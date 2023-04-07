春日最浪漫！ 櫻櫻期盼的粉紅森林「日本櫻花季」 花見東京賞櫻景點巡禮

跟著 白日夢情侶檔 於 2019-03-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 羽田機場國際線大樓站、LAWSON 淺草觀音店、西友超市 淺草店。

如果談起日本櫻花季，可以說是比台灣瘋媽祖更為狂熱的活動，黃金週假期更是賞櫻的一大戰場，每到了3-4月，櫻花在像東京這樣的鋼鐵森林裡處處綻放，為整個城市染上一抹粉嫣紅、變得更有魅力，而賞櫻也被日本人譽為春天裡最浪漫的事，而2023的日本櫻花季也是疫後可以出國的第一個活動，你們是不是也開始櫻櫻期盼著呢🥹? 這次就讓Eason和Jennifer 告訴你東京賞櫻攻略順便巡禮各大東京景點😏，讓你們在東京不管走到哪都身陷在粉紅泡泡之中

第 1 天

羽田機場國際線大樓站 | 15 分鐘

這次出發的時間比較特別，我們是下班後才從松山機場出發的，所以到達日本的時間已經是晚上了，搭上事前查好的JR班次我們就往東京市區移動了。

大家前往日本多會以成田機場作為首選，主要也是因為班次較多，有半數以上的國外觀光客都會選擇飛往成田機場，但若從台北要去日本，飛羽田機場是更好的選擇，因為從松山就可以起飛，但缺點就是能選擇的搭機時間較少，大家也可以評估自己的需要選擇。

而羽田機場的接駁交通也很方便，出入境大廳與車站直接連通，可以直接走到羽田機場國際線大樓站的剪票口，我們這次是搭乘京急電鐵直通轉運都營淺草線，到達淺草只要約35分鐘，非常方便！

LAWSON 淺草觀音店 | 20 分鐘

抵達當天住宿的淺草時，已經是晚上的十點多了，上完一整天的班又長途跋涉之後，我們早已飢腸轆轆，雖然路上的餐廳大多數都已經休息，但還有24小時營業的便利商店跟超市可以飽餐一頓！一定要介紹一下台灣見不到的便利商店LAWSON，因為Eason對他的熟食可謂念念不忘，當Jennifer第一次帶他去吃之後，每次去日本都吵著要去買呢！

西友超市 淺草店 | 1 小時

✔西友淺草ROX食品館

在便利商店稍作採買及入住飯店放完行李之後，Jennifer又拖著Eason出門啦，因為離住宿不太遠的地方有24小時營業的超市，更重要的是深夜時分就是打折品搶購時間啦！超級推薦大家來這裡買消夜，除了一般零食飲料之外，這裡還有配菜熟食類的商品，想方便果腹也有便當類可以選擇，重點是24小時營業隨時都可以來！

【餐點資訊】

地址：東京都台東区浅草1-25-15 ROXビルB1

營業時間：24小時營業

電話：03-3836-7888

第 2 天

築地場外市場 | 2 小時

這天我們起了一大早、趕上第一班地鐵造訪築地市場的場外市場，果然六七點的街道就已經人聲鼎沸，有名的生魚片店也是大排長龍，Jennifer反而對這裡的玉子燒很感興趣，買了兩三家來吃看看，而且現場購買的好處是還可以吃到熱騰騰的狀態，不然一般商店在販售的時候，都是等完全冷卻才端出來。至於生魚片，因為築地是很大的魚市場，所以基本上這裡的海鮮都超新鮮，其實隨便一家店都經濟又實惠！建議大家要來的話，一定要安排早上的時間，因為是當天進貨的海鮮，所以這裡從早上六點就開始營業了，而過中午後店家就會陸續休息。

目前移至台場附近的為場內市場，也就是魚貨買賣交易的地點，但擁有眾多美食的場外市場則還留在築地未搬遷，大家可以視自己想吃的餐廳決定要去哪裡。

【景點資訊】

地址：東京地鐵日比谷線的「築地站」與都營地下體大江戶線「築地市場站」之間

Namiyoke Inari Shrine | 30 分鐘

✔波除神社

吃飽喝足後，也不要忘記走到築地附近的隱密神社參拜唷！波除神社裡兩邊各供奉一紅一黑、一公一母的巨大獅子像，而這裡可是有典故的，當年築地還是一片海洋，江戶時期填海造陸屢次失敗，直到在海中看見稻荷大神神像後，在此地興建神社，讓工事順利完成，故有「波除」名稱由來，神社除了除災消難外，還保佑商業繁榮，工事安全。這裡更特別的是有五個塚，分別祭拜作為壽司材料的魚靈、作為天婦羅的蝦靈、作為美味料理的鮟鱇、被撈上岸買賣的活魚，以及時常作為配菜的雞蛋，是不是非常特別呀！

【景點資訊】

地址：東京都中央區築地6-20-37

電話：03-3541-8451

築地 本願寺 | 30 分鐘

鄰近築地市場還有另一個值得造訪的寺廟，那就是創建於1617年的築地本願寺，先前因為火災及地震損毀，目前大家所看到的是由日本著名建築史學家伊東忠太博士設計，於1934年落成的樣貌了，而這裡最特別的是它可是融合印度及淨土真宗佛教建築形式的特色寺廟，一踏入門口，就可以感受圍牆把外面的雜音都隔開了，而寺廟的內部是供大家參觀的，本堂入口處即可看到氣派的管風琴，這裡也會舉行管風琴音樂會，感興趣的話可以查一下音樂會時間造訪唷！另外一個看點是寺廟的彩繪玻璃，多以蓮花圖案為設計，圓形屋頂則以菩提葉形象打造，相當別緻。

【景點資訊】

地址：東京都中央区築地3-15-1

營業時間：本堂參拜時間6:00-16:00

增上寺 | 1 小時

吃飽後，我們便搭車來到東京鐵塔周遭，這裡可是有好幾個必拍的景點唷！首先抵達的是增上寺，它位於港區芝公園內，與東京鐵塔比鄰、走路只要五分鐘，是東京人每年元旦新年必參拜的聖地，還會在此聽「除夜之鐘」108響鐘聲、倒數跨年並且祈願未來一年平安健康。因為可以同時拍到寺廟及東京鐵塔的景象，是許多人會來拍攝的攝影點，又因為大殿旁的櫻花樹們點綴，所以這裡在櫻花祭更是熱門。

增上寺是建於1393年的淨土宗寺院，也是江戶幕府德川家的靈廟之一，寺內有多座莊嚴的佛堂，以及6位將軍和第2代將軍德川秀忠之妻阿江、公主和宮的墳墓，還收藏著許多珍貴的寺寶，因為歷經太平洋戰爭的猛烈炮火，所以現今看到的增上寺建築是1974年重建過的。裡面還有東京戰後現存最古老的歷史建築物「三解脫門」，「三解脫」意味著通過此門便可以解脫佛家所說的「貪、瞋、痴」三毒，大殿右後方的區域排列著一千多尊可愛的小地藏菩薩像，祈求孩子們平安成長。在市中心還可以看到如此的古蹟，真的很值得一訪！

【景點資訊】

地址：東京都港區芝公園4-7-35

芝東照宮 | 1 小時

接著我們便繼續步行前往了芝東照宮，它也同樣在芝公園內，雖然面積不大，但可是與日光東照宮、上野東照宮及久能山東照宮並列四大東照宮，其中位於栃木縣日光市的日光東照宮是所有東照宮之間的總本社。東照宮供奉日本最後一代幕府—江戶幕府的開府將軍德川家康，在他死後被尊為江戶幕府的守護神東照大權現，所以供奉之神社稱為東照宮。芝東照宮原本是屬於增上寺內的鎮守社，但在明治年代神佛分離令後兩者拆分，原來的芝東照宮面積也很大，但在二戰幾乎被炸至全毀，重建後佔地就變小了，櫻花季時在拜殿前會看到櫻花滿開的美景，也可以從這裡看到東京鐵塔。

【景點資訊】

地址：東京都港區芝公園4-8-10

東京鐵塔 | 1 小時

接下來就是今天的重頭戲之一啦，畢竟這裡可是東京著名的地標呢！我們先是在外面跟鐵塔合拍了一大堆照片，後來還進到裡面參觀，Eason甚至買到心心念念的鐵塔模型。東京鐵塔建造於1958年、高333公尺，當年還超過了巴黎艾菲爾鐵塔，成為世界第一高的自立式鐵塔，在晴空塔還未誕生前，也是日本的第一高塔，現在則為世界第三高的自立式鐵塔。因為時間關係，我們沒有上到展望台去看看，但據說這裡的夜景也很不錯呢！東京鐵塔的展望台分為150公尺的Main Deck大展望台以及150公尺〜250公尺Top Deck頂樓展望台兩區，入場採現場預約制，記得要提前規劃唷！

【景點資訊】

地址：東京都港區芝公園4丁目2−8

營業時間：週一至週日9:00-23:00

本家あべや KITTE GRANCHE店 | 1 小時

中午時分我們離開鐵塔，前往東京車站探訪Jennifer特別找的餐廳，這裡可是觀光客很少造訪的店唷！本家あべや的招牌料理是親子丼和極上親子丼，特別之處在於店家選用的是日本三大地雞之一：秋田「比內地雞」，因為是放養的關係，所以肉質非常Q彈，兩款招牌差異在於後者是炙燒的雞肉，會多一股炭火焦香氣味，和在台灣吃到的親子丼完全是兩件事，超推薦！

【餐點資訊】

地址：東京都千代田區丸之内2丁目7−2 Jp タワー kitte B1 (購物中心KITTE內、近東京車站丸之內南口)

營業時間：週一至週日11:00-23:00

官網：http://www.honkeabeya.com/

皇居 | 3 小時

皇居可能是大家相對陌生的景點，但這裡可是日本天皇居住的地方，Eason早早就決定要來這裡拜訪，但皇居其實分為三個區域，分別是可以免費進入的「東御苑」、「皇居外苑」，以及要提早預約才可以參觀的「皇居內」，Jennifer可是提早了一個多月線上預約才搶到名額！皇居預約是每個月的1號會開放下個月的預約參觀，所以如果有想跟我們一樣進去參觀，記得要提前預約跟規劃行程，另外開放的時段也只有兩個，分別是10:00與13:30，整個參觀完也要花1.5小時左右，是比較花時間但蠻有意義的行程。比較可惜的是，參觀全程都必須跟著導遊不能自己隨意逛、每個景點停留的時間也有限，而且建築物也不允許進入，但可以從內拍到這些古蹟及建築還是蠻值得的。

這裡面所有建築物中，Eason最喜歡的就是二重橋了，但其實從皇居前面的廣場也可以拍攝到另一個角度，如果趕時間也不一定要從裡面參觀。二重橋最初建蓋於1614年，位於皇居正門前，因護城河水深、舊橋較低，所以在橋上再搭一座橋，上面是鐵橋、下方則是人稱「眼鏡橋」的石橋，許多人也會將它與後方的「伏見櫓」合影，這座日本城是1628年德川家三代將軍家光時期從京都移築過來的，是皇居兩大著名地標。

【景點資訊】

地址：東京都千代田区千代田1-1

開放時間：每天兩個時段「10:00」與「13:30」可選擇，每個時段限制人數入內參觀

神戶R.L鬆餅蛋糕專賣店グランスタ（Gransta）店 | 15 分鐘

參觀完皇居後，我們便步行到最近的地鐵站東京車站搭車，順便還去買了Jennifer收在口袋名單已久的甜點，雖然這家叫神戶蛋糕，但其實在日本各大百貨公司跟車站都有分店，它也是東京車站裡銷售第一名的甜點店，他們家的蛋糕外皮是用Waffle鬆餅做出來的，所以有別於一班海綿蛋糕更具口感，而口味上更是求新求變，一般款就有超過20種，每個月更會推出限定口味，讓Jennifer一走到櫥窗就超級眼花撩亂！如果多人同行或想嘗試多種口味可以買當月推薦組合，裡面包含當月的10種推薦口味，而每個蛋糕也不太大，大概兩三口就可以吃完。

【餐點資訊】

地址：東京車站內B1，近八重洲地下中央口的Gransta Granroof

營業時間：週一至週六 08:00-22:00、週日 08:00-21:00

濱松町世界貿易中心Seaside Top展望台 | 2 小時

因為時間接近傍晚，我們便前往Seaside Top展望台準備觀賞日落，講到東京夜景大家可能都會先想到六本木的展望台吧？但我們這次拜訪的是大家比較少聽說過、靠近濱松町站的展望台，票價便宜人潮也不擁擠，而這邊的觀光客也少，反而主要都是日本當地人，是相當靜謐的私房景點。Seaside Top展望台位在距離地面152公尺高的40層樓商業大樓內，距離東京鐵塔並不遠、可以拍到很完整且巨大的鐵塔照，而這裡還可以看到六本木之丘、晴空塔、台場、新宿、銀座等地，而會選擇這裡還有另個重要原因，它是極少數沒有限制腳架使用的觀景台，十分攝影師友好！可惜它在2021年1月31日，已經為了重建準備而中止營業，預計2024年完工並重新開放，就讓我們好好期待它重生後帶來更美麗的景色吧！

【景點資訊】

地址：東京都港区浜松町2丁目4−1, World Trade Center Bldg.,40樓(已歇業)

Akihabara Station | 1 小時

✔秋葉原

因為一整天吃吃喝喝，所以到了晚餐時間還不是很餓，在回淺草的路上順路去了秋葉原，對於初次造訪東京的人來說很值得探訪，壯觀的電器街、華麗的女僕店，甚至是充滿模型和扭蛋的一家家玩具店，再再都讓人很眼花撩亂。原本我們要來逛一家超過200種扭蛋的玩具店，可惜遇到店家休息，只好下次再來。

串燒居酒屋 鳥貴族 | 1 小時

因為用餐時間比較晚，這天選擇的是連鎖居酒屋鳥貴族，他們家以平價著稱，是日本網友票選10大居酒屋第一名，每種食材都是均一價（2022年4月28起調整為含稅350日圓），而點餐是採觸控式菜單，還很貼心的有中文點餐模式，不會日文也完全不用擔心點餐問題，超級方便！他們家最有名的餐點就是30幾種以雞肉為主的串燒，其中「雞胸肉貴族燒」（むね貴族焼）、「雞腿肉貴族燒」（もも貴族焼）都是必點，Eason特別喜歡烤雞皮、Jennifer則是特別愛雞軟骨，大致上來說這家店怎麼點都沒有雷，可以放心的大吃特吃！

【餐點資訊】

地址：東京都台東区浅草１丁目１−17 増田ビル

營業時間：週一至週日17:00-1:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本東京五天四夜｜櫻櫻期盼的粉紅森林，花見東京賞櫻攻略（上）

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