2023東京購物新景點落成！ 最大巴士轉運站、特色品牌.. 3大原因必逛「東京中城八重洲」商場

位於東京車站對面，眾所矚目的2023東京新地標東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）華麗登場了！這是繼六本木、日比谷之後的第三家東京中城品牌，融合傳統文化與現代感設計，匯集著名日本當地品牌商家，首次進軍日本的寶格麗飯店，以及四通八達的巴士轉運站等特色，成為東京超人氣新景點。

位於東京中城八重洲2樓的「Yaesu Public」，是個可以悠閒放鬆的公共空間。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

安排東京自由行的逛街行程時，別忘了規畫將東京中城八重洲列入清單，必去原因有3個：

1.商場、寶格麗飯店進駐 地下2樓設日本最大巴士轉運站

東京中城八重洲是一棟45樓高，大規模的複合式建築，1～3樓為購物商城，共有57家特色商店，4～38樓是商務及辦公樓層；最吸睛的是40～45樓進駐義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）旗下的東京寶格麗飯店（Bulgari Hotel Tokyo），這是寶格麗飯店在倫敦、巴黎、北京創下好口碑之後，首度插旗日本的第一家飯店，而這絕佳的地理位置，俯瞰皇居、遠眺富士山，東京絕美夜景也盡入眼簾。

東京中城八重洲直通東京車站，1～3樓為購物中心，40～45樓為日本第一間寶格麗飯店，地下2樓為日本國內最大巴士轉運站。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

此外，交通便利也是東京中城八重洲的最大特色之一，東京中城八重洲地下２樓設置日本國內最大巴士轉運站，旅客可到達東北到九州等日本全國各地。地下１樓則直通東京車站，經過八重洲地下街即可到達此日本重要的交通樞紐，對旅客而言相當便利。

2.特色品牌駐點 高級感時尚選品

東京中城八重洲的購物商城融合日本文化傳統與現代特色，入口以結合現代化的數位藝術及傳統的織布「西陣織」為意象的門「Nishijin Reflected」，令人眼睛為之一亮，而由日本新創公司LandSkip擔任數位藝術設計，具300年以上歷史的紡織品牌HOSOO透過此裝置呈現出傳統與創新融合的新世代的可能性。

商城裡陳設各個日本特色品牌是一大賣點，其中「HOSOO TOKYO」是1688年創立於京都西陣，擁有300年以上歷史的西陣織老字號「細尾」，所經營的高級紡織品牌首次進駐東京的店鋪。

「HOSOO TOKYO」為西陣織老字號「細尾」所經營的高級紡織品牌首次進駐東京的店鋪。圖片來源／© HOSOO Co., Ltd.

「CFCL YAESU」為第83屆裝苑獎得主，曾為三宅一生男裝擔任設計師的高橋悠介，以細膩揉合高科技，強調機能與舒適性並存的設計理念，在服飾界深獲讚賞。而在商城設點的針織毛衣品牌「CFCL」是日本第二家直營店。

「CFCL YAESU」為第83屆裝苑獎得主，高橋悠介所打造的針織毛衣品牌，「CFCL」是日本國內第二家直營店。圖片來源／©️CFCL Inc.

在東京中城八重洲首次開設實體專賣店的「GELATO PIQUE HOMME」，是一家在日本擁有廣大愛好者的家居服品牌所推出的男裝系列，採用品牌特有且很受歡迎的超柔軟舒適面料、富有現代感的配色與設計，讓不少消費者青睞，而店內雅痞風格的裝潢也讓人感到十分舒適。

「GELATO PIQUE HOMME」為人氣家居服品牌所推出的男裝系列，在東京中城八重洲首次開設的實體專賣店。圖片來源／© MASH Style Lab Co.,Ltd.

3.「Yaesu Public」品嘗期間限定拉麵、刨冰 提供自由休息和插座上網工作區

位於東京中城八重洲２樓的「Yaesu Public」是個舒適的公共空間，有期間限定店設立區、宛如走進東京小巷內的氛圍空間以及立食式的美食區。

其中知名拉麵店以期間限定的方式輪流登場的「POPUP拉麵」、日本全國的日式刨冰店也以期間限定的方式登場的「刨冰Collection Baton」等都是不容錯過的好滋味；美食區採用立食式，充分能感受到日本飲食文化。

「Yaesu Public」集結各式各樣特色餐飲，採用立食式的美食區，能充分感受日本的飲食文化。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

遊客逛累了可以在這兒好好放鬆，與好友一起享受各種特色美食；這兒也貼心提供有插座設備的工作區，想上上網或處理工作都很便捷，走進這裡，每個人都可以隨心所欲，用自己喜歡的方式享受美好的時光。

／INFO／

東京中城八重洲（Tokyo Midtown Yaesu）地址：東京都中央区八重洲二丁目2番1号（直通東京車站）電話：03-6225-2234（11:00～19:00）官網：https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/（有繁體中文版）

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211635