來體驗一流名牌的世界觀吧！東京LV、CHANEL、GUCCI等高級名牌附設餐廳8選(下)

文接"來體驗一流名牌的世界觀吧！東京LV、CHANEL、GUCCI等高級名牌附設餐廳8選(上)"，本文將再介紹四家位於東京的精品名牌附設餐廳

5. Bulgari：Bulgari Il Ristorante Luca Fantin

寶格麗Bulgari的餐廳連續3年被選為亞洲50間最佳餐廳第17名，2019年全球最佳餐廳第107名，不只是吃名聲，料理也是實實在在有高水準！

超級挑高且三面落地窗圍繞的10樓好位置，可以將銀座風景一覽無遺，在這裡品嚐用最高級的食材所做的傳統義式料理，可謂是終極的享受。9樓是CAFE和酒吧，也可以輕鬆自在地度過優雅時光。

Bulgari Il Ristorante Luca Fantin

地址：東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー ９Ｆ

營業時間：12:00～21:00(週日、週一公休）

官方網站

6. EMPORIO ARMANI ：EMPORIO ARMANI CAFFÈ

EMPORIO ARMANI 是ARMANI旗下的年輕風格品牌，餐廳也是較鬆活潑的風格，並顯得相對平價。

雖然是CAFE但是也有提供正式的套餐，不過這裡最迷人的莫過於甜點和下午茶。使用日本新鮮水果做的聖代、蛋糕，下午茶套餐的點心架是品牌LOGO老鷹圖案，端上桌就非常有氣勢！

EMPORIO ARMANI CAFFÈ

地址：東京都港区北青山3-6-1オーク表参道 1F

營業時間：11:00〜20:00

官方網站

7. Ralph Lauren：Ralph’s COFFEE

Ralph Lauren的咖啡店在美國紐約有3家、香港1家，日本多達6家，就知道品牌多重視日本市場。

咖啡店的風格和品牌一樣是充滿了美式輕鬆悠閒的氣氛但又不失高級感。除了好喝的的咖啡外，Ralph Lauren妻子的招牌家庭甜點冰淇淋布朗尼也是必點的甜點。店裡還有很多RALPH LAURENT吉祥物小熊的周邊，只在咖啡店販售。

表參道店地址：東京都渋谷区神宮前 4-25-15

營業時間：10:00~19:00

官方網站

8. MAISON KITSUNÉ：CAFÉ KITSUNÉ Aoyama

來自法國，以可愛小狐狸LOGO紅遍全球的品牌MAISON KITSUNÉ的餐廳就叫作小狐狸CAFE。

以向日本建築家致敬的概念所打造的空間，摩登又溫馨，讓人仿佛有在家中的自在感。以自家烘培的咖啡為中心，也提供甜點、輕食、酒精飲料等多元選擇。

地址：東京都港区南青山3-15-9

營業時間：10:00〜19:00

官方Instagram

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