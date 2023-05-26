全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

大家熱烈期待的「東京哈利波特影城」將在2023年6月16日正式開幕！這是日本第一座也是全球最大的哈利波特影城，再現哈利波特的電影經典場景、展示電影中的小道具、服飾和特效製作，此外也附設了全球最大的哈利波特商店！從池袋駅踏入國王十字車站，搭上西武鐵道的「哈利波特影城特快車」，前往不可思議的奇幻魔法世界！

哈利波特5大經典場景重現

圖：東京哈利波特影城6/16即將開幕。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

2020年美國華納兄弟接手即將閉園的東京遊樂園「豐島園」，打造全球最大的「東京哈利波特影城」（Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter），帶領大家走入電影的精采製作幕後，置身奇幻的魔法世界！

圖：小鋪集結的斜角巷。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

圖：學生集會和用餐的氣派霍格華茲大廳。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

影城中再現了哈利波特系列電影的數個經典場景，還原度超高，呈現英國電影製作團隊以精湛手工打造的場景，並有一系列互動體驗：

鵝卵石小徑的商店街「斜角巷」，集結了霍格華茲學生採買用品的魔杖店或魔法寵物店，其中也包括精靈把關的古靈閣巫師銀行。

國王十字車站的「9¾月台」，搭上霍格華茲特快車，車窗以綠幕特效重現前往魔法學校的旅程。

氣派堂皇的「霍格華茲魔法與巫術學院」，設置了學生聚會和用餐所在的大廳、四座學院宿舍大門的牆面（展現了各學院的積分），大門上負責把關的肖像畫也跟電影一樣會活動！

幽暗詭異的「禁忌森林」，在這裡可以嘗試唸護法咒擊退催狂魔的互動體驗。

東京限定場景「魔法部」，魔法部職員通勤使用的電話亭、廁所、暖爐一一重現，也可以看得到以呼嚕粉移動的魔法效果。

圖：東京才看得到的魔法部場景。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

魔法世界的服飾、道具展出

圖：鄧不利多長袍。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

圖：漫步在魔法森林中的鷹馬巴嘴。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

除了經典場景，東京哈利波特影城也集結了電影製作團隊精心製作的服飾和小道具，讓你恍如置身在真正的魔法世界。

像是魔杖製造師為每一個巫師量身客製、造型各有特色的「魔杖」；附加特效體驗的「飛天掃帚」；三巫鬥法大賽使用的「火盃」；鄧不利多在校長室收藏的「記憶瓶」；古靈閣巫師銀行精靈以及食死人的「面具」；巨蛛阿辣哥、鷹馬巴嘴及家庭小精靈多比的模型；以及各角色的戲服與四大學院制服。

最精采要屬一座拍攝霍格華茲學院外觀時使用的建築模型，由86位藝術家及工作人員組成的團隊製作，以精湛手藝打造逼真無比的建築，每一個細節都無微不至，包括在走廊設置2,500盞光纖燈作為照明的火把及燈籠。

圖：手工打造的霍格華茲學院模型。（圖片來源：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京）

走逛完各場景與展出，可以到「外景地咖啡館」一邊欣賞落地窗外的霍格華兹學院場景，一邊愜意享用以恩不里居教授發想的英式下午茶，或喝一杯活米村的人氣奶油啤酒！「巧克力蛙咖啡館」則有色彩繽紛的魔法世界主題甜點。美食街則有如霍格華茲大廳一般氣派，集結了各式英國料理。

享用完美食，則不忘到全球最大的「哈利波特商店」採買魔法世界的伴手禮，這裡還有東京才有的限定電影紀念商品哦！

搭上通往魔法世界的特快車

圖：5月16日在東京都知市的小池百合子的主持下，舉行池袋、豐島園兩座車站改裝完工紀念儀式。（圖片來源：西武鉄道株式会社）

距離東京哈利波特影城最近的電車站是西武豐島線上的「豐島園駅」，為了迎接6/16的開幕，西武鐵道特別推出哈利波特主題企畫「東京華納工作室特快車」（Studio Tour Tokyo Express），三輛車廂編成的特快車塗裝了禁忌森林以及哈利、妙麗、榮恩三位主要角色，展現神祕的魔法世界。

特快車行駛池袋駅與豐島園駅之間，兩座車站也分別進行了改造，展現企畫概念「通往奇幻世界之路」──「池袋駅」以倫敦國王十字車站為意象，塗裝了標誌性的黃磚牆、車站球燈與華納兄弟工作室致贈的同款車站鐘，以及海軍藍主色調的貓頭鷹和飛天掃帚女巫插畫；「豐島園駅」則以霍格華茲特快車終點站的活米村車站為意象，以紅為主色調塗裝月台，設置了電話亭與活化舊豐島遊樂園的模型蒸氣小火車打造的「魔法列車」藝術裝置。

圖：以倫敦國王十字車站為意象改裝的「池袋駅」。（圖片來源：西武鉄道株式会社）

圖：以活米村車站為意象改裝的「豐島園駅」。（圖片來源：西武鉄道株式会社）

從池袋搭上這列東京華納工作室特快車，在魔法世界意象的圍繞之下前往哈利波特世界，讓人感到更加興奮和期待！

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▌華納兄弟工作室之旅－東京哈利波特影城

地址︱日本東京都練馬区春日町1-1-7

營業時間︱2023年6月16日至9月30日9:30-19:30，將因應季節變更營業時間，可於官網行事曆確認。

票價︱18歲以上成人票¥6,300、12歲至17歲學生票¥5,200、4歲至11歲兒童票¥3,800，目前開放購買2023年6月16日至9月30日期間的票券。必須行前在官網購票，現場不能購買，票券一經購買亦無法變更。

官網︱Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter

▌西武鐵道－通往魔法世界的魔法列車

官網︱西武鉄道－Magic Railway

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撰文︱Wei圖片來源︱ワーナー ブラザース スタジオツアー東京・西武鉄道株式会社

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211910