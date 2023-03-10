自由行玩箱根變得更方便！「蘆之湖巴士」4月起新設站
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本關東知名觀光景點「箱根」，未來交通將更方便！小田急箱根控股集團日前公告，自今年4／1起「蘆之湖Liner巴士」行駛路線將延伸至小田急山之飯店，而箱根神社的入口處，也會設立全新的停靠站牌。若從小田原站出發，車程約40分鐘就能直達夢幻景點「箱根神社」。
目前僅在例假日行駛的蘆之湖Liner巴士，具備30個座位，乘車時需要具備乘車整理券（Liner券）以及乘車券2種票券。乘車整理券（Liner券）每張500日圓，乘車券則根據起站不同分為1,080日圓或1,340日圓。
推薦提早抵達站牌排隊，才能順利坐到靠窗位置，欣賞沿途車窗美景。巴士最早可在乘車前1個月至官方網站「箱根navi」預約，若當日車次仍有空位，最晚也需在發車前20分鐘完成預定手續。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言