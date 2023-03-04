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日本千葉輕遊提案 農園體驗住宿、水鄉佐原老街漫步

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
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佐原老街沿途古色古香，讓人彷彿穿梭時空回到江戶時代。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
佐原老街沿途古色古香，讓人彷彿穿梭時空回到江戶時代。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】千葉縣與東京比鄰，是成田國際機場的所在地，為遊客進出日本關東的主要門戶之一。縣內以農產品、美食及花卉等魅力自豪，擁有不輸給大都市的風華，無論是知名美照地水鄉「佐原」變身和服美人，或在「佐倉武家屋敷群」感受武士文化與漫步竹林小徑，從成田機場出發車程都約30分鐘就能抵達。

讓人彷彿踏入夢幻白色世界的「犬吠埼燈塔」，矗立於關東最東端銚子半島，是遠眺海岸風光的首選地點。縣內還有結合牧場與農園魅力的「農園Resort THE FARM」能夠化身小農夫挑戰採收農作物、大玩多種戶外活動，更是安排家族、三五好友出遊不可錯過的新興住宿地！

農園Resort THE FARM

▲「農園Resort THE FARM」的獨棟別墅最多可供8人同住。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲「農園Resort THE FARM」的獨棟別墅最多可供8人同住。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

「農園Resort THE FARM」是日本首座結合牧場的豪華營區，提供豪華露營、獨棟別墅或挑戰親手紮營等多種住宿型態。腹地內的農園每年種植超過60品項、100種類以上的蔬菜，無論哪個季節到訪，都能挑戰農作物採收！

此外，也能體驗騎馬、迷你牧場餵食小動物、划獨木舟、飛索或DIY工藝品等，營區距離成田國際機場車程約30分鐘，非自駕遊客可從機場搭乘每日3班次往返的公車，車程則約40分鐘。

佐原老街

▲佐原地區又被稱為千葉縣的小江戶，保留下過往風華面貌。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲佐原地區又被稱為千葉縣的小江戶，保留下過往風華面貌。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

佐原是閑靜浪漫的水鄉，江戶時代這裡是利根川水運的物資集散地，因而帶動當地商貿發展。品質優良的稻米與水質，讓酒藏、醬油、味噌等釀造產業隨之興盛，兩側歷史建築與老舖林立，現入列為傳統建造物保存地區。

每年7月與10月會舉辦擁有聯合國教科文組織無形文化遺產、國家指定重要無形民俗文化財、關東三大山車祭典等多個封號的「佐原大祭」，能欣賞壯觀山車與佐原囃子樂聲表演。

佐倉武家屋敷群・HIYODORI坂

▲JR佐倉站徒步約10分鐘，就能抵達武家屋敷群。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲JR佐倉站徒步約10分鐘，就能抵達武家屋敷群。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

佐倉武家屋敷群可說是關東規模最大的武家屋敷，目前開放的3棟宅邸都建於江戶時代後期，舊但馬家能入內參觀與休息、舊武居家為相關史料展示場所，而年代最悠久的舊河原家平常僅能欣賞外觀，每年只在5次的特別公開活動時才能入內一探究竟。

武家屋敷旁邊的坡道「HIYODORI坂」，據說是武士們當時前往佐倉城的小徑，兩側竹林環繞景象神似京都打卡景點「竹林小徑」。

▲推薦穿著武士裝或和服到「HIYODORI坂」拍美照留念。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲推薦穿著武士裝或和服到「HIYODORI坂」拍美照留念。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

銚子市

▲犬吠埼燈塔由英國技師打造，整體外觀純白夢幻，高度約32公尺。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲犬吠埼燈塔由英國技師打造，整體外觀純白夢幻，高度約32公尺。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

銚子半島位於千葉縣東部，同時也是關東地區的最東端，能欣賞銚子的代表景點「犬吠埼燈塔」，高聳白色燈塔內設有99個台階的旋轉樓梯，可登高遠眺海岸風光。

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