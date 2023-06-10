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魔法世界菜單大公開！東京哈利波特影城限定美食：貓頭鷹嘿美蛋糕、海格的生日蛋糕、活米村奶油啤酒

欣傳媒／ 欣傳媒

東京哈利波特影城距離開幕還有7日！為了打造讓人身歷其境的魔法世界，不僅場景陳設用心，連餐點和飲品也充滿了哈利波特奇幻的世界觀！影城附設了四座用餐設施，從咖啡館、啤酒吧到美食大街飲食風格多元，還複製了學生用餐和集會的氣派大廳，現在就帶你看看有哪些令人期待的甜點和料理吧！

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

美食大廳：9¾月台英式早餐

圖：小鋪集結的斜角巷。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

美食大廳最受矚目的一品料理，由提供世界早餐的咖啡館WORLD BREAKFAST ALLDAY設計的「9¾月台英式早餐」，金黃的起司吐司上燒印了9¾的logo，搭配滿滿一般的煎蛋、培根、薯餅、燉豆、炒蘑菇與綠沙拉，像傳統英式早餐致敬。

外景地咖啡館，可愛嘿美蛋糕和四大學院餐盤

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

哈利的寵物貓頭鷹「嘿美」的可愛造型蛋糕，盛裝在一只金色的鳥籠蛋糕盤中，雪白的蛋糕，填入了草莓、香蕉及卡士達醬，以及信封造型的餅乾一片。侍者「提著」鳥籠為你上蛋糕，就像哈利提著嘿美的籠子一樣，讓所有哈利波特迷見到為之瘋狂的一款甜點。

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

以四座魔法學院為意象設計的一盤。「葛來芬多餐盤」再現了哈利第一次在霍格華茲享用的料理：英式烤牛肉；「赫夫帕夫餐盤」則是烤雞，以主管赫夫帕夫宿舍的藥草學芽菜教授為意象設計；「雷文克勞餐盤」是烤魚派；史來哲林的餐盤則以漩渦式的臘場為主角，仿蛇盤起來的樣子。

奶油啤酒吧，快長出你的奶油泡鬍子吧！

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

作品中登場的知名飲品「奶油啤酒」也可以喝到！仿奶油酥餅和奶油糖的風味創作的一款無酒精飲品，喝完後啤酒杯也可以帶回家當紀念品實在太讚！在活米村，哈利、榮恩、妙麗三人點了奶油啤酒乾杯後，妙麗故意讓蓬鬆奶泡沾在臉上像是長白鬍子一樣，實在是超好玩的。

巧克力蛙咖啡館，色彩奇幻繽紛的小點心

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

在第一集《哈利波特與魔法石》中，海格送了哈利一盒他自己烤的生日蛋糕，以這個蛋糕為意象創作了四大魔法學院色調的「海格的生日起司杯子蛋糕」，佐以奶油花和堅果。巧克力蛙咖啡館預備了多款像海格的杯子蛋糕一樣，讓人從外觀到口味都可以感受魔法世界氛圍的小點心！

霍格華茲大廳、斜角巷、9¾月台、魔法部都公布了新照片！

（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

隨著6/16開幕日的逼近，東京哈利波特影城又公布了更多讓人看了好期待的新照片！快來手刀訂機票飛一趟東京朝聖！

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▌華納兄弟工作室之旅－東京哈利波特影城

地址︱日本東京都練馬区春日町1-1-7

營業時間︱2023年6月16日至9月30日9:30-19:30，將因應季節變更營業時間，可於官網行事曆確認。

票價︱18歲以上成人票¥6,300、12歲至17歲學生票¥5,200、4歲至11歲兒童票¥3,800，目前開放購買2023年6月16日至9月30日期間的票券。必須行前在官網購票，現場不能購買，票券一經購買亦無法變更。

官網︱Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter

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撰文︱Wei圖片來源︱ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212182

東京 蛋糕 咖啡

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