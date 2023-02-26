毫不妥協的職人匠心！東京3家令人無法抵擋的巧克力專賣店

日本東京聚集了法國、比利時等世界巧克力名店，嚴選3間巧克力愛好者無法抗拒的專賣店，從可可豆的挑揀到烘焙，一手包辦，「bean to bar」巧克力風潮正方興未艾，這三家位在東京的Bean to Bar 巧克力名店，均使用精挑細選的可可豆與講究的製程，以及毫不妥協的職人匠心，提供在東京才品嘗得到的獨特巧克力夢幻甜點！

nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO是位於日本橋的飯店「HAMACHO HOTEL」內的巧克力專賣店。店名nel取自日語「練る（精煉、提煉）」之意，代表每個製程皆十分講究。從可可豆的挑選乃至巧克力成品的包裝，均採用嚴謹的「Bean to Bar」製法所完成。

這家店的巧克力職人是由曾經在洋菓子名店修行多年，並於「第1屆Chocolate Showpiece Competition2019」中獲得優勝的村田友希所擔任。他除了親赴海外的產地精選可可豆原料之外，在商品創作上也深具巧思，將山椒、紫蘇、柚子等日式食材融入巧克力當中，開發出多款風味迷人的BONBON巧克力。

nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO為日本橋的住宿設施「HAMACHO HOTEL」所直營的巧克力專賣店。照片來源：Ⓒnel CRAFT CHOCOLATE TOKYO

店內附設的咖啡廳也提供豐富的巧克力甜品。夏季限定剉冰「可可金時」，使用巧克力飲品製冰，冰體蓬鬆軟綿，可依照喜好淋上巧克力醬與煉乳醬組成的雙層醬汁來增添風味。

巧克力布丁與咖啡。照片來源：Ⓒnel CRAFT CHOCOLATE TOKYO

由兩種不同巧克力冰淇淋、荔枝果汁等構成的「nel巧克力百匯」，冰淇淋層濃郁綿密，而果汁層十分清爽，鮮明的對比口感令人再三回味。

飲品「熱巧克力」則提供多種巧克力片，讓顧客自行選擇之後加入牛奶進行沖泡，味道濃郁而不膩口。

東京Bean to Bar的先驅巧克力專賣店「Minimal」，秉持著「活用極簡且最高級素材，提供全新巧克力體驗」的信念，遍訪世界各處的產地，於產地進行可可豆的發酵、乾燥製程等研究，並與當地農家攜手開發優質的可可豆。而這些高品質的可可豆，在一群國內外一流洋菓子店歷練過的職人們的巧手之下，成為一道道口味細膩的巧克力。

若是想要一次享用多種巧克力品項，建議可以點選Minimal富谷本店才能享用的「Minimal體驗套餐」。此套餐包含6種巧克力、可可豆碎粒、可可果肉汁、烘焙茶、精品咖啡。巧克力的原料由不同的可可豆與砂糖所構成，經由職人細膩的烘培以及可可豆濃度調整之下，品嚐出可可豆最原始的風味。

冬季限定甜品「巧克力蘋果派」也是不容錯過的人氣品項之一，使用宛如草本香氣為特徵的千里達及托巴哥產的可可豆所製成的巧克力，再搭配厚實的蘋果塊、酥脆的派皮，以及融合可可豆碎粒、蘋果皮、肉桂等製成的熱巧克力醬汁，創造出豐潤且多層次的特殊口感。

門前仲町／bar＆chocolate CACAOTAIL4種濃度巧克力x 6款烈酒 幻化多款巧克力特調酒飲

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位於充滿懷舊氣息的門前仲町的這家bar＆chocolate CACAOTAIL，是一家酒吧兼巧克力工坊，時尚且俐落的外觀，在下町街區顯得格外顯眼，店內則是呈現成熟的氛圍，提供在地人一個能夠放鬆品嘗巧克力，又能啜飲巧克力風味酒的隱密大人世界。

bar＆chocolate CACAOTAIL採用從哥倫比亞訂購的優質可可豆，以慢工細磨的職人手法，打造出工藝般的優質巧克力，招牌巧克力調酒「CACAOTAIL」使用巧克力與烈酒做為基底，並加入百花蜂蜜、巧克力牛奶、柳橙汁所調配而成。

取自店名的招牌巧克力調酒「CACAOTAIL」以巧克力與烈酒為基底，並加入百花蜂蜜、巧克力牛奶、柳橙汁所調配而成。照片來源：Ⓒbar＆chocolate CACAOTAIL

顧客依照自己喜好，從店家所準備的4種濃度不同的巧克力，以及蘇格蘭威士忌、蘭姆酒、龍舌蘭酒等6種烈酒當中，來擇一選擇當作基底。入喉瞬間，會先感受到滿盈的柳橙香氣與巧克力的甜味，隨後烈酒的芳醇香氣與厚實感會接踵而至。

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店家還開發出多道獨特的巧克力甜點，像是可搭配鹽巴、胡椒、蜂蜜來改變風味的「巧克力臘腸」，以及使用發酵奶油、濃度72%以上的巧克力、哥倫比亞產的熟成蘭姆酒所製成的「可麗露」等，每道皆適合搭配調酒、紅酒、威士忌等酒飲。

未滿十八歲禁止飲酒

／INFO／

nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO地址：東京都中央区日本橋浜町3丁目-20-2（HAMACHO HOTEL內）電話：03-5643-7123營業時間：10:00～18:00網址：https://nel-tokyo.jp/（日語）

Minimal 富谷本店地址：東京都渋谷区富ヶ谷2-1-9電話：03-6322-9998營業時間：11:30～19:00網址：https://mini-mal.tokyo/pages/access#shoplist_1（日語）

bar＆chocolate CACAOTAIL地址：東京都江東区門前仲町1-14-8下田ビル 1F電話：03-6381-8495營業時間：18:00～24:00（週日公休）網址：https://cacaotail.com/ （日語）

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209978