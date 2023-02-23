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東京首屈一指！ 「目黑川櫻花遊船」3/18～4/9期間限定浪漫登場

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花季期間吸引2萬多名遊客體驗的「目黑川賞櫻遊船」，今年將正常開航。　圖：ZEAL／來源
花季期間吸引2萬多名遊客體驗的「目黑川賞櫻遊船」，今年將正常開航。　圖：ZEAL／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】「目黑川」是東京首屈一指的賞櫻熱門景點，3月下旬至4月上旬沿岸約830株染井吉野櫻相繼盛開，會同步舉辦熱鬧的「中目黑櫻花祭」。搭乘電車從中目黑站、目黑站下車徒步賞櫻外，也推薦可安排體驗「目黑川賞櫻遊船」，感受穿梭在櫻花隧道當中，自川面往上仰望的不同角度櫻花絕景。

▲為了讓遊客盡情賞花，「目黑川賞櫻遊船」特別使用無屋簷的船隻運行。　圖：ZEAL／來源
▲為了讓遊客盡情賞花，「目黑川賞櫻遊船」特別使用無屋簷的船隻運行。　圖：ZEAL／來源

賞櫻遊船的船程約70分鐘，行駛距離達4公里。滿開期間每天有約25個班次，接近花季尾聲還有機會體驗到櫻吹雪「花筏」景象，2/1起已開放事前預約。雖然仍規定需戴口罩，但今年為睽違三年再次開放遊客攜帶輕食乘船，能夠稍微享受櫻花下用餐的浪漫氛圍！

目黑川賞櫻遊船

‧ 乘船費：【事前預約】國中生以上3,900日圓；4歲以上2,900日圓；3歲以下免費。

　　　　  【當日報名】國中生以上4,900日圓；4歲以上3,900日圓；3歲以下免費。

‧ 乘船地點：天王洲YAMATSUPIA（天王洲ヤマツピア）

※事前預約請至官方網站

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賞櫻 輕食 東京

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