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遊日注意！ 「東京迪士尼門票」10月起漲價 成人一日券破萬元日圓

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
東京迪士尼度假區。記者陳睿中／攝影
東京迪士尼度假區。記者陳睿中／攝影

準備遊日的旅客注意了！日前大阪環球影城公布自8月起將因人潮旺季所需而調漲票價後，營運東京迪士尼的東方樂園公司（Oriental Land）23日也宣布，自10/1起，迪士尼樂園和海洋樂園的門票價格將調漲，其中成人票價將首次突破1萬日圓。

東京迪士尼是不少赴日遊客必去的景點之一，非常適合大小朋友一同遊玩，根據東京迪士尼官網23日宣布，10月起門票價格將從原本的7900日圓（約新台幣1693元）、8400日圓（約新台幣1801元）、8900日圓（約新台幣1908元）、9400日圓（約新台幣2015元）4個區間價格，調漲為7900日圓、8400日圓、8900日圓、9400日圓、9900日圓（約新台幣2122元）、10900日圓（約新台幣2337元）六個區間。

圖／翻攝自東京迪士尼官網
圖／翻攝自東京迪士尼官網

據了解，東京迪士尼的門票自2021年3月起就就開始實施依淡旺季調整的「門票價格浮動制」，遇到旺季票價就會越貴，而平日遊客較少時，票價就會較便宜，以控制入園人潮。

但根據官網票價顯示，10月起一日成人票的最高價格由9400日圓調漲成10900日圓，是首次突破1萬日圓，國中生和高中生的最高票價也從原本的7800日圓提高到9000日圓，而幼稚園和小學生的最高票價，維持在5600日圓。

圖／翻攝自東京迪士尼官網
圖／翻攝自東京迪士尼官網

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