東京水上計程車預約系統登場！預約方法、推薦路線全攻略

水上也有計程車？看到東京水上計程車的名字，或許你一開始會有點疑惑。不過東京水上計程車一如其名，就是宛若運行於水路的計程車的交通服務。這些水上計程車的船型比一般常見的屋形船還要精巧，有如小型遊艇似地，同時也是東京自然災害緊急救援船隻，因而能靈活地穿梭在東京境內大大小小的水路中，自然也能帶乘客看到非常特別的東京風景和體驗。當然，想要眺望晴空塔、東京鐵塔或是出海望台場夜景更沒有問題，更能在璀璨的東京夜景下，與親友們享受格外私密美好時光，聽起來豈非很時尚？

精巧的東京水上計程車，最多能容納8位大人，當然若是換算成小朋友人數能再增加。船艙內備有冷暖空調，而且還有廁所！船艙外的甲板，更是能近距離感受東京水域的絕佳空間。船上可飲酒飲食，所以不少人會帶好想吃的和想喝的上船，彷彿是在船上開私人派對那樣歡樂。值得一提的是，還可以帶寵物狗狗上船唷。

就是如此特別有趣的東京水上計程車，近期更新了其線上預約系統，使得預約操作和流程更加容易方便。

東京水上計程車（東京ウォータータクシー）

官方網站

① 東京遊艇之旅

東京晴空塔～台場 | 東京灣行程 | 90分鐘 | 32000日圓

想要完整感受東京水上計程車的魅力，東京灣區行程的路線會是最佳選擇。從東京晴空塔出發，在隅田川等東京市內的水路中穿梭，最後到達台場的海灣公園等景點。在這趟長達90分鐘的旅程中，可以從水上眺望東京晴空塔及東京鐵塔，並穿越多個高高低低的橋樑和小條的運河中，以非常特別且多樣的角度欣賞東京風景。

這個行程的一大亮點，也在於能漫遊東京灣。駛過台場著名的彩虹橋，仰望環狀鐵路橋，遠眺濱離宮，見識自江戶以來的水上防衛部署，並能會接近停泊在港口中的大型貨船，近距離觀察貨櫃上貨下貨的樣子。（並拍攝紀念照）

更特別的是，搭著東京水上計程車到東京灣中，可近距離與海鷗接觸，甚至見到讓一大群海鷗追著船飛的豪情體驗。尤其是在天氣較冷、候鳥南遷的時期搭船，並用船內備好的麵包片餵灑海鷗，就能讓它們跟過來。其實，東京水上計程車有與動物研究中心合作，收集並提供海鳥數據以方便觀察研究。

② 觀光行程

淺草～豐洲 | 東京古蹟行程 | 75分鐘 | 29000日圓

感受東京的江戶氛圍，從水路體驗又是另一種角度。東京水上計程車的這條古蹟行程，可以自淺草上船，而在登船前，大可先到淺草寺走走，購買一些吃的再上船。東京水上計程車將透過這條路線，帶你認識東京江戶的水路歷史的變遷，以了解不一樣的東京故事。

這條古蹟路線僅管主要還是沿著隅田川順流而下，不過為了更進一步了解江戶水路的變遷，會彎進一些其他路線不會進入的河道內，能見到更多的東京裏風景。當然，行程也涵蓋了會途徑築地市場、濱離宮庭園等景點，並最終在豐洲結束航程。如果時間允許，下船之後還能順道安排到數位美術館TeamLab Planet的行程！

③ 東京告別之旅

日本橋～羽田天空橋 | 自由行程 | 77分鐘 | 34000日圓

除了上面兩大類行程參考，東京水上計程車最大的特色還是在於其如計程車般的「自由度」，所以本身也就提供「自由行程（Direct）」的選項，能盡可能載大家到想去的地方。即便是在旅程的最後，想要悠閒地搭船去機場也OK？是的，尤其是你若住在東京水上計程車可抵達的河港附近，那就再合適不過了。

當然，即便是選擇「自由行程」，依然離不開從隅田川到東京灣的主要路線，在開往羽田機場方向的路上，你可以盡情享受東京水路的樂趣，透過從河上欣賞東京這座城市。而旅程的終點，可以是羽田天空橋港口，從這裡下船之後，轉搭東京單軌電車（モノレール），只要搭一站，約5分鐘的路程，便可以到達羽田機場——不用擠電車上下轉車，也不怕高速公路塞車。

從東京市內前往羽田機場是如此，從羽田機場要到東京市內時一樣可以活用東京水上計程車。特別是在傍晚時分，當全東京上了燈時，自水上望見的璀璨東京，包括東京鐵塔和晴空塔，絕對是東京都市夜的經典景色。

東京水上計程車近期更新了線上預約系統，讓在國外的遊客更容易預約行程。如果你已經有興趣準備預約行程，不妨點此打開網頁，和我們一起開始操作。目前的預約系統可以預約未來兩個月到兩天內的行程，若當天想要臨時叫「船」，則需要直接打電話。

① 打開預約網站，點選翻譯圖標可變更翻譯。選項現在包括英語、中文、韓文，當然還有日文。

※ 中文的翻譯目前也正在完善中。範例中所使用的圖片以英文。

② 選擇出發和到達地點、日期和時間，甚至可以調整行程的長度及路線。在看前文時你可能已經注意到，東京水上計程車的行程主要分為三大類，分別是「自由行程（Direct）」、「東京灣行程（Bay）」及「古蹟行程（Heritage）」等。規劃行程時，不妨參考預約網頁上路線類型介紹及選項，你不僅可以透過顏色看出3條行程的不同路線，地圖上更貼心地標示出周邊地帶的觀光景點。

③ 選擇人數。前文已提過，一艘東京水上計程車一般最多可以坐8名成人，若是有小朋友的話，人數可能更多。選好人數，並查閱使用條款後，便可以前往下一頁！

④ 確認所要預約的出發和到達的時間和地點。

⑤ 要完成預訂，需要一個 Horai 帳號。若已有則佳，若沒有則需要新建帳戶。

⑥ 確認您的電子郵件地址，收受驗證碼。然後按「認證」繼續。

⑦ 最終確認預約行程資訊一旦確認無誤，可繼續輸入付款資訊。點選「選擇或添加一個支付方式」>> 「追加付款方式」>>輸入信用卡資訊，然後按「前往申請畫面」進行確認。

⑧ 提交信用卡資訊，並返回確認畫面後，只需按網頁底部的「提出臨時預約」提交預訂請求。查看自己註冊的電子信箱，將收到東京水上計程車寄來的預約確認信件，也就是說預約成功囉。

能穿越在東京大小水路中的東京水上計程車，無疑提供給喜愛東京旅遊的你我一個嶄新的視角和獨特的體驗。準備好相機，或是確認好自己的手機容量和電量足夠，帶上一些美食和親友，選一張適合水上兜風的歌單，搭上東京水上計程車開啟不一樣的東京之旅吧。

東京水上計程車好拍5大景，看這兒就對了。

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