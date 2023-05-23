2023年一定要去！ 富士山新名所「FUJI GATEWAY」 樂活在富士山麓的壯美大地

富士山又多了一個樂活新名所！複合式自然探險園區「FUJI GATEWAY 」 2023年4月29日正式開幕，從展望絕景的篝火野營、親子共享的森林樂園、活絡身心靈的山林健行到展現在地魅力的選物，FUJI GATEWAY將帶你領略所謂的「富士山樂活」，讓你感受神山富士無與倫比的豐沛能量！

FUJI GATEWAY，進駐富士山麓的自然之美

圖：以富士山為背景的絕景野營體驗。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

「FUJI GATEWAY」坐落山梨縣境內的富士山北麓地區，駐守通往富士五湖的玄關口，以「將富士山北麓的歡樂精采全部收入」為概念打造的自然探險新據點，從野奢露營、森林探險樂園、山林祕境健行到在地物產，演繹富士山風格的新世代樂活。

FUJI GATEWAY目前規劃有四座園區，最主要的一區是展現樂活風格的野奢露營區「FUJI GATEWAY CAMP FIELD」。以登錄世界遺產的富士山為背景的開闊草原上，搭好了形形色色的營帳或天幕，細心備有桌椅等不可或缺的野營道具，現地精釀的啤酒及篝火用的柴薪任開放盡情取用，讓你輕鬆愜意地與家人好友一同度過歡樂的野營時光。此外這裡在暑假或黃金週也會舉辦露天市集、音樂演唱或主題野營派對等特別活動哦！

圖：野營用具一應俱全，什麼都不必準備的輕鬆野營小旅行。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

圖：親子一同劈柴火，是野營的樂趣所在。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

另一個亮點園區是森林探險樂園「FUJI SUBARU LAND」（富士すばるランド），適合親子同樂，是一座為家庭打造的遊樂場。除了可體驗赤松林空中散步的繩索設施，也有狗狗主題區，可以帶自己家的狗狗（或者現場租一隻）在這裡一同奔跑玩樂！入夜後，則有燈光裝置和數位虛擬技術打造的奇幻體驗：在森林尋找六連星的「NIGHT WALK」與封印古怪小丑的「CRY PANIC」，漫步在夜晚的森林，讓人倍感刺激！

圖：森林中的繩索探險設施，也適合幼童和小學兒童玩樂。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

圖：戴上頭盔和頭燈，探索富士山噴火形成的天然洞窟。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

「FUJI GATEWAY CLUB HOUSE」則是活動中心的所在，在這裡可以預約客製化的富士山探險活動：悠閒漫步神祕樹海、悠閒享受森林咖啡時光的「Fuji Retreat Cruise」，或是走入樹海深處探索祕境洞窟的本格派探險「Fuji Adventure Cruise」，感受令人忘卻日常煩憂的神山自然之美。另外CLUB HOUSE也是選品店，展售FUJI GATEWAY原創設計商品、精釀啤酒「FUJI GATEWAY CRAFT BEER」以及山梨魅力物產。

圖：CLUB HOUSE外的檜木露台是備受歡迎的休憩地點。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

圖：CLUB HOUSE展售原創小物及戶外裝備選品。（圖片提供：FUJI GATEWAY）

最後一區是建置中的宿泊區，完工後可以與FUJI GATEWAY提供的「富士眺望の湯ゆらり」天然溫泉入場券一同使用。除了園區活動，FUJI GATEWAY也將不定期串聯外部品牌合作舉辦活動，像是與運動自行車月刊《Bicycle Club》共同企劃的「FUJI GATEWAY CHILL CLIMB FES」，從FUJI GATEWAY出發，沿公路「富士SUBARU LINE」騎至富士山五合目，再折返回園區享受豐盛BBQ大餐，令人不禁好期待FUJI GATEWAY未來將推出的其他精彩活動！

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2023年一定要去的富士山新名所

因為疫情而三年不見的富士山，多了什麼你一定要去的新名所呢？推薦你山梨縣境內的富士山新名所，可以與FUJI GATEWAY一同順遊。

二十曲峠展望台「SORA no IRO」

忍野村內野地區的新地標，2022年9月13日新開設。展望台所在地以入選「富士見百景」知名，可一覽忍野村全景和壯闊的富士山及南阿爾卑斯山連峰。要抵達展望台，要先健行一小段通往二十曲峠的山徑，不僅觀景還可以享受山林健行之樂。

FUJIYAMA 雙展望台

展望台所在的「新道峠」觀賞到的富士山全景堪稱是日本第一：位於右上方的富士山，往左下鋪開樹海、山城市街及河口湖、山中湖，景色優美，有全景展望以及特別提供拍照打卡的兩座展望台，是倍受登山與攝影愛好者喜愛的觀景地。展望台禁止一般車輛進入，但可以搭乘從笛吹市內發車的專車前往，十分便利。

（圖片來源：笛吹市観光物産連盟）

富士山觀景纜車（Mt. FUJI PANORAMIC ROPEWAY）

從標高856公尺的河口湖畔駅到標高1,075公尺的富士見台駅，搭乘富士山觀景纜車只需要3分鐘！從纜車可以展望從裾野到富士山、河口湖的開闊大景，特別是秋季紅葉時期，從空中觀賞河口湖地區染成一片金紅的景致。而春季櫻花盛開和夏季新綠，也是不可錯過的絕景。

（圖片來源：富士山パノラマロープウェイ）

河口湖遊覽船「天晴」

以戰國時代甲斐武田水軍所屬「安宅船」樣式發想純和風的遊覽船設計，武田菱紋和朱漆塗裝是其主要特色。從河口湖畔船津濱乘船場出發，至鵜鳥附近折返，航行一圈約20分鐘，幸運的話，可以360度展望氣勢恢宏的富士山，或者觀賞富士山倒映澄藍湖面的知名絕景「逆富士」。

（圖片提供：富士急行株式会社）

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▌FUJI GATEWAY

地址︱日本山梨県南都留郡富士河口湖町船津 字剣丸尾6663-1

官網︱富士北麓の自然を満喫できるFUJI GATEWAY

Instagram︱fuji_gateway

▌ 二十曲峠展望テラス「SORA no IRO」

地址︱日本山梨県南都留郡忍野村内野

▌FUJIYAMAツインテラス

地址︱日本山梨県笛吹市芦川町上芦川

▌富士山パノラマロープウェイ

地址︱日本山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1163-1

官網︱～河口湖～ 富士山パノラマロープウェイ

▌河口湖遊覧船「天晴」（あっぱれ）

地址︱日本山梨県南都留郡富士河口湖町船津4034 船津浜乗船場

運航時間︱5月上旬至7月中旬

官網︱天晴 - 富士五湖汽船

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撰文︱Wei圖片來源︱笛吹市観光物産連盟・富士山パノラマロープウェイ圖片提供︱FUJI GATEWAY・富士急行株式会社

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