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公廁宛如小小藝術品！ 「東京公廁計劃」結合神社與茶室 顛覆你所有想像

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／THE TOKYO TOILET
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日本澀谷裏參道這間「公廁」宛如小小藝術品；圖片提供／THE TOKYO TOILET

「公廁」也能變成藝術品！在日本的東京公廁計劃「THE TOKYO TOILET」下，邀請了16位來自世界各地的設計者重新打造在東京澀谷的17間公共廁所，很難想像這些設計者居然也包括了知名的建築師安藤忠雄及隈研吾等人，讓一間間的公廁搖身一變成為像是看起來透明感到民眾不曉得要不要進去、如遊樂場的迷宮，或是澀谷這間宛如結合了神社與茶室的公廁，連上廁所都有種儀式感。

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；圖片提供／THE TOKYO TOILET

澀谷這間公廁設計師馬克·紐森（Marc Newson）表示，設計概念上參考了日本的當地建築，像是經典常出現在神社、寺廟、茶室以及農村地區的銅製Minoko 屋頂，希望屋頂形式在其繁忙、超現代的位置引發一種潛意識的舒適與寧靜的感覺。隨著時間的推移，銅金字塔屋頂上的古銅色將結構融入城市，因此它成為東京市景的一部分。

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁具銅製Minoko 屋頂特色；圖片提供／THE TOKYO TOILET

對設計師來說更重要的是，公廁內外都能讓人們有覺得安心與信賴的感覺，明亮簡潔及單色淺綠色的顏色令人視覺上覺得舒服與具衛生感。設計著重於功能性、簡潔性，並創造了一個溫馨的空間。希望公廁所不僅能成為令人感到有趣的地，而且能在東京公廁計劃下變成在澀谷尋找著這些神奇的公廁，就像在城市裡尋寶一樣的好玩。

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；圖片提供／THE TOKYO TOILET

公廁裡有著白色透著些微綠色的牆面粉刷，各個有著曲線門角的設計、簡單明暸的指引圖像及獨具造型的馬桶器具等。而外立面的銅製Minoko 屋頂、清水模的外牆及以特地以在日本神舍或傳統城堡常見的黃色大石塊做為底座，讓澀谷這間公廁從外觀上就充滿混合著日本神社與茶室的寧靜、親切與些許神聖感。

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

夜晚時這間公廁的屋頂對方則會透出暖黃色亮光，拱門入口閃爍著白色燈光，令人有種想一探究竟的神秘感，也像是夜晚時的路旁一座明燈，更像是一件巧思下的藝術品，透過設計也能顛覆大眾對於公廁的想像，也讓民眾使用上更加方便與舒適。

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

由設計師馬克·紐森所設計的日本澀谷裏參道公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

在日本的東京公廁計劃下還有許多有趣的創新公廁設計，像是由日本建築師隈研吾（Kengo Kuma）設計由松木做為外觀如隱藏在木叢裡的公廁，或是由日本建築師安藤忠雄（Tadao Ando）所設計由櫻桃木包覆下的公廁，或是日本設計師Kazoo Sato所設計如球型並可語音控制的白色球狀公廁等，下次到了澀谷可別忘了去找找這些有趣又搶眼的公廁喔！

由日本建築師隈研吾所設計的日本澀谷公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

由日本建築師安藤忠雄所設計的日本澀谷公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

由日本設計師Kazoo Sato所設計的日本澀谷公廁；；圖片提供／THE TOKYO TOILET

【澀谷裏參道公廁】Web： https://tokyotoilet.jp/urasando

==========編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210089

東京 城堡 農村

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