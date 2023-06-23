小資旅人筆記！ 大阪新興飯店「Hotel Sanrriott」 大浴場、免費宵夜好滿足

Hotel Sanrriott 大阪本町館內與日本藝術家合作，打造出優雅壁畫空間。 圖：KASOKU／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年6月剛開幕的新興飯店「Hotel Sanrriott 大阪本町」，雖然以 Osaka Metro 當中3條路線交會的交通樞紐本町命名，但實際位置較靠近長堀橋站或是堺筋本町站，自車站出發徒步約7～10分鐘。雖然少了鄰接車站的地理優勢，但是划算的房價仍值得不怕走的小資旅人先為下趟旅程做筆記！

▲館內三人客房示意圖。 圖：KASOKU／來源

全館113間客房分為5種房型，可容納1～3人同住，具備男女時段交替制使用的大浴場，更提供免費的蕎麥麵宵夜來餵飽旅人的胃。菜色豐富多元的自助式早餐雖然並非免費提供，但專程引進京都名店「進進堂」的超美味麵包，讓旅人一早就能盡情大啖美味！（自助式早餐每客1,000日圓）

▲明亮且開放感十足的餐廳空間，推薦搭配飯店引以為豪的咖啡或熱可可享用早餐。 圖：KASOKU／來源

目前可透過 Airbnb 或 booking 等平台預約住宿，Airbnb 雖然在淡旺季期間系統有強制連住規範，但房價能下殺到平日雙床房每人每晚4,250日圓起，暑假期間每人每晚5,000日圓起，依舊相當佛心。

▲館內大浴場採用男女時段交錯制，無論男性或女性住客都能享受陶冶。 圖：KASOKU／來源

準備搶房之前注意！飯店官網推薦的交通方式，無論自長堀橋站2-B出口或堺筋本町站7號出口都必須經過樓梯。如果攜帶行李箱出遊，建議改走長堀橋站1號出口的電扶梯，想搭乘電梯的話則需要繞至 Crysta 長堀地下街再出站，因此相較於其他住宿地點來說，這裡較不適合需要推娃娃車的親子出遊或銀髮族同遊來入住。

▲飯店周圍美食店家林立，隨時都能填飽旅人的飢腸轆轆。 圖：KASOKU／來源

◎ 大阪府 Hotel Sanrriott 大阪本町

‧ 交通：Osaka Metro「長堀橋」站1號出口徒步約7分鐘。

‧ 地址：大阪府大阪市中央區博勞町1-9-13

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