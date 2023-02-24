tabelog排名第一燒肉美食！ 東京傳說的惠比壽燒肉神店「蕃 YORONIKU」 連藝人也愛

傳說中tabelog排名第一東京燒肉！就是位在惠比壽車站旁的燒肉名店-EBISU YORONIKU (蕃 YORONIKU)。主打全程桌邊代烤的精緻和牛燒肉，選用好品質和牛，也又超乎想像創新的和牛吃法。這次吃到覺得日式燒肉的吃法創意果然超乎想像，甚至還碰到台灣綜藝大哥胡瓜和小禎，看來是連藝人也愛的東京燒肉名店啊！

tabelog排名第一東京燒肉：EBISU YORONIKU

這趟跟團去銀山溫泉、藏王樹冰，後面自己玩的東京自助行，我們在出發前兩週看到有人推薦了惠比壽燒肉名店：EBISU YORONIKU，一查發現是tabelog排名第一東京燒肉，立刻請住東京的親友協助訂位。而從福島到東京的第一天晚上，我們就殺去吃蕃 YORONIKU啦！

蕃 YORONIKU位在惠比壽車站旁，出站走166公尺（兩分鐘路程）就到，在這個Gems惠比壽大樓8樓。

蕃yoroniku套餐 / yoroniku ebisu菜單

蕃yoroniku以燒肉套餐為主，燒肉套餐分三種價位，這是我們2023年2月吃的蕃yoroniku套餐價格。

注意這是一人套餐的價格唷～（有人問我可不可以合吃，不能）而且同桌都要點同一價位。如果要更高級、更特別的套餐，訂位時可以選OMAKASE，但OMAKASE就只能電話訂位。

惠比壽燒肉推薦：EBISU YORONIKU

▼餐前飲料（另外計價）

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本燒肉店、居酒屋一定是用餐前先點飲料，這天選的是梅酒蘇打，表現中規中矩，印象中一杯700還700多日幣。

▼招待小菜：日式豆腐

▼開胃小菜（全桌一起分享）

看到這幾樣開胃小菜，訝異的是，日式燒肉店開胃小菜居然是韓式。不管是泡菜、醃小黃瓜，都很像我去韓國吃燒肉的小菜欸！沒有不好吃但蠻驚訝的～

這三樣小菜就比較日式口味了，那個涼拌菇非常不錯！

▼生菜沙拉

就，和風醬汁蠻開胃的。

▼套餐牛冷盤：涼拌牛胃、生牛肉片、生拌牛肉

▼生牛肉

簡單以鹽醃過的生牛肉，配上蔥末入口，肉薄且鮮甜，以這片牛肉當開胃冷盤肉還不錯！

接著，服務鮮肉開始烤麵包麵片了，以為是像西餐一樣吃麵包配湯嗎？

▼拌生牛肉

這道是日式和法式風格混搭的拌生牛肉。法式在挑選高品質牛肉，用刀剁成碎塊，再配上香料與醬汁，而日式在醃肉醬汁。

剛剛的麵包片就是要吃這道拌生牛肉，肉選得夠好，拌入生蛋黃的生牛肉口感又滑又嫩，下方麵包則是超脆，味道和口感層次都蠻豐富的。

剛剛的麵包片就是要吃這道拌生牛肉，肉選得夠好，拌入生蛋黃的生牛肉口感又滑又嫩，下方麵包則是超脆，味道和口感層次都蠻豐富的。

東京女子圖鑑燒肉趴，乾肉肉～

▼套餐鹽漬和牛拼盤

和牛菲力（左）、和牛橫膈肉（右）、薄牛舌片（下方）。

和牛舌烤得恰到好處，放上蔥鹽，對折放入口，很美妙啊！但是……有點意猶未盡，想說為何不是厚牛舌～

▼和牛菲力

一般來說菲力都是偏瘦的肉，但這是和牛，油脂比一般牛多，七分熟度以及這厚度，入口咀嚼彈牙軟嫩非常恰到好處啊～

▼和牛橫膈

我覺得這部位也好吃，特別是蔥絲烤過後甜味更明顯，但是！這橫膈要是再厚一點就好了～～覺得這跟吃牛舌沒差到太多。

▼套餐醬醃和牛拼盤

這盤是蕃 YORONIKU以自調醬汁醃漬過的牛肉盤，醬油味帶一點甜味。

▼本日刺身肉

這個我沒聽到介紹，只記得嫩口，但其實醃過醬汁已經蠻有味道，烤完之後卻是直接放入我們醬汁盤，兩種鹹味加在一起，嗯……那鹹味是蠻襯和牛本身的甜，但是我覺得對大部份台灣人來說這口味偏鹹一些。

▼Tsuchinoko

這塊也是蕃 YORONIKU非常有名的燒肉切片，是靠近牛肋脊的切片部位。

但外場服務人員的烤功不錯，七分多八分熟，吃起來肉嫩口又微微彈牙，比以往吃到的牛小排再彈牙一些。

▼套餐本日特上握壽司

這是這趟來蕃 YORONIKU我們幾個最不滿意的一道。肉不錯，但醋飯完全黏在一起，我在日本吃那麼多次壽司，從沒一間店把醋飯做成這樣～～當下想說東京tabelog第一燒肉店怎麼容許自己出這樣口感的肉壽司啦！

▼套餐燒肉稀少部位

Chateaubriand（左）、silky beef（右）

▼珍稀部位Chateaubriand牛

夏多布里昂牛是菲力中央最厚的部位，而日本和牛夏多布里昂又比其他牛肉來得更柔嫩與更多油花，烤過後更能吃到肉的甜與油脂香氣。特別是最後捲起來放入我們碗，這樣咬下，有日式麵包捲的口感，銷魂到我忘記用相機拍而只拍了限動。

▼珍稀部位絲綢里肌肉

菜單上的片假名寫silk rosu，意思是如絲綢般油脂滑嫩的里肌。

這塊肉的烤法超ㄏㄧㄏㄨㄚ，服務人員會把肉夾起往烤盤甩，整個很動感的烤肉過程～

這塊肉片因為油脂多，建議吃法是把白飯包進去吃，有小肉球壽司之感。絲綢肉油花比夏多布里昂部位多，肉的薄度配白飯也很剛好，但可能個人喜好，我覺得驚艷感比不上前一塊夏多布里昂。

▼套餐燒肉特選部位：特選沙朗

這塊特選沙朗上桌時還有附上醬汁和蘿蔔泥～

特選沙朗是當天我們幾個票選，好吃前三名的肉！可能僅次於剛那塊夏多布里昂吧～五分熟很棒，牛排兩面烤到一點點脆口，裡頭卻是粉色的嫩度，有點像吃直火牛排，但肉是特選和牛沙朗，超好吃！

▼套餐燒肉特選部位：翼板和牛壽喜燒佐現刨松露

以壽喜燒來涮和牛翼板肉片，起鍋後將肉片放入生蛋黃中，再加入現刨黑松露。

我覺得肉好吃，但現刨黑松露真的比較是視覺感華麗～～就香氣來說沒加分太多。

吃完肉別急著倒松露生蛋黃，把白飯加入，拌勻，又是一個銷魂吃法！白飯拌松露生蛋黃～

▼套餐麵食：冷素麵

口味清爽的素麵，麵條Ｑ度很棒，清爽味道應該是解剛剛燒肉的鹹味。

▼套餐甜點：宇治抹茶刨冰

以宇治抹茶為刨冰糖水底，那個抹茶濃厚感超級棒～冰的口感蓬鬆，不輸給很多冰店賣的刨冰喔！

▼套餐甜點：牛奶水果刨冰

少女味的牛奶冰，但也是燒水準，吃到這個刨冰我們想說請問這集團有其他副品牌的冰店嗎？

這天我們後方坐的，就是前幾天上新聞的台灣綜藝大哥胡瓜！我們知道他們在旁邊超興奮，但一直等到要結帳時我們才敢出聲詢問是否可以合照，想不到瓜哥人超nice，還問我們來幾天了。小禎本人則是超高而且超美～～（膚況很好！！！無法置信）

東京燒肉 蕃 YORONIKU 評價

這天我們在蕃 YORONIKU點13900套餐，一人吃下來含酒含服務費16000多日幣，我覺得就這價位來說有點超乎期待。分成幾部分來說，就所選和牛部位絕對無可挑惕，全程桌邊服務也棒，多樣且超乎想像的燒肉過程與一些華麗的吃法也蠻增廣視野，只是部份燒肉調味偏重，以及那道完全不合格的生牛肉握壽司（超氣）加上店內燒肉排煙做得不算好，吃完後不管是外套、頭髮或是身上的衣服全都是燒烤味道～（也有可能日本燒肉店都不重視）不過，不得不承認蠻多和牛吃法是在台灣看不到的，可以當作來朝聖一下以及考察燒肉多樣性，或是來這可以考慮點低價一點的套餐～

yoroniku ebisu預約

蕃 YORONIKU有提供訂位，分成網路訂位與電話訂位兩種。網路訂位可參考蕃YORONIKU官網，訂位時就要選擇要點什麼套餐。但每天保留給網路訂位的位子有限，電話問反而有機會訂到，我怎麼知道？我這次訂本來網路上看沒有，後來請在東京的親戚幫忙電話訂，沒想到同一天同時段居然有位子！會日文的也可以自己打去預約喔～

東京燒肉 蕃 YORONIKU

地址：東京都渋谷区恵比寿１丁目１１−5 GEMS恵比寿 8F

JR山手線・埼京線【恵比寿駅】東口 徒歩２分

東京メトロ日比谷線【恵比寿駅】徒歩４分

電話：+81-3-3440-4629

營業時間：17:00～24:00（L.O.23:00）

跨年連假 12/31〜1/4 固定公休

官網：https://yoroniku-ebisu.com

文章來源：美食好芃友 https://angelala.tw/ebisu-yoroniku/ FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康