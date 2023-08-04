東京近郊「海的旅行」！ 鎌倉江之島橫濱三天兩日遊行程 21個景點玩透透

跟著 LittleGiant 於 2023-07-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 21 個景點，其中包含 鎌倉站、BEACH SIDE HOUSE SHELL、Dankazura。

東京近郊海的旅行，鎌倉江之島橫濱三天兩日行程安排

鎌倉

鎌倉駅、BEACH SIDE HOUSE SHELL、Dankazura

茶凛、豐島屋 鎌倉本店、鶴岡八幡宮、御靈神社、小町通

鎌倉大佛、長谷寺、長谷駅、The Sunrise Shack (Inamura-gasaki Store)

Shichirihama Beach、鎌倉高校前、江之島、江之島 晴美食堂

橫濱

APA Hotel & Resort Yokohama Bay Tower(住宿)

櫻木町站 (橫濱空中纜車)、橫濱港未來21

紅磚倉庫、Ramen Tsuchinotomi

第 1 天

鎌倉站 | 1 小時

到訪東京這麼多次，終於有機會到海的城市鎌倉

從東京出發只要一個小時車程，咻一下就到了，也難怪觀光客滿坑滿谷呀

對於鎌倉的第一印象絕對是灌籃高手的場景鎌倉高校前

但其實鎌倉還有很多讓人記憶深刻的景點

無論走到哪都會看見江之電電車，鎌倉整個城市也被鐵軌圍繞

每個平交道拍起來都是那麼的耐人尋味

建議大家一定要買江之電1日車票「Noriorikun」(全車站的售票機正在銷售中)

價格超實惠，可以無限次當日搭乘，說真的搭兩趟就回本了!

BEACH SIDE HOUSE SHELL | 1 小時

訂到這間住宿真的很讓人滿意

除了有背包客房共用衛浴之外，也有有衛浴的房型

位置非常的方便就在長谷站走路5分鐘內的住宅區，鬧中取靜

我們住的是三人房，有個小客廳和房間之間有門檔，房間是上下舖

房間外也有小客廳區，提供咖啡機等用品

下午陽光灑落進來非常的讓人放鬆呢

都是採自助CHECKIN及繳費，裡面有台自助機台非常方便

Dankazura | 8 分鐘

Dankazura中文是段葛

鐮倉經典地標鶴岡八幡宮，位於其參道若宮大路上，有一條長達500公尺的櫻花道，被稱為「段葛之櫻」，走過這條人行道大就可以直接通往鶴岡八幡宮，春天走訪在上頭有夠浪漫，當然人也有夠多

為此我還特別早起想來感受一下，結果早晨七點就已經有好多日本人在散步了呢!

段是日文中階梯的意思，葛則是葛石，是神社寺廟中建物邊緣長型石磚，總之就是指這條大路的意思

茶凛 | 1 小時

真的要大大推薦這間店

抹茶焙茶是我覺得完全不甜膩很香濃的類型欸

整體形容就是很適合台灣人的口味

不然好多間喝到不是太甜就是茶味不夠

特別小建議要加蕨餅在茶裡面，口感吸起來感覺在喝麻糬非常地搭

豐島屋 鎌倉本店 | 1 小時

豐島屋從1894年以來創業超過100年囉!

主打的商品就鴿子餅（鳩サブレー）一定要作為伴手禮買回家的呀

吃起來就和他的外觀一樣很樸實，淡淡的奶油香卻讓人回味十足呢!

鶴岡八幡宮 | 1 小時

鎌倉和京都、奈良名列日本三大古都，是個充滿神社寺院及人文景點的城市

像是距離鎌倉車站最近的鶴岡八幡宮是個非常知名的歷史景點

建議可以沿著小町通商店街一路逛過去，最後就會發現自己走到鶴岡八幡宮了!

鶴岡八幡宮四季景色都不同，我們到訪的春天是滿滿的櫻花

櫻花樹下還有許多可愛的小攤販販售日式小零食

最可愛的是特殊的銀杏繪馬，上面有小樹苗圖案，

象徵著人們的願望，像小樹一樣生命力強韌

御靈神社 | 30 分鐘

御靈神社是我的超級口袋名單

想要拍到江之電鐵經過小鳥居的畫面，春天還有櫻花限定

小小的平交道拍過去非常的美，有種遺世獨立之感

彷彿過了平交道及鳥居就會穿越到另個世界

神社裏頭有特別寫不要拍攝，所以就沒有特別拍神社

長谷駅下車，步行約10分鐘即可到達

普遍在日本的御靈神社都是以供奉祖先為主

小町通 | 1 小時

小町通商店街真的是個非常迷人的地方

除了紀念品店林立，美食真的種類多到我數不清欸

你想吃甚麼類型的都有，逛到我欲罷不能，至少買了10種以上的小食

像是水果大福、吻仔魚雞蛋燒、地瓜蒙布朗、抹茶蕨餅、抹茶飲品加蕨餅、魩仔魚鯛魚燒

因為鎌倉的特產就是可以吃到最新鮮的吻仔魚，看到相關的小食很推薦買來吃，非常新鮮

小町通裡面想吃正餐也有許多店家可以選擇，生魚片丼飯、吻仔魚丼飯生食級的不可錯過

第 2 天

鎌倉大佛 | 1 小時

住在長谷站的好處就是往鎌倉方向很近往鎌倉高校前也很近

周邊超級多吃的及咖啡店，人文歷史景點也很多都集中在長谷站

鎌倉大佛就是其中之一，走路就可以到達超級方便，沿路也很多紀念品小店

鐮倉大佛的青銅佛像可追溯至 13 世紀，也是日本第二高的青銅佛像

坐落在高德院的庭院中，隸屬於佛教的淨土宗

現場看真的非常的壯觀，還有櫻花可以搭配拍攝

參拜料金門票

大人300円

6~12歲150円

6歲以下孩童免費

長谷寺 | 30 分鐘

長谷寺其實最出名的是夏日6月中旬繡球花的季節

而且因為地勢較高，可以從寺院內可以一覽鐮倉街道景色

大門入口非常壯觀，有著紅色大燈籠與松樹

寺院內有正殿、阿尼陀殿、地藏殿、弁天殿、稻荷社等，院內非常大

是一層又一層上去的感覺，最上面則是觀景台

正殿供奉著十一面觀音菩薩像，因為禁止攝影就沒有拍攝

親自看到真的會覺得肅然起敬呀!

長谷寺內也有許多和藹可親帶著笑容的地藏菩薩

也可以在正殿購買地藏菩薩的模型及御守等等

票價大人是300日幣、小學生100日幣

長谷駅 | 10 分鐘

The Sunrise Shack (Inamura-gasaki Store) | 1 小時

The Sunrise Shack(ザ サンライズシャック 鎌倉大仏店)

連鎖咖啡店，位於東京近郊的鎌倉也有一間分店

這間大概是鎌倉最紅的咖啡店了，主要是因為可以看到海景呀!

距離稲村ヶ崎駅步行只要3分鐘左右

建議可以早點到才能有靠窗看海景的位置

二樓座位區大概15個左右位置

沒位置也很建議可以外帶咖啡到對面沙灘坐著看海

使用椰奶植物奶類，沒有使用鮮奶製成的飲品，黑咖啡也很不錯喝

店內還有販售周邊產品、服飾等商品

Shichirihama Beach | 1 小時

位置在七里ヶ浜駅與稲村ヶ崎駅中間的海灘

可以看到白天很多人在衝浪!也有許多在地居民帶著狗狗去曬太陽

在海灘可以看到江之島，運氣好後面的富士山還會露臉喔!

鎌倉高校前 | 30 分鐘

鎌倉最知名景點鎌倉高校前

也是灌籃高手動畫中片頭曲

鐮倉江之電的平交道口

早晨六點半到已經有許多人開始取景等待江之電通過

更不用說熱門時段滿滿的晴子排隊等著合照呢!

建議可以早點來才不會碰到人擠人的窘境

然後一定要天氣好才好看!!!

江之島 | 10 分鐘

安排鎌倉一日遊當日來回最可惜的就是沒時間到江之島上走走

搭乘江之電到江ノ島駅下車，步行大概15分鐘走過江之島大橋就可以到達江之島

沿路非常多在地漁獲小店也很多紀念品、咖啡店等等

最有名的就是丼飯，上面鋪滿的不是生魚片，而是新鮮的吻仔魚呀!!!!!!!!!!

搭配生薑泥，只能說鮮甜的程度真的是從來沒吃過的!而且只有鎌倉才有!

一定要吃上好幾次才滿足

另外還有章魚煎餅 朝日本店也是一定要吃到的，在江之島共有兩間店

建議可以到江之島頂端再購買人比較少，入口處的店面大排長龍!

我們在現場購買了江之島手扶梯的票卷

沒有購買票卷則須以爬樓梯的方式上去

全長106公尺，高低差達46公尺左右

成人 360日元、小孩180日元，5分鐘就可以到達頂端(總共分為兩段搭乘)

另外可搭配江之島海蠟燭展望燈塔或是岩屋的門票一起購買，會有折扣

江之島 晴美食堂 | 1 小時

整個江之島滿滿的都是海鮮餐廳

新鮮的吻仔魚是一定要吃的呀!!!!!!!!!!而且要吃生的

搭配生薑泥，只能說鮮甜的程度真的是從來沒吃過的!而且只有鎌倉才有!

生魚片也是非常鮮甜，和台灣平時吃到的生魚片種類完全不同

吃了幾間都大同小異，非常新鮮，而且生意都很好，建議可以避開用餐時段才不用等候

最有名的是位於江之島山頂的魚見亭

第 3 天

APA Hotel & Resort Yokohama Bay Tower | 1 小時

APA Hotel設施多元新穎、位置便利，步行過去港未來21只需要過一條橋大概5分鐘

且看出去的港灣景色很美、我們訂三人房大概4500台幣，晚上還可以去泡湯!

櫻木町站 (橫濱空中纜車) | 1 小時

橫濱空中纜車 Yokohama Air Cabin是到橫濱不可錯過的

雖然搭乘時間大概短短5分鐘，但是很特別的體驗!

傍晚時分在纜車上看夕陽、橫濱港灣也是好浪漫!

從JR櫻木町站出站即可搭乘，沿路可直接抵達新港區

單程票價：大人（國中生以上）1,000日圓，小孩（3歳～小學生）500日圓

來回票價：大人（國中生以上）1,800日圓，小孩（3歳～小學生）900日圓

建議購買單程即可，回程用散步的返回有另一番風景

橫濱港未來21 | 2 小時

搭乘橫濱空中纜車即可到達橫濱港未來21

或是搭乘橫濱港未來線到達橫濱港未來站

不論是白天或是夜晚的港未來21都非常的有魅力

白天是銀白色的新穎感，晚上則像看夜景一樣浪漫

在橫濱港未來會有一種好像在未來世界的感覺

全新打造的都市感、現代化感非常的強烈

各種百貨大廈、美食逛都逛不完

最知名的紅磚倉庫也在此

紅磚倉庫 | 30 分鐘

橫濱紅磚瓦倉庫原本是保稅倉庫（經海關核准存放保稅貨物的專用倉庫）

現在是歷史觀光景點，紅磚倉庫裡面有各種美食、紀念品商店、手作商品林立

紅磚倉庫外則種植各種花朵可供欣賞，買杯咖啡坐在紅磚倉庫前的階梯賞花聊天曬曬太陽

這兒的廣場也時常舉辦各種活動，我們前往時還碰上日本偶像舉辦簽名會，人潮真的很嚇人呢!

夜晚的紅磚倉庫則充滿著浪漫情懷，也可以到港口區等日落看夜景喔!

Ramen Tsuchinotomi | 1 小時

一直想吃吃看鴨肉類製成的拉麵!

有乾麵也有湯麵，鴨肉非常的嫩，還有點煙燻的味道

雞油拌麵是在台灣沒吃過的口味，是裡面我覺得最好吃的!

但建議可以先到他們的官方網站https://www.tsuchinotomi.com/ 了解一下菜單

因為店家點菜機是全日文，我們就點了一碗鴨 ✖︎ 雞肉 ✖ ︎ 豬肉湯 特製醬油沾面，因為是冷的就比較不喜歡

鴨✖︎鶏✖︎豚 柚香る 炙り鴨らーめん（醤油or塩） 山椒、柚子胡椒付(湯麵類)及数量限定 鴨✖︎鶏✖︎豚出汁 自家製鶏油まぜそば 則非常推薦! 一碗份量都還蠻大的!

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：東京近郊海的旅行，鎌倉江之島橫濱三天兩日行程安排

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」