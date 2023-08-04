東京近郊「海的旅行」！ 鎌倉江之島橫濱三天兩日遊行程 21個景點玩透透
作者：Funliday-LittleGiant
跟著 LittleGiant 於 2023-07-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 21 個景點，其中包含 鎌倉站、BEACH SIDE HOUSE SHELL、Dankazura。
東京近郊海的旅行，鎌倉江之島橫濱三天兩日行程安排
鎌倉
鎌倉駅、BEACH SIDE HOUSE SHELL、Dankazura
茶凛、豐島屋 鎌倉本店、鶴岡八幡宮、御靈神社、小町通
鎌倉大佛、長谷寺、長谷駅、The Sunrise Shack (Inamura-gasaki Store)
Shichirihama Beach、鎌倉高校前、江之島、江之島 晴美食堂
橫濱
APA Hotel & Resort Yokohama Bay Tower(住宿)
櫻木町站 (橫濱空中纜車)、橫濱港未來21
紅磚倉庫、Ramen Tsuchinotomi
第 1 天
鎌倉站 | 1 小時
到訪東京這麼多次，終於有機會到海的城市鎌倉
從東京出發只要一個小時車程，咻一下就到了，也難怪觀光客滿坑滿谷呀
對於鎌倉的第一印象絕對是灌籃高手的場景鎌倉高校前
但其實鎌倉還有很多讓人記憶深刻的景點
無論走到哪都會看見江之電電車，鎌倉整個城市也被鐵軌圍繞
每個平交道拍起來都是那麼的耐人尋味
建議大家一定要買江之電1日車票「Noriorikun」(全車站的售票機正在銷售中)
價格超實惠，可以無限次當日搭乘，說真的搭兩趟就回本了!
BEACH SIDE HOUSE SHELL | 1 小時
訂到這間住宿真的很讓人滿意
除了有背包客房共用衛浴之外，也有有衛浴的房型
位置非常的方便就在長谷站走路5分鐘內的住宅區，鬧中取靜
我們住的是三人房，有個小客廳和房間之間有門檔，房間是上下舖
房間外也有小客廳區，提供咖啡機等用品
下午陽光灑落進來非常的讓人放鬆呢
都是採自助CHECKIN及繳費，裡面有台自助機台非常方便
Dankazura | 8 分鐘
Dankazura中文是段葛
鐮倉經典地標鶴岡八幡宮，位於其參道若宮大路上，有一條長達500公尺的櫻花道，被稱為「段葛之櫻」，走過這條人行道大就可以直接通往鶴岡八幡宮，春天走訪在上頭有夠浪漫，當然人也有夠多
為此我還特別早起想來感受一下，結果早晨七點就已經有好多日本人在散步了呢!
段是日文中階梯的意思，葛則是葛石，是神社寺廟中建物邊緣長型石磚，總之就是指這條大路的意思
茶凛 | 1 小時
真的要大大推薦這間店
抹茶焙茶是我覺得完全不甜膩很香濃的類型欸
整體形容就是很適合台灣人的口味
不然好多間喝到不是太甜就是茶味不夠
特別小建議要加蕨餅在茶裡面，口感吸起來感覺在喝麻糬非常地搭
豐島屋 鎌倉本店 | 1 小時
豐島屋從1894年以來創業超過100年囉!
主打的商品就鴿子餅（鳩サブレー）一定要作為伴手禮買回家的呀
吃起來就和他的外觀一樣很樸實，淡淡的奶油香卻讓人回味十足呢!
鶴岡八幡宮 | 1 小時
鎌倉和京都、奈良名列日本三大古都，是個充滿神社寺院及人文景點的城市
像是距離鎌倉車站最近的鶴岡八幡宮是個非常知名的歷史景點
建議可以沿著小町通商店街一路逛過去，最後就會發現自己走到鶴岡八幡宮了!
鶴岡八幡宮四季景色都不同，我們到訪的春天是滿滿的櫻花
櫻花樹下還有許多可愛的小攤販販售日式小零食
最可愛的是特殊的銀杏繪馬，上面有小樹苗圖案，
象徵著人們的願望，像小樹一樣生命力強韌
御靈神社 | 30 分鐘
御靈神社是我的超級口袋名單
想要拍到江之電鐵經過小鳥居的畫面，春天還有櫻花限定
小小的平交道拍過去非常的美，有種遺世獨立之感
彷彿過了平交道及鳥居就會穿越到另個世界
神社裏頭有特別寫不要拍攝，所以就沒有特別拍神社
長谷駅下車，步行約10分鐘即可到達
普遍在日本的御靈神社都是以供奉祖先為主
小町通 | 1 小時
小町通商店街真的是個非常迷人的地方
除了紀念品店林立，美食真的種類多到我數不清欸
你想吃甚麼類型的都有，逛到我欲罷不能，至少買了10種以上的小食
像是水果大福、吻仔魚雞蛋燒、地瓜蒙布朗、抹茶蕨餅、抹茶飲品加蕨餅、魩仔魚鯛魚燒
因為鎌倉的特產就是可以吃到最新鮮的吻仔魚，看到相關的小食很推薦買來吃，非常新鮮
小町通裡面想吃正餐也有許多店家可以選擇，生魚片丼飯、吻仔魚丼飯生食級的不可錯過
第 2 天
鎌倉大佛 | 1 小時
住在長谷站的好處就是往鎌倉方向很近往鎌倉高校前也很近
周邊超級多吃的及咖啡店，人文歷史景點也很多都集中在長谷站
鎌倉大佛就是其中之一，走路就可以到達超級方便，沿路也很多紀念品小店
鐮倉大佛的青銅佛像可追溯至 13 世紀，也是日本第二高的青銅佛像
坐落在高德院的庭院中，隸屬於佛教的淨土宗
現場看真的非常的壯觀，還有櫻花可以搭配拍攝
參拜料金門票
大人300円
6~12歲150円
6歲以下孩童免費
長谷寺 | 30 分鐘
長谷寺其實最出名的是夏日6月中旬繡球花的季節
而且因為地勢較高，可以從寺院內可以一覽鐮倉街道景色
大門入口非常壯觀，有著紅色大燈籠與松樹
寺院內有正殿、阿尼陀殿、地藏殿、弁天殿、稻荷社等，院內非常大
是一層又一層上去的感覺，最上面則是觀景台
正殿供奉著十一面觀音菩薩像，因為禁止攝影就沒有拍攝
親自看到真的會覺得肅然起敬呀!
長谷寺內也有許多和藹可親帶著笑容的地藏菩薩
也可以在正殿購買地藏菩薩的模型及御守等等
票價大人是300日幣、小學生100日幣
長谷駅 | 10 分鐘
The Sunrise Shack (Inamura-gasaki Store) | 1 小時
The Sunrise Shack(ザ サンライズシャック 鎌倉大仏店)
連鎖咖啡店，位於東京近郊的鎌倉也有一間分店
這間大概是鎌倉最紅的咖啡店了，主要是因為可以看到海景呀!
距離稲村ヶ崎駅步行只要3分鐘左右
建議可以早點到才能有靠窗看海景的位置
二樓座位區大概15個左右位置
沒位置也很建議可以外帶咖啡到對面沙灘坐著看海
使用椰奶植物奶類，沒有使用鮮奶製成的飲品，黑咖啡也很不錯喝
店內還有販售周邊產品、服飾等商品
Shichirihama Beach | 1 小時
位置在七里ヶ浜駅與稲村ヶ崎駅中間的海灘
可以看到白天很多人在衝浪!也有許多在地居民帶著狗狗去曬太陽
在海灘可以看到江之島，運氣好後面的富士山還會露臉喔!
鎌倉高校前 | 30 分鐘
鎌倉最知名景點鎌倉高校前
也是灌籃高手動畫中片頭曲
鐮倉江之電的平交道口
早晨六點半到已經有許多人開始取景等待江之電通過
更不用說熱門時段滿滿的晴子排隊等著合照呢!
建議可以早點來才不會碰到人擠人的窘境
然後一定要天氣好才好看!!!
江之島 | 10 分鐘
安排鎌倉一日遊當日來回最可惜的就是沒時間到江之島上走走
搭乘江之電到江ノ島駅下車，步行大概15分鐘走過江之島大橋就可以到達江之島
沿路非常多在地漁獲小店也很多紀念品、咖啡店等等
最有名的就是丼飯，上面鋪滿的不是生魚片，而是新鮮的吻仔魚呀!!!!!!!!!!
搭配生薑泥，只能說鮮甜的程度真的是從來沒吃過的!而且只有鎌倉才有!
一定要吃上好幾次才滿足
另外還有章魚煎餅 朝日本店也是一定要吃到的，在江之島共有兩間店
建議可以到江之島頂端再購買人比較少，入口處的店面大排長龍!
我們在現場購買了江之島手扶梯的票卷
沒有購買票卷則須以爬樓梯的方式上去
全長106公尺，高低差達46公尺左右
成人 360日元、小孩180日元，5分鐘就可以到達頂端(總共分為兩段搭乘)
另外可搭配江之島海蠟燭展望燈塔或是岩屋的門票一起購買，會有折扣
江之島 晴美食堂 | 1 小時
整個江之島滿滿的都是海鮮餐廳
新鮮的吻仔魚是一定要吃的呀!!!!!!!!!!而且要吃生的
搭配生薑泥，只能說鮮甜的程度真的是從來沒吃過的!而且只有鎌倉才有!
生魚片也是非常鮮甜，和台灣平時吃到的生魚片種類完全不同
吃了幾間都大同小異，非常新鮮，而且生意都很好，建議可以避開用餐時段才不用等候
最有名的是位於江之島山頂的魚見亭
第 3 天
APA Hotel & Resort Yokohama Bay Tower | 1 小時
APA Hotel設施多元新穎、位置便利，步行過去港未來21只需要過一條橋大概5分鐘
且看出去的港灣景色很美、我們訂三人房大概4500台幣，晚上還可以去泡湯!
櫻木町站 (橫濱空中纜車) | 1 小時
橫濱空中纜車 Yokohama Air Cabin是到橫濱不可錯過的
雖然搭乘時間大概短短5分鐘，但是很特別的體驗!
傍晚時分在纜車上看夕陽、橫濱港灣也是好浪漫!
從JR櫻木町站出站即可搭乘，沿路可直接抵達新港區
單程票價：大人（國中生以上）1,000日圓，小孩（3歳～小學生）500日圓
來回票價：大人（國中生以上）1,800日圓，小孩（3歳～小學生）900日圓
建議購買單程即可，回程用散步的返回有另一番風景
橫濱港未來21 | 2 小時
搭乘橫濱空中纜車即可到達橫濱港未來21
或是搭乘橫濱港未來線到達橫濱港未來站
不論是白天或是夜晚的港未來21都非常的有魅力
白天是銀白色的新穎感，晚上則像看夜景一樣浪漫
在橫濱港未來會有一種好像在未來世界的感覺
全新打造的都市感、現代化感非常的強烈
各種百貨大廈、美食逛都逛不完
最知名的紅磚倉庫也在此
紅磚倉庫 | 30 分鐘
橫濱紅磚瓦倉庫原本是保稅倉庫（經海關核准存放保稅貨物的專用倉庫）
現在是歷史觀光景點，紅磚倉庫裡面有各種美食、紀念品商店、手作商品林立
紅磚倉庫外則種植各種花朵可供欣賞，買杯咖啡坐在紅磚倉庫前的階梯賞花聊天曬曬太陽
這兒的廣場也時常舉辦各種活動，我們前往時還碰上日本偶像舉辦簽名會，人潮真的很嚇人呢!
夜晚的紅磚倉庫則充滿著浪漫情懷，也可以到港口區等日落看夜景喔!
Ramen Tsuchinotomi | 1 小時
一直想吃吃看鴨肉類製成的拉麵!
有乾麵也有湯麵，鴨肉非常的嫩，還有點煙燻的味道
雞油拌麵是在台灣沒吃過的口味，是裡面我覺得最好吃的!
但建議可以先到他們的官方網站https://www.tsuchinotomi.com/ 了解一下菜單
因為店家點菜機是全日文，我們就點了一碗鴨 ✖︎ 雞肉 ✖ ︎ 豬肉湯 特製醬油沾面，因為是冷的就比較不喜歡
鴨✖︎鶏✖︎豚 柚香る 炙り鴨らーめん（醤油or塩） 山椒、柚子胡椒付(湯麵類)及数量限定 鴨✖︎鶏✖︎豚出汁 自家製鶏油まぜそば 則非常推薦! 一碗份量都還蠻大的!
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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