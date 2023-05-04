東京淺草新興飯店報你知 窗外就是東京晴空塔好奢侈
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】東京觀光熱門景點「淺草」又有新飯店開幕了！遠東鄉村飯店隸屬來自新加坡的 Far East Hospitality 集團，進駐日本後率先在東京有明、神奈川橫濱拓展據點。
今年4月起，旗下第三間分館選擇在國際觀光客喜愛的淺草落腳，從飯店出發至象徵性地標淺草寺雷門、地鐵站徒步都在10分鐘以內，地理位置絕佳、往來景點之間的交通也超方便！
客房設計走現代和風，當中暗藏日本的不倒翁、招財貓或木格子等元素，展現出日式風情。部份客房透過窗戶就能直接眺望淺草街景、淺草寺或是東京晴空塔。入住東京晴空塔景觀雙床房不包含早餐，每人5,600日圓起，常態雙床房則是每人5,000日圓起就能住到！
東京都 遠東鄉村飯店東京淺草（ファーイースト ビレッジホテル東京浅草）
‧ 交通：筑波快線淺草站徒步約2分鐘；東京Metro、都營地下鐵淺草站徒步約8分鐘。
‧ 地址：東京都台東區淺草1-11-6
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