邂逅僅此一件的感動！推薦3處東京「特色二手+古物市集」琳瑯滿目又充滿溫度

每個週末都可以在東京探尋到有趣的手創或二手市集，從古著、手作、古物、藝術小物、精緻雜貨....等，應有盡有琳瑯滿目。

以下介紹東京必訪三處極富特色的市集，有的是手作職人齊聚的大本營，每件商品都是獨一無二、僅此一件，也有主打古家具、古書，好比進入骨董博覽會，體驗著濃濃和式懷舊風，還能融入當地市井民眾生活圈，也感受充滿溫度的市集氛圍。

職人手作作品獨一無二 喜歡需立刻下手

市集上擺滿食器、文具等多種作品，若是看到中意物件千萬不要猶豫，因為大都只有現貨1件。照片來源：Ⓒ雜司谷 手創市集

離池袋僅一站距離的雜司谷，能感受著靜謐復古的下町風情，而綠蔭環繞的鬼子母神堂便隱身於此，這兒著名的「雜司谷 手創市集」以鬼子母神堂作為活動會場，原則上每個月第3個週末舉辦市集。

在主辦單位的嚴選之下，以手作職人為主的「雜司谷 手創市集」能發現許多充滿個人特色的職人以及高質感的原創作品，每次活動都吸引超過100位作家前來設攤。

而這個市集還有一大特點，就是攤位間保有適度的通暢空間，即使會場人聲鼎沸，到訪者也能愜意瀏覽每個攤位。

飾品、服飾、美食等各領域的手作職人齊聚於雜司谷手創市集，市集上可以看到許多職人與來訪者的交流。照片來源：Ⓒ雜司谷 手創市集

在這個翠綠幽靜的創意市集，擺設著食器、文具、服飾、手飾小物、室內裝飾品等類型多樣的物件，而最大特徵莫過於有許多物件都是僅有1件，因此若是看中意了，切勿猶豫立馬出手，以免向隅。

主辦單位還會不定期依「主題」來策展，像是2023年3月份的展期主題為「春天」，遊客有機會在此尋覓到充滿春季氣息的洋裝、鞋品、帽子等品項。

市集所在地的鬼子母神堂創設於1578年，安奉著被稱為安產・育兒之神的鬼子母神，其建築於2016年被登錄為國家指定重要文化財，值得駐足感受其歷史建築之美。

東京蚤之市（每年5月與11月，本年度地點未定）市集界最大規模也最精緻 古道具雜貨控的天堂

參加東京蚤之市的攤商涵蓋二手服飾、古書、布料製品等種類多元的業者，主辦單位還會規劃北歐市集、花卉市集、幼童市集等主題式市集。照片來源：Ⓒ手紙社

一年兩次的「東京蚤之市」為東京最大規模的跳蚤市場，聚集來自日本各地、各式各樣的古家具、古書、古著到文具雜貨，儼然就是古道具雜貨控的天堂。

「東京蚤之市」是由日本知名編輯團隊「手紙社」所策劃，於每年5月與11月舉行，目前曾於京王閣競輪場、大井競馬場、國營昭和紀念公園等地開辦，市集地點不定。

由許多古道具業者參展的東京蚤之市，是許多人在更換家居擺設之前所必逛的市集之一，在此可發掘許多充滿歷史感的家具或裝飾品。照片來源：Ⓒ手紙社

這個市集的特點在於規模、多元性以及精緻度，每次超過200多攤的市集攤位，都是經由營運團隊親自挑選，嚴格把關的參展攤商，其商品的高優質特色，讓遊客每次都引領期盼。

加上日本人對物件的悉心保存與愛護程度，讓喜歡逛二手市集的遊客，花中古價錢卻買到像新品一樣的物件，一不小心就會失心瘋，滿載而歸。

過往的市集當中，曾以古道具、二手服飾、古書、布料製品、背包、占卜、點心、北歐市集、花卉市集、幼童市集等分類，招攬來自日本各領域的優異店家參展。

由歌手、樂團、各藝術領域表演者所帶來精采演出，也是許多人造訪這個市集的理由之一。照片來源：Ⓒ手紙社

「東京蚤之市」除了提供多樣性的購物選擇，還能欣賞由歌手、樂團、各藝術領域表演者所帶來精彩演出，以及銀製、黃銅戒指製作、手編吊床製作等手作體驗，也是這個市集的吸引人之處。

滿滿懷舊風 每週定期舉辦入門者也可輕鬆逛逛

市集所在地的花園神社是東京賞櫻景點之一，建議可將賞櫻與參訪市集的行程排在一起。照片來源：Ⓒ花園神社 青空骨董市集

每週日舉辦的「花園神社 青空骨董市集」，是東京為數不多，每週定期舉辦的小型骨董市集，會場距離新宿站東口步行約10分鐘的距離，交通非常便利，不少外國遊客都會前往逛逛，找些特色小物。

參展攤位約25～30攤，可在此找到陶瓷器、古書、文具、首飾配件等充滿懷舊氛圍的雜貨小物。因為花園神社也是觀賞吉野櫻的賞櫻聖地，建議遊客不妨將賞櫻與逛市集的行程排在一起。

需要特別注意的是，雖然官方所公佈的營業時間是清晨6點半至日落為止，但根據官方推特上宣布活動結束的貼文發佈時間來看，大半的活動結束時間介於下午3點至5點的區段，因此有打算造訪的遊客，建議在當日出發前，再次確認官方推特的貼文，以免撲空。

花園神社 青空骨董市集屬於小型的骨董市集，可在此處找到陶瓷器、古書等充滿歲月痕跡的懷舊物品。照片來源：Ⓒ花園神社 青空骨董市集

※以上各市集的舉辦日程、體驗活動內容等詳情，請依照各市集官網所公佈之最新內容為準。

／INFO／

雜司谷 手創市集活動日期與時間：每月第3個週末 10:00～16:00（※活動日程請參考活動官網）活動地址：東京都豊島区雑司ヶ谷3-15-20（鬼子母神堂）活動官網：https://tezukuriichi.com/home.html （日語）

東京蚤之市活動日期與時間：原則上每年5月與11月舉辦，本年度活動日程未定活動地址：未定

花園神社 青空骨董市集活動日期與時間：每週日清晨6點半至日落（※活動日程請參考活動官網）活動地址：東京都新宿区新宿5-17-3（花園神社）活動官網：http://kottou-ichi.jp/（日語）

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210380