西式的餐點，在這兒都能找到。而現場烹製的煎蛋捲和班迪尼克蛋搭配烤麵包，更是絕佳選項。不僅日式和西式餐點，像越南米粉湯、稀飯等亞洲料理也有提供，還有繽紛又可愛的迷你甜甜圈。

若你對美食總是特別講究，那麼飯店內的日式料理餐廳Sakura非常值得體驗——非常有設計感的用餐空間，能見到圓圈形的吧檯座位、映著外面庭園風景的美麗玻璃窗，壁龕中更展示有不少日本傳統工藝品。餐廳主要分為三大部分，有提供一般日式宴會料理、日式鐵板燒及壽司。雖然說就吃來說，無論那種都值得品嚐，但如果喜歡更多元或更具戲劇性的美食體驗的話，那麼Sakura的鐵板燒真的不容錯過。在這裡能嚐到新鮮海鮮及和牛的鐵板燒，主廚在眼前以鐵板料理的「演出」能讓吃美食不只是吃，更多了很多互動性。

除此之外，選擇在房間內叫客房服務也不錯，可以在私密的空間內慢慢享受床上早餐或夜景晚餐。

前面已經有說到，東京台場希爾頓飯店直通百合海鷗線的台場站，可以直接坐到新橋轉搭JR山手線等，要到東京其他地方都很方便。除了百合海鷗線，步行約10分鐘左右能抵達臨海線的東京電訊站，由於臨海線有與JR埼京線直通，可以直接前往澀谷、新宿、池袋不說，還能一路到熱門觀光景點的小江戶川越。詳細的玩法，我們會在下一個部分介紹。

不僅如此，從羽田機場和成田機場還有直達巴士可以搭乘，搭到羽田機場只要20分鐘車程就可以抵達，不過需要事前預約，詳細的巴士時刻表也可以參考利木津巴士的官方公告。

提案1 台場濱海一帶一日遊

人工島的台場，是東京非常代表性的都市風景之一，同時由於購物設施和觀光景點密集好逛，，是不少人來到東京必訪的經典旅遊區之一。而就在台場的希爾頓飯店，走路就可以前往台場的許多景點，像是台場自由女神像、AQUA CITY、鋼彈基地、富士電視台等，且飯店內也有提供一些設施的購票服務，可以善加利用。近年來，台場一帶也有出現一些新的觀光設施，規劃一日遊小旅行絕對不是問題。

另外，對於本來就有練跑習慣的朋友，來到東京旅遊也別錯過在台場慢跑的機會——台場濱海可有整備舒適的步道，是不少在東京的跑者們很喜歡的跑步路線。這次我們一日遊的行程推薦，可以先從晨跑開始，跑完後舒舒服服回房沖澡後，再去吃個早餐後，正式出發！

從飯店出發走個5分鐘左右，走進剛開門的購物中心AQUA CITY深處，便可來到近年新開的金魚和風水族館「UWS水族館東京台場ー雅GA☆KYOー」。位於購物中心中，這座水族館非常精巧，館內主要分為5大主題區，主要是將和風水族藝術、日本和風藝術風情、萬花筒鏡像與數位投影藝術相結合，打造出格外絢彩奇幻的東方異想世界，當然也是個十分好拍照的地方。

若你對這樣絢彩的數位藝術空間有興趣，那麼接下來不妨跳上百合海鷗線到豐洲站下車，這裡可有近年來日本海內外都超人氣的數位藝術美術館teamLab Planets——以數位影像結合裝置藝術聞名，teamLab Planets的特色是更注重體驗的互動性，像是掛滿能升降的花葉的鏡面房間、數位錦鯉池等，都是其中非常有人氣的區域。目前teamLab Planets是預計在豐洲展到2023年末，而門票亦可以在希爾頓的飯店購買。

離開teamLab Planets TOKYO後，差不多也到了午餐時間，就向豐洲市場移動吧。作為築地市場的後繼者，豐洲市場無疑是嚐東京海鮮的最佳去處。市場內外一樣有不少海鮮料理店，而我們這次推薦的，是跟著築地市場一起搬遷到豐洲的天婦羅屋「天婦羅天房」——這裡的天婦羅丼很有名，畢竟用新鮮海鮮炸出來的天婦羅，吃出鮮甜感的同時又有不同口感。如果比較喜歡定食，在店內菜單中也有得選。

UWS水族館東京台場ー雅GA☆KYOー（UWS AQUARIUM GA☆KYO）

地址：東京都港区台場1丁目7-1 アクアシティ

營業時間；

平日 11:00～20:00

假日 11:00～21:00

大眾交通：

百合海鷗號 台場站，步行約1分鐘

東京地下鐵 有樂町線 豐洲站，步行約10分鐘

官方網站｜ IG

TeamLab Planets（チームラボプラネッツ）

地址：東京都江東区豊洲6丁目1-16

營業時間；

8～10月 9:00～20:00

大眾交通：

百合海鷗號 新豐洲站，步行約1分鐘

臨海線 東京電訊站，步行約6分鐘

官方網站

天婦羅天房（天ぷら天房）

地址：東京都江東区豊洲6丁目3-2 5街區 1F

營業時間：7:00～13:00（食材用盡就關店）

大眾交通：

百合海鷗號 市場前站，步行約1分鐘

豐洲市場網站店鋪介紹

午餐吃飽喝足後，再次跳上百合海鷗號前往有明——這個自東京奧運後更受到矚目的地區，藏著一座亞洲最大規模的微縮模型博物館「東京迷你世界」，它也是不少日本動漫迷的口袋東京必訪景點喔。因為在這個博物館中，不僅能見到非常精緻壯闊的微型世界，其中更有日本經典動漫《美少女戰士》與《EVA新世紀福音戰士》的特別區域，完美還原了一部分的場景，絕對能讓粉絲興奮不已。東京迷你世界的門票，可以透過希爾頓飯店購買唷。

不僅如此有明這一帶在疫情期間更開幕了一座結合購物、美食、劇場、飯店、天然溫泉於一體的複合式商業設施「有明花園」，可說是在台場大江戶溫泉物語關門後，又一值得體驗的都內天然溫泉設施。而且有明花園內進駐的無印良品東京有明，不僅寬敞規模大，在主題企劃上亦十分有特色，是喜歡無印良品的朋友值得一訪的門市。

告別有明，若覺得還是有些意猶未盡，可以再到位於台場海濱公園站的購物中心DECKS Tokyo Beach（DECKS東京海濱）走走。因為那裡有個近年來很有人氣的復古昭和感室內商店街「台場一丁目商店街」，囊括了很多懷舊風的遊戲機台、古早零食雜貨店等，特別受到日本年輕一代的歡迎。除此之外，也還有像是章魚燒博物館、LEGO Land等有趣的設施。

東京迷你世界博物館（スモールワールズ）

地址：東京都江東区有明1丁目3ー33 有明物流センター

營業時間：9:00～19:00（閉館前一小時最後入場）

※ 營業時間及公休日會因故有臨時變動的可能，具體請以官方網站公告為主。

大眾交通：

百合海鷗號「有明網球之森」站下車，步行約3分鐘。

臨海線「國際展示場」站下車，步行約9分鐘。

官方網站 | 事前購票

有明花園ARIAKE GARDEN（有明ガーデン）

地址：東京都江東區有明 2-1-8

營業時間：

購物與服務 10:00～21:00

咖啡餐飲 11:00～23:00

大眾交通：

百合海鷗號 有明站，步行約4分鐘。

百合海鷗號 有明網球之森站，步行約3分鐘。

臨海線 國際展示場站，步行約6分鐘。

官方網站

台場一丁目商店街

地址：東京都港区台場1-6-1 DECKS Tokyo Beach Seaside Mall 4F

營業時間： 11:00～21:00

大眾交通：

百合海鷗號 台場海濱公園站，步行約2分鐘。

臨海線 東京電訊站，步行約5分鐘。

官方網站

友情提醒：像這樣搭乘百合海鷗號玩一整天，不妨活用一日券，也許可以節省一些交通費喔。

提案2 沿著河深入東京都心

坐船遊河，一直以來都是感受東京的別樣選擇，即便是曾經走遍的那些觀光景點，從水路的角度上重遊必然能有不一樣的滋味。而從台場出海口沿河回溯東京都心，會是我們第二個提案的主題。當然，也不是要你一整天都待在船上遊河——早上出發第一站，可從台場搭乘百合海鷗號前往汐留站，先去濱離宮恩賜庭園走走吧。作為東京歷史悠久的庭園之一，濱離宮內綠意盎然舒適，能見到日式庭園造景和茶屋，以及不同季節的花花草草。這裡曾經也是日本皇室的狩獵場，如今依然能見到一些獵場的古蹟，走讀起來頗有意思。更特別的是，由於庭園就在東京灣邊，園內有個人工湖是與東京灣相連，因而湖水會因為潮汐而漲落，行程非常有趣的景象。

告別濱離宮後，大可以依據自己的喜好，繼續北上到繁華的銀座、有著美麗紅磚建築的東京車站走走——這兩地都是歷史感與現代商業感兼具的區域，同時還能見到東京的景點風景之一「來來往往的上班族」，那也可說是感受東京這座城市的繁忙時不能錯過的一部分。

在見識過東京的繁華後，再一路北上到淺草吧——那裡有江戶味十足的下町與東京晴空塔在等著你。

濱離宮恩賜公園（浜離宮恩賜公園）

地址：東京都中央区浜離宮庭園1-1

開園時間：9:00〜17:00（16:30最後入場）

大眾交通：

<大手門口>

都營地下鐵 大江戶線 築地市場、汐留站，步行7分鐘

百合海鷗號 汐留站，步行7分鐘

<中之御門口>

都營地下鐵 汐留站10號出口，步行5分鐘

官方網站

東京地標晴空塔，高達634公尺，也是在世界排名前位的高塔，也是不少喜歡攝影的朋友來到東京喜歡捕攝的對象之一——亦如大家喜歡拍富士山一樣。雖然說欣賞晴空塔有很多種方式，不過有機會的話上晴空塔的展望層看看吧！畢竟從如此高的高塔上眺望的東京風景可不一般，且天候狀況佳時，也能望見富士山呢。晴空塔設施內還有很多商店和餐廳，還有水族館及天文館，甚至還有日本郵政博物館。午餐可以在這裡解決，或是直接殺到旁邊的淺草也是不錯的選擇。

距離晴空塔不遠的淺草，是東京下町風情的經典區域。著名的雷門和淺草寺，可是第一次到訪東京不容錯過的景點，而玩淺草最有人氣的方式，不外乎是來一趟和服浴衣散步囉。淺草一帶有很多和服租借的店，這裡我們先建議可以選擇可以租借過夜的方案，因為⋯⋯晚上我們要推薦你搭上一樣很有江戶風情的屋形船，從水上感受東京的夜！

當然如果只借一個下午也不錯，畢竟能穿著和服或浴衣，穿梭在淺草一帶大大小小復古風情十足的巷中，或是參拜淺草寺拍拍照等，就能玩得非常盡興了。

東京晴空塔（東京スカイツリー）

地址：東京都墨田区押上1丁目1-2

交通：

東武晴空塔線「東京晴空塔」站

東京Metro半藏門線「押上（晴空塔前）」站

展望台開放時間：10:00～21:00

官方網站

淺草寺（浅草寺）

地址：東京都台東区浅草2-3-1

本堂開堂時間：6:00～17:00（10月～3月開堂時間為6:30）

大眾交通：

東武晴空塔快線 淺草站，步行5分鐘

東京地下鐵 銀座線 淺草站，步行5分鐘

筑波快線 淺草站，步行5分鐘

都營地下鐵 淺草線 淺草站A4出口，步行5分鐘

官方網站

鄰近傍晚，告別淺草前往兩國，到河港搭乘屋形船，開啟這一天的重頭戲吧——屋形船東京夜，既能感受傳統日本風情，從不一樣的視角欣賞東京，又能品味東京夜的浪漫。據說屋形船的歷史可追溯到平安時代，當時還是只有貴族才能享受的船行之旅，傳承至現在，儘管船已經變成了現代化機動船，但那船上依然掛著大紅燈籠，內部依然採用傳統的榻榻米設計暖桌設計，並沿途提供包括生魚片、天婦羅在內的美味日式料理。日本屋形船公司不少，而我們這次推薦的是可以在希爾頓飯店內購票預定的屋形船晴海屋，路線是自兩國出發，沿著隅田川順流而下，前往台場及東京灣，能見到東京鐵塔，以及著名的彩虹橋等。而後再逆流向晴空塔淺草開去，可以近距離與上了燈的晴空塔合影，最後再回到兩國，結束今日這一趟東京沿河之旅。

屋形船 晴海屋

上船碼頭地址：東京都墨田区横網2 1地先（両国・両国2船着場）

官方網站

※ 需事前預約

提案3 走出東京也精彩

前面兩個提案都還是在東京內，最後的第三個提案，則是建議你走出東京囉。前面已經有介紹到，東京台場希爾頓飯店要出發前往東京以外的地方也十分方便，其中包括了東京迪士尼樂園——它可是有東京迪士尼官方認可的「好鄰居」，不僅有許多迪士尼樂園的新資訊，更有可以從飯店直達迪士尼樂園兩大園區的免費巴士。如果有意前往，只要在飯店前台預約即可。

在說明飯店周邊的大眾交通時，我們也有提到無論是百合海鷗號還是臨海線都有與JR等其他線路相接，甚至直通，因此若想要去橫濱的港未來和中華街一帶走走看看，大概半小時車程就可以到；若想去鐮倉江之島一帶看大佛和搭江之電，也只需要1小時左右的車程；若再坐個1～2小時左右的電車，就可以到熱海伊豆一帶，感受有著昭和復古感的濱海溫泉街。

若想要越過東京北上，到有著「小江戶」之稱的川越走走，拜訪夏日風鈴祭及求姻緣蠻有名的冰川神社，從飯店出發步行到臨海線的東京電訊站搭車，便可直達，車程約2小時左右。川越也是個非常適合和服浴衣散策的地方，另外這裡的星巴克門市也很有日本特色哦。

更多關於在東京台場希爾頓飯店內可以提供的旅遊預約服務或方案，也可以參考官方網站的公告。

大東京之旅 以台場希爾頓飯店為家

旅遊在外，飯店就像是自己在異地的家一樣，同時又必須考量到交通便利性。位於台場的東京台場希爾頓飯店，有著宛若海島度假村的氛圍，無疑是個能讓人全然放鬆，好好享受旅遊生活的地方，且無論前往東京及其周邊的觀光或商務之所以及機場都十分便捷。若你正在考慮東京之旅要以哪兒「為家」，不妨考慮看看在台場住一晚囉！

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