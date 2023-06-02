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大玩復古風！ 村上隆彩虹微笑小花 東京喫茶「Coffee Zingaro」 重返美好昭和年代

欣傳媒／ 欣傳媒

走入當代藝術家村上隆企劃的復古喫茶店「Coffee Zingaro」，感受1960至1970年的昭和美好代，從喫茶店內裝、甜點及飲品、娛樂及店員制服，都以村上隆著名的「彩虹笑臉小花」為主題，在這裡還可以大玩令人超級懷念的復古遊戲街機！

重返昭和年代，作一場復古摩登的美夢

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

活躍於世界舞台的日本當代藝術家村上隆所企劃的純喫茶店「Coffee Zingaro」（純喫茶ジンガロ）位於東京的中野百老匯商店街，原址是因新冠疫情而歇業的「Bar Zingaro」，2023年4月29日以「Coffee Zingaro」的全新面貌再出發。

Coffee Zingaro的空間設計由浜倉商店製作所主理人浜倉好宣操刀，他曾以橫丁計畫打造出惠比壽橫丁、新宿歌舞伎横丁等引領話題的東京人氣名所，這次以流行於1960年至1970年昭和時代的「純喫茶」為主題，為Coffee Zingaro打造繽紛活潑的摩登復古時尚。

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

花地毯、皮革沙發、白蕾絲窗簾、深綠瓷磚，壁上貼飾了各色的村上隆小花，天花板懸掛了大大小小的彩色玻璃吊燈，員工也是一身復古裝扮，讓人好像置身在一場華麗無比的美夢。而橫過花地毯像是一灣清溪流過百花盛開大地的地面裝置「枯山水」，則是向傳說中的新宿喫茶店「談話室滝沢」致敬。

挪威咖啡名店打造小花笑臉的美味

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

甜點和飲品則由進駐東京的挪威咖啡名店「Fuglen」負責企劃，曾為Bar Zingaro設計菜單的Fuglen此次也依循之前以「小花」為視覺設計的概念，保留一款在酒吧時代倍受歡迎的「小花拿鐵」，還推出了純喫茶定番的哈密瓜蘇打、小花布丁及小花咖啡凍，每一樣都好吃又好拍照打卡。

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

此外這裡也買得到村上隆與となりの開花堂聯名的「小花餅乾盒」，看到五顏六色的小花在白鐵盒中綻放出無邪笑容，令人忍不住重拾自己的童心。

人氣遊戲街機，回味童年時代的歡樂

（圖片來源：Zingaro；攝影：KOZO TAKAYAMA

喫茶店正中掛了一面映像管電視風格的巨大螢幕，播放村上隆的NFT影像作品。而最讓懷舊控興奮不已的是1970年代在喫茶店掀起熱潮的「遊戲街機」，共十台十種遊戲，有大金剛、鐵板陣、太空侵略者、瑪利歐兄弟、快打旋風等人氣名作，想玩就要購入「小花幣」，如果想要的話也可以把小花幣帶回家作紀念。

匯集了懷舊元素、村上隆的人氣小花和NFT影像作品，Coffee Zingaro可以說是一間融新併舊的純喫茶，在動畫和遊戲等次文化聖地的中野百老匯商店街，為喜愛復古摩登和村上隆的人打造一個朝聖的新地點。

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▌純喫茶ジンガロ

地址︱日本東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ2F

營業時間︱12:00-18:00，不定休，要確認是否營業請洽Instagram行事曆。

Instagram︱coffee_zingaro

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撰文︱Wei圖片來源︱Zingaro（攝影：KOZO TAKAYAMA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211964

純喫茶 復古 東京

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