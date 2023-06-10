東京新宿新景點「東急歌舞伎町TOWER」登場！各樓層玩法及亮點介紹

東京新宿又有全新景點了！4月份新開幕的「東急歌舞伎町TOWER」，以「水」為設計靈感的噴泉意象外觀，充滿日式美學相當吸睛。

這棟225公尺超高層娛樂複合設施，集結餐廳、劇場、電影院、飯店及展演空間，有結合餘興節目表演、接近24小時營業的美食不夜城；遊樂中心；充滿刺激感的地下城攻略體驗；廣角劇院的奢華感觀影；日本國內最大規模夜間娛樂展演等，向全世界宣揚新宿歌舞伎町的魅力。

欣傳媒帶你了解各樓層的亮點！

2樓：「新宿歌舞伎hall～歌舞伎橫丁」美食區集結10間特色料理 近24小時美食不夜城

2樓的「新宿歌舞伎hall～歌舞伎橫丁」，每晚都能享受各種表演及活動的樂趣，同時品嘗日本全國各地的當地特色美食。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

「東急歌舞伎町TOWER」1～5樓為「娛樂＆餐廳」，其中2樓的「新宿歌舞伎町hall～歌舞伎橫丁」，是以「慶典」為主題、日式橫丁風格的美食區，最引人矚目。

面積約1,000平方公尺的美食區，霓虹燈光彩奪目，這兒集結10間從北海道到九州、沖繩等各地不同主題的特色料理，宛如遊走日本各地來一趟美食巡禮。

中央舞台每晚進行各類新潮與傳統元素交替的活動，有日本慶典相關演出、卡啦OK、魔術秀、DJ表演等，在享受美食當下，也有精采的餘興節目欣賞著。

而歌舞伎橫丁也呼應了歌舞伎町不夜城的特色，營業時間從早上6點到第二天清晨5點，幾乎是24小時。

3樓：namco TOKYO 遊樂中心巨大抓娃娃機、超人氣角色商店、AIDJ表演秀

「namco TOKYO」是融合娛樂、美食、活動的全新型態綜合娛樂設施。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

位於3樓是萬代南夢宮娛樂營運的「namco TOKYO」，它是結合娛樂、美食、活動設施的大型遊樂中心，不論大人或小孩都會為之瘋狂。

遊客可以挑戰這裡才有的超巨大抓娃娃機「Big Crane」，以及在「ONE PIECE卡牌遊戲官方商店」區域，入手各式各樣的角色周邊商品。

此外，來到「MUSIC & PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』」，可一邊享用美食，一邊欣賞小精靈或「電音部」等人氣角色的AIDJ進行的DJ表演秀。

4樓：地下城攻略體驗THE TOKYO MATRIX與夥伴一起打倒怪物的樂趣

在「THE TOKYO MATRIX」，可尋找道具和打倒怪物等，親身體驗在遊戲世界地下城攻略的樂趣。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

位於4樓的是索尼音樂娛樂營運的地下城攻略體驗設施「THE TOKYO MATRIX」。與夥伴合作打倒怪物，尋找道具，突破陷阱，完成地下城攻略，實際體驗唯有遊戲和動畫世界裡才有的刺激感受。

目前這項設施的遊戲內容是以超熱門的「刀劍神域（Sword Art Online）」為主題，5月上旬參加人數已突破2萬人，據說遊戲難度極高，至今仍無人破關。有機會到訪此地，不妨來挑戰看看。

6～8樓：THEATER MILANO-Za劇場特殊舞台設備與觀眾席

「THEATER MILANO-Za」設置特殊舞台設備、以及可調性極佳的觀眾席，可享有舞台與觀眾席融為一體的觀劇體驗。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

6～8樓的「THEATER MILANO-Za」劇場，約有900個座位，最大賣點就是特殊舞台設備加上可調性極佳的觀眾席，可因應各式各樣的演出，將舞台與觀眾席融為一體的空間設計，添增觀眾的視覺享受。

這裡定期推出舞台劇、音樂、影片多種娛樂作品供遊客觀賞。即日起榮獲奧斯卡金像獎最佳影片獎的韓國電影「寄生上流」，將改編成舞台劇在此上演，接下來預計會有更多話題名作陸續登場。

「109 CINEMAS PREMIUM新宿」是一處追求奢華感的綜合型電影院，共有8個劇院。

「109 CINEMAS PREMIUM新宿」，所有座席都是講究舒適度的特等座位。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

奢華感受的A等座席4,500日圓，S等座席6,500日圓；雖然消費較高，觀影之外可使用高級感十足的交誼廳，以及無限享用製作講究的爆米花、無限暢飲無酒精飲料，享受其他電影院無法比擬的觀影新體驗。

B1～B4樓： 日本最大規模夜間娛樂設施360度LED設備高度臨場感 近距離欣賞表演

音樂廳「Zepp Shinjuku (TOKYO)」，採用特殊空間設計，拉近觀眾與歌手的距離，並運用最新影像設備提供臨場感超群的音樂體驗。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

位於地下1～4樓的「Zepp Shinjuku（TOKYO）」音樂廳，最大容納人數為1,500人。特殊空間設計，將觀眾與歌手距離拉近之外，還透過360度LED影像設備，提供絕無僅有、充滿臨場感的音樂饗宴。

夜間時段，這裡搖身一變成為日本國內最大規模的夜間娛樂設施「ZEROTOKYO」，邀請國內外DJ、歌手舉辦充滿話題性的活動，透過音樂、DJ表演交織出全新娛樂體驗。

夜間登場的「ZEROTOKYO」，是日本國內最大規模的夜間娛樂設施，邀請海內外DJ、歌手，舉辦一場又一場充滿話題性的活動。圖片來源／©️TOKYU KABUKICHO TOWER

編輯／Sasa

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