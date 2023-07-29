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東京迷你世界博物館！ 現實世界的1/80 讓大人小孩都瘋狂的微型國度

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

你喜歡看微型展或微型攝影嗎？就在靠近東京台場的有明一帶，有一座亞洲最大型的微型博物館——東京迷你世界Small Worlds，裡面展出了由日本微型職人團隊打造的各式夢幻迷你場景，是現實世界的1/80縮小版，其中包括真能發射小火箭的「宇宙中心」、「世界小鎮」、「美少女戰士」、「水晶東京」、「關西國際機場」、「新世紀福音戰士格納庫」、「新世紀福音戰士第3新東京市」、「日本夜景的魅力」共8大主題區，還有主題咖啡和周邊商品店、看展休息區等。

下面簡單為大家盤點一下魅力看點！

來到東京迷你世界的第一個展區，就是能見到火箭發射的宇宙中心——不管是在太空電影，又或者是看以前的歷史影片，那倒數看火箭升空的場景，總是不禁讓人心潮澎湃。東京迷你世界將精密寬廣的太空中心，可愛重現在館中，並定時有火箭升空秀可觀賞。你可以看著和棒球棍大小差不多的火箭真的點燃，然後發射！跟著這發射的火箭，彷彿是前往另一個「太空中的迷你星球」，即將展開一趟冒險之旅。

當我們所在的世界全凝縮成原來的1/80的大小時，看起來會是什麼樣的感覺呢？剛才「搭乘火箭」進入的「世界小鎮」就讓你體驗看看。透過微縮模型職人藝術家們的巧思與巧手打造，世界小鎮中有一個又一個景色風格及文化各異的小島，從自然風景到人文建築，從鄉村到繁華大都市都有，而且還會夾雜著一些幻想風，例如可以看到西式的龍出現。其中更有一些你我或許都似曾相識的場景，例如很有80、90年代香港電影風的所謂的亞洲區。

如果你以為場景就真的只是純粹的靜態展覽，那可就大錯特錯囉。在這些場景中，會有呼嘯而過的火車、載著礦石過山的礦車、自由行駛還會看紅綠燈的轎車、自行車等。有的可以透過按鈕去驅動它們變換動作，有的像是路上的行車，則是透過系統設定以達到完全自動行駛——它彷彿真是一個你我可參與的活生生的小小世界，而你手中相機或手機，則彷彿是一架空拍機，可自高空捕捉這個迷你世界的綺麗風景。

除了世界小鎮外，在東京迷你世界中還能見到迷你版大阪關西國際機場。從航廈建築、飛機跑道、空中交通管制的工作人員、乘客，以及一架又一架不同航空公司的飛機，而背景投影還有晨昏變化，非常具有臨場感。有趣的是，在飛機跑道的中間，有設置了能讓大家鑽進去探頭拍照的地方，也可以從不同視角欣賞的飛機起降等機場的日常風景。

此外，在這區域旁更有「機場休息室」。你可以在「頭等艙」中休息片刻，看著眼前的飛機來來去去。

ⒸNaoko Takeuchi

在東京迷你世界裡，有能讓《美少女戰士》粉絲燃起來的特別專區，在這裡不僅能見到作品中的主角們所居住的麻布十番街區，以及有月光水晶城堡為背景的東京市景，更能在這迷你卻不小的區域中，尋找月野兔等角色們的蹤影——這裡面共有6個地方可以見到水手戰士們出沒，當然其中還是以主角月野兔及水手月亮（月光仙子）為多啦。和前面的世界小鎮一樣，這裡同樣也有可以操作場景動作的按鈕，就等你自己前往看看。

ⒸNaoko Takeuchi

能見到麻布十番的迷你再現，並在街景中尋找主角們已經很讓粉絲心動，但更不容錯過的是，當整個場景進入夜晚時，那有月球與月光水晶城堡幻化出來的風景，絕對能讓粉絲重溫《美少女戰士》這部作品的經典氛圍。特別是水手月亮與燕尾服蒙面俠在屋頂上，並有巨大的月球做背景的場景，堪稱經典中的經典。

ⒸKhara

在東京迷你世界中，不僅有《美少女戰士》，更有一樣經典一樣重量級的動漫作品《EVA新世紀福音戰士》的加持。在館內的「新世紀福音戰士格納庫」中，可以看到EVA零號機、初號機、二號機的出動，且背景是真的搭配著動畫的BGM，令人非常熱血沸騰。而且由於這部分場景亦是以1/80的比例縮小再現，但它們看起來還是如此巨大，若真的重現於世，那又會是多麼壯觀。

ⒸKhara

與此同時，東京迷你世界中亦再現了第3新東京市的場景——這個區域一樣搭配了《EVA新世紀福音戰士》的配樂，並隨者晨昏變化，能見到第3新東京市的升降，十分壯觀。更有趣的是，在這個區域的牆上展示了不少作品中的經典場景，包括主角碇真嗣與女主角之一的凌波零到學校的街景、葛城美里與寵物片片一起曬太陽的場景等，而這些場景在這微型模型中也真的都能找到，不禁讓人讚嘆東京迷你世界的巧思與職人手藝之精細。

在迷你世界裡走一遭，看到了1/80比例縮小版的各種風景後，不妨到館內的咖啡廳坐坐。在這個以日本夜景為主題的咖啡美食空間中，提供有和模型一樣精緻可愛的餐點，包括像蛋包飯、咖哩飯等可以當正餐的餐點及下午茶點心，同時有展出從工業區、夜櫻到安土城那樣的日本城池等。尤其是在日本城池的旁邊，特別設置了一可以讓遊客近距離拍照的地方，是不少人到訪時必拍的「打卡點」。

喔喔對了，雖然東京迷你世界是微型主題博物館，不過別擔心，這裡的美食是一般正常大小！

在東京迷你世界的伴手禮販售區，可以找到各式各樣迷你模型周邊產品，也包括不少特別的《美少女戰士》及《EVA新世紀福音戰士》的周邊商品。不過最叫人覺得驚奇的，是可以訂製自己的微縮3D模型——利用先進的3D掃描相機，可360度全方位掃描，並將結果轉換成和與東京迷你世界大多數模型一樣的1/80大小，又或者是稍微大一點點的1/35大小。從在現場被掃描，到成品誕生需要2～3週的時間，完成後可選擇郵寄或是前往取貨。若想要更快預覽3D模型的樣子，可在手機上下載應用程式Avatavi，並掃描館方提供的QR Code即可。這不僅能看到3D模型的樣子，它還會在APP相機中的真實場景中「活動」，十分有趣。

如果在這遊覽的過程中，有萌生好想入住東京迷你世界中的某地的話，這也是可能實現的——你可以讓打造出來的自己的微縮模型，住進東京迷你世界的某個地方。只要選擇購買館內的「3D模型製作附一年居民權方案」，不僅可以拿到一個自己的3D模型，還會有另一個自己的模型「被放入」自己指定的館內區域！你可以在遊覽的時候，挑選你想要「居住」的地方，像是中世紀歐風的小鎮、港風的中華街等，甚至是進駐《美少女戰士》及《EVA新世紀福音戰士》的場景中，站在主角們的旁邊。

配合自己喜歡的場景，來設計自己的微型動作，會讓「入住館內」的你看起來更有創意！如果想要親眼看到自己入住東京迷你世界的樣子，還是要儘快親自走一趟，或是麻煩朋友前往拍照存證。（笑）

從大東京都會，到世界再到太空，東京迷你世界彷彿濃縮了一整個小宇宙，並精緻重現了這一瑰麗的世界。這裡面不僅有各色美麗風景與建築，有磅礴奇幻的動漫作品場景，還有漫畫主角和⋯⋯你自己。在遊覽進入尾聲，你有機會參觀微型模型職人的一部分工作區，甚至還有可以參與自己動手做微型的工作坊。

走過那擺放了多種立體模型材料的空間，看著職人們近期正在製作的新作，或許能讓你的這一趟迷你世界之旅有更多餘韻可品味。

東京迷你世界博物館（スモールワールズ）

地址：東京都江東区有明1丁目3ー33 有明物流センター

營業時間：9:00～19:00（閉館前一小時最後入場）

※ 營業時間及公休日會因故有臨時變動的可能，具體請以官方網站公告為主。

大眾交通：

百合海鷗號「有明網球之森」站下車，步行約3分鐘。

臨海線「國際展示場」站下車，步行約9分鐘。

官方網站 | 事前購票

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東京 機場 咖啡廳

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