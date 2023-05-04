東京淺草新興飯店報你知 窗外就是東京晴空塔好奢侈

跟著 白日夢情侶檔 於 2019-03-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 羽田機場國際線大樓站、LAWSON 淺草觀音店、西友超市 淺草店。 如果談起日本櫻花季，可以說是比台灣瘋媽祖更為狂熱的活動，黃金週假期更是賞櫻的一大戰場😂，每到了3-4月，櫻花在像東京這樣的鋼鐵森林裡處處綻放，為整個城市染上一抹粉嫣紅、變得更有魅力🥰，而賞櫻也被日本人譽為春天裡最浪漫的事，而2023的日本櫻花季也是疫後可以出國的第一個活動，你們是不是也開始櫻櫻期盼著呢🥹? 這次就讓Eason和Jennifer 告訴你東京賞櫻攻略順便巡禮各大東京景點😏，讓你們在東京不管走到哪都身陷在粉紅泡泡之中 🥰

2023-04-07 14:50