每月只開一天！東京夢幻店「酒菓 Lounge」 享日本酒與和菓子雙重美味
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】熱愛日本酒與日本各地銘菓的老饕們注意！新潟縣「朝日酒造」與日本三越伊勢丹集團旗下的和菓子銷售店鋪「菓遊庵」攜手合作，主打能享受日本酒與和菓子雙重魅力，每個月只營業一天的特殊店鋪「酒菓 Lounge by 久保田」將在6/24正式開幕。
採用每月更換一個主題的營業方式，由菓遊庵從來自日本全國各地的知名茶菓點心當中挑選適合品項，搭配上酒造出產的日本酒「久保田」一起享用。6月以「杏桃和菓子」為主軸，挑選出來自京都龜屋清永的「翔SHOU杏」、京都俵屋吉富的「杏琥珀」以及佐賀縣丸芳露本舖北島的「花丸芳露」3種日式菓子，分別搭配3款久保田美酒。
緊接著要到來的7月，官方也搶先公布開幕日與主題，將在7／22推出以「日本之夏」為題，能感受夏日沁涼舒爽與玩心的酒菓組合。準備安排遊玩東京的旅人，別錯過體驗一趟一日限定夢幻店鋪！
◎ 東京都 酒菓 Lounge by 久保田
‧ 開幕日：6／24、7／22、8月後日期未定
‧ 營業時間：14：00～19：30（※最終點餐19：00）
‧ 地點：日本橋三越本店本館地下1樓（個人購物服務台區，靠近和之茶伊藤園）
‧ 交通：東京Metro「三越前」站徒步約1分鐘；東京Metro、都營地下鐵「日本橋」站徒步約5分鐘。
※ 飲酒過量，有礙健康；未成年請勿飲酒。
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