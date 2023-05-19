免費賞花！小田原FLOWER GARDEN「春玫瑰」華麗盛開 再嚐園區限定「玫瑰蜜桃冰淇淋」

小田原FLOWER GARDEN開放免費入園，適合家族同遊賞花。 圖：西武造園株式會社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本關東現在正是欣賞玫瑰花的最佳時節！神奈川縣「小田原 FLOWER GARDEN」配合一年當中最盛大華麗的「春玫瑰」盛開花期，同步推出「春之玫瑰祭」，即日起至6/4熱情登場。

▲不同品種、色澤的玫瑰花在園內爭奇鬥艷，春季之外秋季也有機會欣賞。 圖：西武造園株式會社／來源

今年度受到氣候影響，不僅櫻花提早盛開，就連玫瑰也提前腳步。小田原 FLOWER GARDEN 境內的玫瑰園栽有約160品種、360株玫瑰花，最佳觀賞期落在5月上旬至5月中旬的現在！

▲園內使用獨特修剪與培育法，使每株玫瑰花叢都相當茂盛華麗，看點十足！。 圖：西武造園株式會社／來源

透過園區免費贈送的解說指南能了解玫瑰花香與花型特徵，也設置專屬聞香體驗區，邀請遊客以五感享受玫瑰之美。此外，這裡還能品嘗使用玫瑰製作的各種美食、採購玫瑰風味伴手禮以及園區限定甜點。粉色外觀的「玫瑰蜜桃義式冰淇淋」可愛吸睛，結合玫瑰花香與蜜桃香氣，一口咬下綿密口感讓人沁涼初夏！

▲打卡美食「玫瑰蜜桃義式冰淇淋」在園內外帶咖啡廳販售，售價400日圓。 圖：西武造園株式會社／來源

◎小田原FLOWER GARDEN「春之玫瑰祭」

‧ 入園門票：免費

‧ 開園時間：9：00～17：00

‧ 交通：小田原站東口搭乘開往「FLOWER GARDEN・縣立諏訪之原公園」的伊豆箱根巴士，至「FLOWER GARDEN」下車即達，車程約30分鐘。

‧ 地址：神奈川縣小田原市久野3798-5

※春之玫瑰祭期間，園區每日開放不公休。

※停車場提供148個車位免費停放。

※進入園內設施「熱帶巨蛋溫室」需額外收費，成人200日圓、國中小生100日圓。

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