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東京淺草新興飯店報你知 窗外就是東京晴空塔好奢侈

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不用踏出房門就能欣賞東京晴空塔！早晚美景陪伴住客度過住宿時光。　圖：Far East Hospitality Holdings Pte Ltd.／來源
不用踏出房門就能欣賞東京晴空塔！早晚美景陪伴住客度過住宿時光。　圖：Far East Hospitality Holdings Pte Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】東京觀光熱門景點「淺草」又有新飯店開幕了！遠東鄉村飯店隸屬來自新加坡的 Far East Hospitality 集團，進駐日本後率先在東京有明、神奈川橫濱拓展據點。

今年4月起，旗下第三間分館選擇在國際觀光客喜愛的淺草落腳，從飯店出發至象徵性地標淺草寺雷門、地鐵站徒步都在10分鐘以內，地理位置絕佳、往來景點之間的交通也超方便！

▲飯店大廳結合日本傳統染製工法，展現出自江戶時代流傳至今的 JAPAN BLUE 色調。　圖：Far East Hospitality Holdings Pte Ltd.／來源
▲飯店大廳結合日本傳統染製工法，展現出自江戶時代流傳至今的 JAPAN BLUE 色調。　圖：Far East Hospitality Holdings Pte Ltd.／來源

客房設計走現代和風，當中暗藏日本的不倒翁、招財貓或木格子等元素，展現出日式風情。部份客房透過窗戶就能直接眺望淺草街景、淺草寺或是東京晴空塔。入住東京晴空塔景觀雙床房不包含早餐，每人5,600日圓起，常態雙床房則是每人5,000日圓起就能住到！

▲遠東鄉村飯店東京淺草鄰近地鐵站，周圍則有餐廳、咖啡廳林立，機能十足。　圖：Far East Hospitality Holdings Pte Ltd.／來源
▲遠東鄉村飯店東京淺草鄰近地鐵站，周圍則有餐廳、咖啡廳林立，機能十足。　圖：Far East Hospitality Holdings Pte Ltd.／來源

京都 遠東鄉村飯店東京淺草（ファーイースト ビレッジホテル東京浅草）

‧ 交通：筑波快線淺草站徒步約2分鐘；東京Metro、都營地下鐵淺草站徒步約8分鐘。

‧ 地址：東京都台東區淺草1-11-6

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東京晴空塔 觀光 京都

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