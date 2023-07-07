夏季限定！東京最適合穿著浴衣參加「東京灣納涼船」看煙火、品嘗祭典小吃

想體驗當個道地的東京人嗎？東京人的夏天就是要穿上浴衣，搭遊船看煙火賞夜景！想完成這個願望一點也不難。

七月的夏日限定、一年一度的「東京灣納涼船」已經啟航囉！你可以穿著浴衣，從竹芝客船碼頭出發，乘坐在6,000噸級的第3代Salvia Maru納涼船上，品嘗著日本祭典小吃、工廠直送生啤酒，還有音樂演奏、舞蹈等餘興節目。

在週日至週四穿著浴衣登船的話，乘船券可以折扣500日圓。圖片來源／Ⓒ東海汽船

乘著夏夜晚風、舉起手中美酒，歡愉地與煙火綻放的東京灣夜景乾杯！

另外「隅田川花火大會」、「神宮外苑煙火大會」、「盂蘭盆舞大會」也在今夏輪番上場，浴衣及全套配飾租借服務，讓旅人可以入境隨俗體驗日本各大節慶祭典。

在碼頭就能租全套浴衣

每年讓人引頸企盼的「東京灣納涼船」，是東京夏日才有的大型娛樂活動，已有70年以上歷史。

「東京灣納涼船」的航行路線為於下午7點15分出航，巡遊東京灣後， 下午9點返回碼頭，沿途飽覽東京無敵夜景。圖片來源／Ⓒ東海汽船

遊客可以搭乘大型客船「Salvia Maru」巡遊東京灣，同時享受專屬活動DJ解說夜景、品嘗著東京群島食材製作的美食，還有精彩的音樂表演。今年活動期間自即日起至9/18，為期74天每天舉行。

乘船券（含消費稅）費用為大人1,500日圓，小學生500日圓，CP值相當高。基本上，購票需通過電話或線上訂票（在日本當地便利商店支付費用並取票），如果出航當天沒有客滿，出港前也可以於竹芝客船碼頭購買當日券。

「東京灣納涼船」被稱為東京最適合穿著浴衣參加的活動之一，去年夏天有4成遊客穿著浴衣參加，今年順勢推出週日到週四的浴衣優惠日，如果穿著浴衣登船，可享乘船券折扣500日圓的優惠！（此優惠僅限成人適用）

另外，「東京灣納涼船」也在竹芝客船碼頭開設官方浴衣店，出航前到碼頭就可租借浴衣，非常方便。

除了可租賃全套，挑選喜歡的浴衣花紋、腰帶、提包、髮飾、木屐等之外，專業人員也會幫忙穿上浴衣。店裡也提供男性浴衣，情侶或夫妻不一起盛裝打扮怎麼行呢？

此外，在官方浴衣店購買浴衣租借附有乘船券的套票，乘船券將有打折。

「東京灣納涼船」提供各種美食及飲料之外，還提供「指定席方案」，內容包含乘船券、專屬座位、及日本特色便當、指定飲料暢飲等。圖片來源／Ⓒ東海汽船

「東京灣納涼船」上禁止攜帶外食及飲料，不過船上販售的各種輕食和飲料絕對可以滿足你的味蕾。

一邊欣賞美麗夜景，一邊品嘗從啤酒工廠直送的生啤酒、沙瓦、Highball等；輕食方面有在日本祭典上常看到的攤販美食，如：章魚燒、日式炒麵等，也有使用東京離島食材製成的小吃，例如位於八丈島著名的鄉土料理 「島壽司」、以及在離島採摘的「明日葉天婦羅」等，也有只在這艘船上才能品嘗到的原創甜點。

在「東京灣納涼船」船上，可以享用「島壽司」等使用東京離島食材製成的輕食。圖片來源／Ⓒ東海汽船

如果想要享受奢侈點的登船體驗，還能事先預約「指定席方案」，依照座位的種類分別有「餐廳方案」、「洋室方案」、「和室方案」等3種，均包含乘船券、富有日本風格的特色便當、指定飲料無限暢飲以及專屬座位。(「指定席方案僅限事先電話預約，「餐廳方案」2人以上可預約、「洋室方案」及「和室方案」4人以上可預約」)

「東京灣納涼船」的客船6樓設有活動舞台，每天舉行音樂演奏或舞蹈表演。現場有專業播音員擔任出航專屬DJ，除了解說東京的夜景，也負責炒熱各種表演的現場氣氛，乘客可以盡情享受宛如夏季祭典或音樂季的樂趣。

「東京灣納涼船」為夏季限定的大型娛樂活動，可以搭乘大型客船巡遊東京灣，同時欣賞夜景、嘗美食及觀看音樂表演等。圖片來源／Ⓒ東海汽船

東京夏日適合穿著浴衣參加的活動不勝枚舉，特別是煙火大會。

日本歷史最悠久，名聞遐邇的「東京 隅田川花火大會」是日本東京三大煙火大會之一，將於7/29（六）舉行，位置鄰近淺草的隅田川沿岸，每年都會吸引近百萬人潮。

每年7月最後一個星期六舉辦的「隅田川煙火大會」是日本歷史最悠久的煙火大會。圖片來源／ⒸTCVB

還有8/12（六）的「神宮外苑煙火大會」，可以一邊欣賞知名歌手或樂團表演，一邊觀賞煙火的演唱會型煙火大會，去年演出陣容是放克猴寶貝（FUNKY MONKEY BΛBY'S）、矢井田瞳等，座位銷售一空。

參加神宮外苑煙火大會，可以邊觀看知名藝人表演，邊欣賞煙火之美，是演唱會型的煙火大會。圖片來源／ⒸTCVB

另外適合穿著浴衣參加的活動還有盂蘭盆舞活動，它是代表日本夏季的娛樂活動之一；日本的盂蘭盆節在全國各地神社、寺廟及公園等場地舉辦，不分男女老少翩翩起舞，相當熱鬧。

東京各地也將舉辦盂蘭盆舞活動，其中特別推薦將於8/25（五）、26（六）舉行的「日比谷公園 丸之內音頭大盂蘭盆舞大會」，鄰近皇居的日比谷公園交通便利，加上場地為公園免費入場，每年兩天的參加人數都高達4萬人以上。

「日比谷公園 丸之內音頭大盂蘭盆舞大會」，因交通便利且免費入場，每年參加人數均高達40,000人以上。圖片來源／ⒸTCVB

這麼多適合穿著浴衣參加的活動，不知道去哪裡租借浴衣嗎？建議鎖定淺草地區，業者特別多，相當方便。

／INFO／

東京煙火活動查詢

2023東京灣納涼船日期：2023年7月7日（五）～9月18日（一）路線與時間：19:15從竹芝客船碼頭出發～東京灣內周遊（行經彩虹大橋、台場附近、羽田機場附近等）～ 21:00返回竹芝客船碼頭乘船處：竹芝客船碼頭（竹芝客船ターミナル） 官網：https://www.nouryousen.jp/

隅田川煙火大會日期：2023年7月29日（六）19:00開始官網：https://www.sumidagawa-hanabi.com/（日文）※目前尚未公布會場及時間等細節，請密切注意官網說明

神宮外苑煙火大會活動：2023年8月12日（六）官網：https://www.jinguhanabi.com/（日文）※目前尚未公布會場、時間、購票等細節，請密切注意官網

丸之內音頭大盂蘭盆舞大會2023日期：2023年8月25日（五）、26日（六）18:00～21:00活動地址：日比谷公園（東京都千代田区日比谷公園1-6 日比谷公園服務中心）參考網站：https://www.gotokyo.org/tc/spot/ev098/（日文）※目前尚未公布會場等細節，請密切注意相關資訊

編輯／林芳如

未滿十八歲禁止飲酒

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