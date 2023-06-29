東京抹茶超夢幻！ 最新3間必訪「抹茶名店逸品」：抹茶瀑布甜筒、京抹茶巧克力火鍋、抹茶啤酒花園

喜歡抹茶的人，始終難以抗拒這股獨特的滋味：濃郁茶香與微苦口感，完美中和了甜味，細緻迷人的層次，是代表著日本的其中一種味道。

人氣抹茶聖品除了到京都尋找，你知道東京也有3間最新、令人驚豔的抹茶夢幻逸品嗎？！

東京最新抹茶名店1：淺草／抹茶蒙布朗瀑布甜筒

去年9月開幕的「茶茶工房Futatsume」推出「生榨和栗抹茶蒙布朗」後馬上變成淺草的新名產，店鋪位於雷門和仲見世通附近，每天門庭若市，建議早點造訪以免大排長龍。

目前爆紅的「抹茶蒙布朗」（1,400日圓）。圖片來源／Ⓒ茶茶工房

遊客可以親眼看到製作過程，冰淇淋用的華夫甜筒，像法式芭菲般將食材層層堆疊，接著擠上抹茶栗子泥作為最美Ending，全然是場視覺饗宴。

「抹茶蒙布朗」其實在食材上相當講究，抹茶產自靜岡，選用有機栽培、無農藥茶葉。栗子選用以出產和栗而聞名的茨城縣笠間市，其他像是顆粒紅豆餡和檸檬醬均為自製，琥珀糖也是手工製作而成。

乍看極似冰淇淋的「抹茶蒙布朗」，店員會在你面前當場擠出抹茶栗子泥。圖片來源／Ⓒ茶茶工房

溫和順口的抹茶與醇厚濃郁的和栗相融的滋味，令人讚不絕口；下層的馬斯卡彭鮮奶油，搭配效果也是一絕。令人驚喜的是，連甜筒的最下層都有抹茶栗子泥！

只有淺草才嚐得到的抹茶蒙布朗，吸引著世界各地遊客紛至沓來嚐鮮，連平日都大排長龍，別忘了下次到訪東京淺草時，一定要試試這款絕美滋味的抹茶蒙布朗。

東京最新抹茶名店2：池袋／抹茶巧克力火鍋 別懷疑，全店人氣NO.1料理就是它

在東京池袋的「太陽城 Sunshine City」有眾多美食可以品嚐，其中位於專賣店街Alpa 1樓的「茶鍋Cafe kagurazaka saryo」總是高朋滿座，它是東京神樂坂著名和風Cafe「神樂坂 茶寮 本店」的姐妹店。

「京抹茶巧克力火鍋」（飲料套餐1,320日圓），使用香氣濃郁且苦味適中的京都宇治抹茶。圖片來源／ⒸAYA-COMPANY

「京抹茶巧克力火鍋」讓人懷疑究竟到底好不好吃，但它卻是店內最受歡迎的料理！

抹茶巧克力醬汁使用的是香味濃郁、苦味適中的京都宇治抹茶，與白巧克力的甜味相得益彰。套餐提供艾草生麵筋、派、白玉等，配上醬汁即可品嚐各個食材獨特的口感與好滋味。

最後將醬汁澆在冰淇淋上，溫熱的醬汁在冰淇淋上凝固形成酥脆的口感，溶化後的味道變得更柔滑醇厚。抹茶×巧克力×冰淇淋×冷熱交會，連結尾都幸福滿滿的完美甜點，非抹茶巧克力鍋莫屬。

「茶鍋Cafe kagurazaka saryo」提供相當講究的和風甜點。左：夏季限定的「宇治抹茶金時刨冰」、右：「抹茶的Frozen S’more」。圖片來源／ⒸAYA-COMPANY

「茶鍋Cafe kagurazaka saryo」還提供精緻和風甜點，如大量使用京都宇治抹茶的芭菲、將抹茶冰淇淋以棉花糖覆蓋後烤製而成的「Frozen S’more」等。

如果肚子餓的話，推薦種類豐富的「茶鍋」，這是以單人鍋方式提供的餐點，店家堅持當季食材、味道講究、連出餐的速度也在控制內。

講究當季食材、味道及出餐速度，以單人鍋形式提供的「茶鍋」，健康且美味，深受女性族群喜愛。圖片來源／ⒸAYA-COMPANY

「茶鍋Cafe kagurazaka saryo」的店內空間，感受到木材所具有的溫暖和舒適，可以品嚐對身心有益的餐點和甜點。圖片來源／ⒸAYA-COMPANY

東京最新抹茶名店3：御茶之水／夏季限定「抹茶啤酒花園」

「啤酒花園」是日本人的夏季盛事，每年在日本全國各地，不同主題的「啤酒花園」在夏夜星空下上演著，讓啤酒迷盡情的無限暢飲。

「抹茶啤酒花園」提供飲品喝到飽（3,500日圓），限時120分鐘。圖片來源／Ⓒ1899 HOSPITALITY CO., LTD.

以日本茶為主題的創意和食餐廳「RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU」推出「抹茶啤酒花園」，供應抹茶啤酒等飲品喝到飽！爽口的抹茶啤酒吸引不少啤酒迷前來嚐鮮，可以在開放感十足的露台座位暢飲9種原創酒精飲料。

「抹茶啤酒花園」的戶外露台席開放感十足，除抹茶啤酒之外，還可盡情享用使用茶的葡萄酒、雞尾酒、無酒精飲料等。圖片來源／Ⓒ1899 HOSPITALITY CO., LTD.

包含這裡的招牌飲品「1899抹茶啤酒」，以及使用日本茶的各種無酒精飲料，例如抹茶可樂、焙茶蘋果汁、和式紅茶無酒精鹹狗（Salty Dog）與六煎茶無酒精莫希托（mojito）等。

大部分的客人都會點的抹茶啤酒，是因為抹茶特有的微苦和啤酒的滋味微妙結合相當美味，連不愛喝啤酒的人都愛不釋手；如果酒量不錯，也可以品嚐抹茶葡萄酒、以及由威士忌與抹茶依完美比例調製的抹茶HIGHBALL等。

這裡的料理也相當豐富，有分別以綠茶、番茶、紅茶等3種茶來製作的「茶香腸拼盤」和「茶風味的炸薯條」等副餐，「鯛魚茶泡飯」或 「抹茶法式濃湯拌麵」等主菜適合想要好好吃一頓的客人。

在「抹茶啤酒花園」可以品嚐到使用茶製作而成的各種菜餚和甜點，也有期間限定或最新菜品等。圖片來源／Ⓒ1899 HOSPITALITY CO., LTD.

如果喜歡甜點，可以點「濃茶芭菲」或「濃茶義式冰淇淋」等。

「抹茶啤酒花園」即日起至9月30日舉辦，17:00開始營業，可選擇時段預約，用餐時間為120分鐘。這個夏天來東京，體驗一趟別出心裁的啤酒花園吧！

／INFO／

茶茶工房Futatsume地址：東京都台東区浅草1-37-6 1F營業時間：11:00～18:00（不定期公休）官方Instagram

茶鍋Cafe kagurazaka saryo 池袋Sunshine City店地址：東京都豊島区東池袋3-1 Sunshine City Alpa 1F電話：03-3986-0063營業：10:00～21:00公休：根據設施的營業日而定官網

RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU「抹茶啤酒花園」舉辦期間：2023年5月10日（三）～9月30日（六）地址：東京都千代田区神田駿河台3-4時間：17:00～22:00（用餐時間為120分鐘）公休：週日、國定假日※因包場等原因，恐有臨時不對外營業的情況，請事先確認官網電話：03-3251-1150活動網址

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212463