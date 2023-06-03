暑假住東京選擇再+1！ 淺草雷門徒步即達 「the b」連鎖飯店復活

the b 淺草即將重新開幕，為暑假計劃玩東京的旅人帶來更多住宿新選擇。 圖：Ishin Hotels Group／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】東京代表性觀光景點之一的「淺草」能感受濃厚日式風情，體驗穿著和服、大啖當地商店街美食等，玩樂方式超多元，深受訪日觀光客喜愛。疫情期間暫時歇業的連鎖飯店旗下分館「the b 淺草」，位置就在淺草寺徒步10分鐘以內，日前公告將從7/1起重新營業，現在已開放預約訂房。

▲館內雙人房示意圖。 圖：Ishin Hotels Group／來源

飯店整體使用黑、白、紅色調搭配木質家具，打造出濃厚淺草氛圍，館內客房風格簡約俐落，面積介於17～21平方公尺，提供雙人房、雙床房型。入住雙人房每人每晚7,400日圓起；雙床房則是每人每晚8,270日圓起。

▲時尚感十足的館內大廳，讓人即使進入飯店也能體感身在淺草。 圖：Ishin Hotels Group／來源

餐食方面，飯店推出以方便快速為訴求的免費輕食早餐服務「tottette」，以麵包、甜甜圈搭配飲品為主，讓趕行程的旅人能快速品嘗或是手提外帶紙袋就能馬上出發。

▲連鎖飯店品牌「the b」目前已在旗下所有分館都推出免費早餐服務。 圖：Ishin Hotels Group／來源

東京都 the b 淺草

‧ 交通：筑波快線「淺草」站徒步1分鐘；東京Metro「田原町」站徒步7分鐘。

‧ 地址：東京都台東區西淺草3-16-12

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