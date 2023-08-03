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看了讓人臉紅心跳！超惡搞的東京「裏原宿」時尚購物 日本潮牌#FR2與梅走紅街頭

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

走在東京潮流地的裏原宿巷中，蠻難不注意到#FR2的門市——

亮黃色與黑的主色調，LOGO上那兩隻交纏中的兔子，便是今天的主角#FR2的代表意象「Fxxking Rabbits」，也稱「情色兔」。

印有兩隻火熱交纏的兔子或Smoking Kills等字樣的T恤，可說是#FR2的經典商品，亦使其作為日本潮牌的代表，為日本海內外包括華語圈在內的潮流人士所喜愛，更有一些明星藝人的品牌爭相與他們聯名合作。創辦人石川涼，是人氣品牌「VANQUISH」的創意總監兼主理人，同時也是一位攝影師，而他在2014年創立了#FR2，透過Instagram等社群平台，用顛覆傳統的圖文及理念，成功開拓了市場，並在台灣、香港、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、紐西蘭、美英法，甚至是沙特阿拉伯設下門市。

#FR2之所以能在全世界範圍內引起反響，與其品牌所傳達出來的大膽且鮮明的態度及個性脫不了干係。尤其是它以兔子的形象，實際詮釋出來一個個火辣、前衛而大膽的訊息，那其中的反差感或許正是令人著迷之處。

看到這裡，也許你會納悶，#FR2究竟為什麼會選用兔子來做品牌形象。

「因為我是兔年（1975年）生的，而且總是像兔子那樣做愛。」石川涼在接受媒體採訪時這麼解釋#FR2的Logo的由來。說起關於另一個超人氣的品牌形象代表「Smoking Kills」，他表示，在社群平台上的男性自拍，很常見到抽著煙的樣子，於是在看到香煙盒上警語的這句「Smoking Kills®︎」時，便想到可以將兩者結合起來設計。結果就如大家所知的爆紅，並成了#FR2的經典意象之一，人氣持續到現在。

由於#FR2的主理人——石川涼本身也是一位潮流攝影師，而#FR2最早是以一隻戴著兔頭拍照的攝影師為主形象，而後推出的一系列商品，無論是服飾還是配件，都能發現「攝影元素」，彷彿是攝影人會穿的服飾一般。例如T恤上能見到類似萊卡相機的相機、黑白照片（當然也少不了一些19歲以下不宜的畫面啦）。當然，店內也有販售#FR2的相機背帶，展櫃裡還放有他自己拍的一系列攝影作品。

以藝廊為主概念，店內整體以白色為底，以#FR2代表的經典黃色和黑色為主，陳列了豐富多樣的旗下商品。從以T恤為主的服飾商品，到一些包包帽子的配飾都有。而店鋪最裡面的牆上中央，亦掛著以黃黑色為主的和風春宮圖。（少兒不宜？）

FR2的經典商品，莫過於各種能體現出鮮明個性的印花T恤，而店內如上圖1的白色展架上，會展示出當季的推薦T恤。若不知道該從何選起的話，參考那一區最快囉。

除了T恤之外，旗下橫須賀夾克（スカジャン）亦是不容錯過的經典款式，畢竟這種夾克頗代表石川先生的個性，他主理的包括VANQUISH、#FR2、LEGENDA等品牌，都會推出其品牌特色的橫須賀夾克（上圖2）。

而#FR2的這款版本，還是一樣激情火辣，卻又有點古風超現實。正是由於刺繡精巧細緻，似乎也愈發讓人看得臉紅心跳。

獨到的觀點和幽默靈巧的設計力，無疑是#FR2的能人氣全世界至今的原因。光看上圖3的帽子，Smoking Kills就不用說了，後面那三頂乍看之下宛如是洋基的標誌，實際上卻是「FR」的設計亦令人莞爾。

前文有提到，#FR2人氣的原因之一，無非是它透過時尚傳遞出來的非常獨到觀點，因此在以藝廊為主要意象設計的店內，一樣能見到詮釋各種觀點的影像海報。我們採訪的當季，為了響應世界無菸日，店內貼上了大大的一張禁菸海報，上面不僅寫著標誌性的警語「Smoking kills」，還有像「抽菸代表酷的時代已經掰掰了」等文案。

就是這樣如此有個性的#FR2，或許聽起來比較像是針對男性設計的品牌，不過其實旗下商品是男女都適合。當然，如果你偏好的更女性化的風格的話，那麼距離#FR2原宿店幾步之遙的轉角處，便能見到它的姐妹品牌#FR2梅——那就是以粉紅色為主色系的可愛復古風囉。

在紅梅樹下交纏的兩隻兔子，是否讓你有種想要驚呼「好可愛」，但話到嘴邊卻又說不出口的感覺？（笑）

是的，這就是#FR2的姐妹品牌，和#FR2一樣引人注目，畢竟這整個以復古霓虹粉的店鋪和商品實在是很可愛。

#FR2的姐妹品牌不只有#FR2梅，實際上它們在日本其他地方也有不同顏色主題的姐妹品牌。

例如沖繩的薄荷藍的「月桃」、三重伊勢的墨綠色的「」、京都的紫色的「撫子」、金澤的橙色的「」。

有趣的是，#FR2梅那樣桃粉色的霓虹燈，除了有些復古感外，其實也蠻常在一些花街之類的聲色場所中看見。當然#FR2梅的門市並非聲色場所，而它們也以非常直白的方式表明這件事，同時一句代表反對物化女性的「NO SEXUAL SERVICES」則作為品牌主要意象之一，廣見於旗下商品上。

不僅如此，除了「NO SEXUAL SERVICES」這標語外，店內也能找到像「I ♥ ME」這樣的T恤，而且短版的設計十分可愛。

精巧的店內滿是桃粉色的設計，氣氛有點像成人用品店，而店內所陳列的商品則以桃紅粉色色系、黑與白為主，包括T恤等服飾、帽子、襪子等配件雜貨等。

最近流行的短版T恤、燈籠褲、迷你裙等復古不失可愛感，不過最引人注目的，當然還是橫須賀夾克囉。#FR2梅的這款夾克，不僅有亮眼的粉色搭配精緻的兔子刺繡，且是採用兩面都可以穿的設計，再加上夾克內裏並沒有鋪棉，因而無論什麼季節都蠻好穿搭。

吹遍全球的街頭時尚至今依然是潮流之一。無論是追求越來越大Size的衣褲，又或者是T恤上面的圖樣越來越五花八門，又或者是發現更多個性獨具的品牌等，這些都是當今喜歡關注時尚的人們樂在其中的事。而#FR2正是那個可以滿足並未潮人提供多種提案的性格品牌。

有點色又非真色，有點偏激又非真偏激，#FR2，以及#FR2梅等姐妹品牌，就是這麼個以惹人愛的兔子作為第一印象的討喜的品牌。

#FR2 /#FR2梅(UME)

地址：東京都渋谷区神宮前4-31-6/ 4-29-7

營業時間：11:00~21:00

官方網站

延伸閱讀：池袋乙女大街 腐女們的快樂天堂

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