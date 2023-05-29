快訊

起死回生？傳高苑科大獲台鋼盟捐助2.8億 有望成首間躲退場命運私校

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

2023東京購物新景點落成！ 最大巴士轉運站、特色品牌.. 3大原因必逛「東京中城八重洲」商場

欣傳媒／ 欣傳媒
耀眼的東京中城八重洲，2023正式登場。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.
耀眼的東京中城八重洲，2023正式登場。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

位於東京車站對面，眾所矚目的2023東京新地標東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）華麗登場了！這是繼六本木、日比谷之後的第三家東京中城品牌，融合傳統文化與現代感設計，匯集著名日本當地品牌商家，首次進軍日本的寶格麗飯店，以及四通八達的巴士轉運站等特色，成為東京超人氣新景點。

位於東京中城八重洲2樓的「Yaesu Public」，是個可以悠閒放鬆的公共空間。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

安排東京自由行的逛街行程時，別忘了規畫將東京中城八重洲列入清單，必去原因有3個：

1.商場、寶格麗飯店進駐　地下2樓設日本最大巴士轉運站

東京中城八重洲是一棟45樓高，大規模的複合式建築，1～3樓為購物商城，共有57家特色商店，4～38樓是商務及辦公樓層；最吸睛的是40～45樓進駐義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）旗下的東京寶格麗飯店（Bulgari Hotel Tokyo），這是寶格麗飯店在倫敦、巴黎、北京創下好口碑之後，首度插旗日本的第一家飯店，而這絕佳的地理位置，俯瞰皇居、遠眺富士山，東京絕美夜景也盡入眼簾。

東京中城八重洲直通東京車站，1～3樓為購物中心，40～45樓為日本第一間寶格麗飯店，地下2樓為日本國內最大巴士轉運站。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

此外，交通便利也是東京中城八重洲的最大特色之一，東京中城八重洲地下２樓設置日本國內最大巴士轉運站，旅客可到達東北到九州等日本全國各地。地下１樓則直通東京車站，經過八重洲地下街即可到達此日本重要的交通樞紐，對旅客而言相當便利。

2.特色品牌駐點 高級感時尚選品

東京中城八重洲的購物商城融合日本文化傳統與現代特色，入口以結合現代化的數位藝術及傳統的織布「西陣織」為意象的門「Nishijin Reflected」，令人眼睛為之一亮，而由日本新創公司LandSkip擔任數位藝術設計，具300年以上歷史的紡織品牌HOSOO透過此裝置呈現出傳統與創新融合的新世代的可能性。

商城裡陳設各個日本特色品牌是一大賣點，其中「HOSOO TOKYO」是1688年創立於京都西陣，擁有300年以上歷史的西陣織老字號「細尾」，所經營的高級紡織品牌首次進駐東京的店鋪。

「HOSOO TOKYO」為西陣織老字號「細尾」所經營的高級紡織品牌首次進駐東京的店鋪。圖片來源／© HOSOO Co., Ltd.

「CFCL YAESU」為第83屆裝苑獎得主，曾為三宅一生男裝擔任設計師的高橋悠介，以細膩揉合高科技，強調機能與舒適性並存的設計理念，在服飾界深獲讚賞。而在商城設點的針織毛衣品牌「CFCL」是日本第二家直營店。

「CFCL YAESU」為第83屆裝苑獎得主，高橋悠介所打造的針織毛衣品牌，「CFCL」是日本國內第二家直營店。圖片來源／©️CFCL Inc.

在東京中城八重洲首次開設實體專賣店的「GELATO PIQUE HOMME」，是一家在日本擁有廣大愛好者的家居服品牌所推出的男裝系列，採用品牌特有且很受歡迎的超柔軟舒適面料、富有現代感的配色與設計，讓不少消費者青睞，而店內雅痞風格的裝潢也讓人感到十分舒適。

「GELATO PIQUE HOMME」為人氣家居服品牌所推出的男裝系列，在東京中城八重洲首次開設的實體專賣店。圖片來源／© MASH Style Lab Co.,Ltd.

3.「Yaesu Public」品嘗期間限定拉麵刨冰　提供自由休息和插座上網工作區

位於東京中城八重洲２樓的「Yaesu Public」是個舒適的公共空間，有期間限定店設立區、宛如走進東京小巷內的氛圍空間以及立食式的美食區。

其中知名拉麵店以期間限定的方式輪流登場的「POPUP拉麵」、日本全國的日式刨冰店也以期間限定的方式登場的「刨冰Collection Baton」等都是不容錯過的好滋味；美食區採用立食式，充分能感受到日本飲食文化。

「Yaesu Public」集結各式各樣特色餐飲，採用立食式的美食區，能充分感受日本的飲食文化。圖片來源／© 2023 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

遊客逛累了可以在這兒好好放鬆，與好友一起享受各種特色美食；這兒也貼心提供有插座設備的工作區，想上上網或處理工作都很便捷，走進這裡，每個人都可以隨心所欲，用自己喜歡的方式享受美好的時光。

／INFO／

東京中城八重洲（Tokyo Midtown Yaesu）地址：東京都中央区八重洲二丁目2番1号（直通東京車站）電話：03-6225-2234（11:00～19:00）官網：https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/（有繁體中文版）

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211635

東京 拉麵 刨冰

延伸閱讀

岸田文雄將登時代雜誌封面 內文稱日本盼在全球扮演重堅定角色

日本盼喚起海外旅行熱 將與台灣等24國家地區合作

台北101、東京晴空塔今晚點燈 慶祝台日地標友誼10周年

達人教玩！日本環球影城認證OMO Ranger亮相 中文也通

相關新聞

2023東京購物新景點落成！ 最大巴士轉運站、特色品牌.. 3大原因必逛「東京中城八重洲」商場

位於東京車站對面，眾所矚目的2023東京新地標東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）華麗登場了！這是繼六本木、日比谷之後的第三家東京中城品牌，融合傳統文化與現代感設計，匯集著名日本當地品牌商家，首次

不用跑去北海道！關東夢幻「薰衣草花海」6月上旬登場 新宿出發1.5hr抵達

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】薰衣草的季節即將到來，準備好去日本追花海了嗎？其實不用遠跑北海道，日本關東就有夢幻紫色花海能夠欣賞！埼玉縣嵐山町的千年之苑薰衣草園，從新宿出發車程只要約1.5小時就能抵達

東京哈利波特影城車站換新裝！ 「西武池袋、豐島園站」重現九又四分之三月台？

讓大家期盼已久的東京華納兄弟哈利波特影城，終於在前些日子宣布，將在今年6月16日正式開幕。光是從大阪環球影城中哈利波特的魔法世界的高人氣，似乎就能料想到大家對於東京的華納兄弟哈利波特影城會有多麼期待。

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

2023年一定要去！ 富士山新名所「FUJI GATEWAY」 樂活在富士山麓的壯美大地

富士山又多了一個樂活新名所！複合式自然探險園區「FUJI GATEWAY 」 2023年4月29日正式開幕，從展望絕景的篝火野營、親子共享的森林樂園、活絡身心靈的山林健行到展現在地魅力的選物，FUJI

日本關東好奢華！全棟都有專屬掛流式天然溫泉的豪華露營在這裡

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於關東首屈一指千年溫泉鄉神奈川縣湯河原町的豪華露營區「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」在去年春季開幕，主打為神奈川縣內首座結合溫泉與豪華露營雙重魅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦