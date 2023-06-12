省荷包新飯店！ 距離池袋只要1站 「Hotel B4T赤羽」東京交通便捷住宿新選擇

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】安排東京旅行住宿地點，偏好住在哪一區？想要靠近東京熱門觀光景點，但住宿費又想省點荷包，一起筆記這間新飯店！預計7/7開幕的「Hotel B4T赤羽」位於JR赤羽站旁邊，前往觀光客最愛的熱門景點池袋，搭乘電車最短只要1站。

JR赤羽站雖然不是山手線沿線的車站，但這裡為4條JR路線的交會車站，規劃大玩東京市區與近郊景點綽綽有餘。例如前往有小江戶美名的埼玉縣川越，只要搭乘埼京線就能直達。

▲JR赤羽站為京濱東北線、宇都宮・高崎線、埼京線、湘南新宿線共4條JR路線的交會站，交通四通八達。 圖：JR東日本集團／來源

從飯店徒步約10～15分鐘，則能抵達銜接東京Metro與埼玉高速鐵道兩大系統的赤羽岩淵站，免轉車就能直奔賞櫻勝地「目黑」或時髦街區「麻布十番」。

全館共有46間客房，單人房約11平方公尺，雙人房則為16～23平方公尺，入住房價不包含早餐，單人房每晚9,600日圓起，雙人房每人每晚7,000日圓起。此外，飯店也提供使用Suica卡的智慧入住服務，入住期間Suica卡同時也是房卡，Check in與Check out手續更是一卡在手就能完成。

▲館內雙人房示意圖。 圖：JR東日本集團／來源

東京都 Hotel B4T赤羽

‧ 交通：東京都北區赤羽西1-4-18

‧ 地址：JR赤羽站徒步約1分鐘。

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