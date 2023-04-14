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蟲洞般的地下圖書館！ 讓書蟲藏匿於千葉縣翠綠山丘下 中村拓志「Underground Library」預約制知識洞穴

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圖片提供／KURKKU FIELDS
圖片提供／KURKKU FIELDS

由日本的建築師中村拓志和NAP建築事務所設計的地下圖書館；圖片提供／KURKKU FIELDS

有看過如蟲洞般的地下圖書館嗎？地表草皮像是渾然天成的屋頂，由日本的建築師中村拓志和NAP建築事務所在日本千葉縣木更津市永續農場KURKKU FIELDS裡所設計的這地下圖書館（Underground Library），打造出一個將書蟲們埋藏在綠色建築中的空間，在KURKKU FIELDS的自然環境下一處舒適與有趣的閱讀角落。

地下圖書館；圖片提供／KURKKU FIELDS

地下圖書館就一處融入地表的空間，讓人們在KURKKU FIELDS漫步時會不經意地發現這個圖書館若隱若現的入口，一個像洞穴一樣融入地下的避難所，相當具吸引力地把人們給帶進了這地下圖書館，在獨特建築設計和書籍的包圍下彷彿找到了愛莉絲的夢遊仙境。

地下圖書館入口；圖片提供／KURKKU FIELDS

無樑柱設計地下圖書館內以木頭元素維持天然與溫暖的閱讀空間感，外部地板、牆壁和天花板也覆上土壤及垂下屋頂的綠草植被，讓圖書館更像隱身於地表中。一整面大型黑框落地窗設計不但讓空間看起來具延伸性，也讓室內外的視線互通，室內的閱讀者也能欣賞窗外綠意，同時也引進了溫暖的陽光。

地下圖書館；圖片提供／KURKKU FIELDS

室內更有獨特設計為在天花板上一處以太陽光芒線條設計的挑高天井，在如洞穴般的空間裡打造出如太陽般的視覺效果，讓陽光緩緩地灑落在空間之中，在視覺與氛圍上創造出驚喜的設計效果。地下圖書館除了有趣的空間設計外，在今年二月開幕後也準備了約3000本的藏書，從哲學、歷史、科學、經濟到藝術等領域。館內也規劃了單人或是多人可一起乘坐的沙發座椅區，好好地體驗這難得的閱讀時光。

地下圖書館；圖片提供／KURKKU FIELDS

地下圖書館以太陽光芒線條設計的挑高天井；圖片提供／KURKKU FIELDS

地下圖書館；圖片提供／KURKKU FIELDS

【地下圖書館】入場方法：採預約制（需具KURKKU FIELDS會員資格，或是住在cocoon和TINY HOUSE VILLAGE的旅客可以在17:00之後進入）

=========＝編　 輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211151

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