今夏最狂！2023最大夏日祭典「寶可夢世界錦標賽」 首度移師日本橫濱舉行

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

「寶可夢世界錦標賽」於1999年開始舉辦，每年吸引了來自世界各地頂尖的寶可夢玩家，並會在美國舉辦決賽儀式。今年「2023寶可夢世界錦標賽」首次將決賽移到海外舉行，地點就選在日本橫濱！

2023寶可夢世界錦標賽將在8月11日～8月13日於「橫濱國際平和會議場」舉行，為了歡慶這場重大盛事，橫濱也宣布將在8月8日起至8月14日，舉辦一系列的寶可夢盛會，讓所有寶可夢迷們度過一個難忘的美好夏日！

2023橫濱寶可夢盛會精彩活動一次看

寶可夢夏日祭典 ポケモン夏祭りパーク

結合日本的夏日祭典，祭典上會播放寶可夢系列主題曲與太鼓的合音，讓大家隨著音樂跳著日本傳統盆舞。

祭典周圍還有以寶可夢為主題的體驗攤位，像是「鯉魚王釣魚」看看誰可以成功釣起鯉魚王；「寶可夢球投籃賽」體驗投球抓寶的樂趣；「神秘拼圖遊戲」解開謎團完成拼圖看看上面的寶可夢是誰…等等多項趣味的遊戲體驗，一起來感受這滿滿的夏日祭典氛圍。

活動時間：8月11日〜8月14日 9:00〜19:00（一次90分鐘為限）

地點：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 臨港公園

〈We Move!!〉 Pokémon Fantastic Live Show

在臨港公園旁聚集了好多皮卡丘！在一片靜謐的森林中一場閃閃發光的夜間表演即將開始，利用燈光展現的光雕秀讓你和皮卡丘一起度過最美好的夏天。

活動時間：8月8日〜8月14日 20:30〜20:55（每日1次）

地點：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 臨港公園潮入池地區

Imagination! Into the Next!!（Pokémon Fantastic Live Show）

今年夏天，神奇寶貝直播秀將「全面進化」！？在巨大的舞台上，皮卡丘將攜手路卡利歐和甲賀忍蛙等寶可夢夥伴，結合燈光、投影、飛濺等特效，在黑夜中點亮橫濱港未來！

活動時間：8月8日〜8月14日（每日2次）

第一回：19:15～19:30

第二回：20:30～20:45

地點：神奈川県横浜市西区みなとみらい櫸通

Pikachu Gathering!!（Pokémon Fantastic Live Show）

大量的行軍皮卡丘將湧入橫濱Grand Mall Park！可愛萌翻的模樣快加入行軍隊伍，為公園增添活力吧。

活動時間：

8月8日～8月13日（每日2次）

第一回：15:00～15:15

第二回：16:45～17:00

8月14日

第一回：13:00～13:15

第二回：15:00～15:15

地點：神奈川県横浜市西区みなとみらい3 グランモール公園

Let’s Celebrate! The Pokémon Parade!!

年度最大寶可夢遊行就是這場！大量的寶可夢夥伴們將一一走上街頭，皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨…甚至是稀有的寶可夢夥伴也將登場？！快來和寶可夢們一起在街上跳舞，為2023橫濱港未來寶可夢盛會畫下一個完美的句點吧～

活動時間：8月14日 16:00～16:40

地點：神奈川県横浜市西区みなとみらい けやき通り

寶可夢訓練家郵輪 ポケモントレーナーズクルーズ

郵輪「にっぽん丸 日本丸」將搖身變成寶可夢訓練家專屬郵輪，在郵輪上可以和來自世界各地的訓練家們互相切磋較量，記得帶上你的 Nintendo Switch 或 Pokémon 卡牌遊戲，享受緊張刺激的戰鬥吧！

活動時間：8月11、8月12日 9:00～20:00，8月13日 9:00～12:00

地點：神奈川県横浜市中区新港2丁目14-1新港ふ頭9号岸壁，郵輪「にっぽん丸」

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